Ливневый дождь с ураганом прошелся по Санкт-Петербургу. Фото: СОЦСЕТИ

Мощный ураган с дождем и градом начался в Санкт-Петербурге днем в субботу, 6 августа 2022 года. Власти города заранее объявили об «оранжевом» уровне опасности и предупредили о том, что по улице лучше не гулять. Совет был правильный, потому что уже с 15:00 на город надвигалось хмурое «нечто» со стороны Кронштадта.

Ветер валит деревья, обрывает провода. Кроме этого в городе местами идет град. Фото: СОЦСЕТИ

В прибрежных районах порывы ветра превышали 20 метров в секунду. На дамбе из-за ливня видимость составила около двух метров, автомобилисты двигались очень медленно и осторожно.

В разных районах Северной столицы от стихии не выдерживали провода и деревья. Кроны и стволы часто падали на припаркованные машины. В некоторых местах прошел град, его максимальный размер – с горошек и перепелиное яйцо.

Ветер уничтожает машины и детские городки. Фото: СОЦСЕТИ

- На проспекте Большевиков у супермаркета снесло остановку порывом ветра, пострадала женщина. Ей оказывают помощь, она лежит на тротуаре в окружении разбитого стекла, - рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Есть минимум один пострадавший от стихии - на женщину упала остановка. Фото: СОЦСЕТИ

В черте города подтапливало магазины. Пострадал и вестибюль станции метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала. Не промочил ноги там только везунчик.

По всему городу работают аварийные бригады «Водоканала», ликвидирующие подтопления, а также спасатели МЧС, которые разбирают завалы из-за стихии.