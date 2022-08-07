«Водителя ослепило солнце»: Пять пассажиров автобуса пострадали в жестком ДТП на севере Петербурга

Пассажирский автобус влетел в отбойник на Конной Лахте в Петербурге. Фото: vk.com/dorinspb

Новенький МАЗ влетел в бетонное ограждение на улице 3-я Конная Лахта на севере Петербурга. ДТП произошло ранним утром напротив дома №44. Внутри автобуса №112 находились пассажиры, на место срочно вызвали скорую. Судя по фото, отбойник искорежил переднюю часть транспорта. По данным «Дорожного инспектора», за рулем автобуса был 39-летний мужчина. Маршрут обслуживает компания «Третий парк».

- Не справился с управлением и наехал на препятствие, – объясняет «Дорожный инспектор с места событий. – В результате ДТП пострадали пять человек. В состоянии средней степени тяжести их доставили в больницу.

Медики оказывали помощь пострадавшим прямо в салоне. Не повезло тем, кто сидел спереди. Фото: vk.com/dorinspb

Очевидцы происшествия делились наблюдениями в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Кто-то успел перекинуться парой слов с горе-водителем автобуса.

- Мужчина говорит, что солнце его ослепило. Много пострадавших. Особенно досталось тем, кто сидел впереди. Есть пассажир-мужчина, у которого открытый перелом. На скорой действительно увезли пятерых, - пишет свидетель аварии.

По словам очевидцев, водителя якобы ослепило солнце. Фото: vk.com/dorinspb

Добавим, что на дороги были установлены бетонные ограждения для сужения дороги. Горожане в соцсетях активно обсуждают ДТП и не верят в оправдания водителя. Тем временем в городе вторую неделю подряд автобусы застревают под мостом у «Сортировочной» станции, ломая крыши.

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