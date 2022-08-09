Наш долг - помнить о подвигах наших дедов

В годы блокады радио играло важнейшую роль в жизни ленинградцев. Фото предоставлено РВСО.

«СЛУШАЙ, РОДНАЯ СТРАНА, С ТОБОЙ ГОВОРИТ ЛЕНИНГРАД!»

Эти слова неслись в радиоэфире из города, отрезанного плотным блокадным кольцом. А город жил, город боролся за жизнь. В годы блокады радио играло важнейшую роль. Оно помогало держать связь с остальной страной, а главное - вселяло в людей надежду, что когда-то наступит мирное время и оно будет светлым - без бомбежек, обстрелов и гибели близких. Радио работало на всех улицах Ленинграда, черные тарелки репродукторов были включены во всех домах все 872 блокадных дня. Оно было воистину вторым хлебом. Его голос укреплял волю к жизни. Все это ковало победу - победу, свершившуюся в душах людей.

Однажды, когда ненадолго прекратилось вещание, в самые трудные дни января 1942 года, к Дому радио пешком стали приходить исхудавшие, как тени, люди.

«Радио пусть говорит. Без него страшно, без него, как в могиле. Мы выдержим, но пусть радио не молчит. Если нет возможности говорить, пусть звучит метроном», - писали ленинградцы письма в Радиокомитет.

3650 литературных передач передано по радио за дни войны. Темными зимними вечерами в эфире шли «Капитанская дочка», «Станционный смотритель», «Горе от ума», «Ревизор», «Вишневый сад». У микрофона выступали ученые, артисты. Ленинградцы слушали Ольгу Берггольц, Дмитрия Шостаковича, и, конечно, они услышали Седьмую симфонию. Это событие стало переломным в истории города и всей Великой Отечественной!

ГОРОД ПОМНИТ

9 августа город отмечает 80 лет со дня блокадной премьеры Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» не могла остаться в стороне от такого важного события, ведь это наша история, наш город!

9 августа в 13:03 на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на волне 92,0 FM в эфир выйдет специальная программа «Голоса блокады». Ведущая Алеся Крупанина вместе с начальником научно-просветительского отдела Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Юлией Буяновой поведают некоторые факты о Седьмой симфонии и ее авторе, которых вы не знали раньше.

В финале программы прозвучит самый известный фрагмент произведения - копия записи исполнения Седьмой симфонии в Большом зале Ленинградской филармонии, предоставленная Архивным комитетом Санкт-Петербурга.

Кроме того, мы считаем, что эту музыку - символ твердости духа ленинградцев - должна услышать вся Северная столица! Трансляция записи симфонии в эфире Радио «КП» будет стартом масштабного городского флешмоба. Симфония прозвучит сразу в эфире нескольких радиостанций города на Неве - радио «Россия», «Петербург», «Авторадио», «Зенит», «Град Петров», а также в Музее обороны и блокады Ленинграда и из уличных репродукторов на Невском проспекте, чтобы каждый житель и гость города проникся легендарным произведением и почтил память великого подвига блокадного Ленинграда!

НЕОБХОДИМО КАК НИКОГДА

Акция памяти «Комсомолки» привлекла внимание социально ответственных компаний, ярким представителем которых является «СУПРОТЕК» - российский научно-производственный холдинг, который производит инновационные продукты автохимии, масла и смазки для транспорта и промышленного оборудования.

Холдинг считает обязательным и необходимым участие в жизни родного города, оказывает поддержку важным культурным и историческим акциям, чтит священную память старшего поколения. Компания «СУПРОТЕК» стала генеральным партнером проекта «Голоса блокады».

- Нам сегодня как никогда необходимо опираться на историю и традиции нашей страны, - говорит генеральный директор компании «СУПРОТЕК» Сергей Зеленьков, - помнить о примерах исключительной самоотверженности и мужества соотечественников. Одним из таких драматических и ярких примеров, безусловно, является подготовка и первое исполнение Симфонии № 7 Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в блокадном Ленинграде.

Сергей Зеленьков – генеральный директор компании «СУПРОТЕК» и генеральный партнер проекта «Голоса блокады». Фото: Олег ЗОЛОТО

Компания не в первый раз поддерживает исторические памятные мероприятия в нашем городе. В ноябре 2021 года «СУПРОТЕК» принял участие в проекте «Комсомолки», посвященном 80-летию Дороги жизни, и обеспечил маслами и автохимией социальный транспорт, который обслуживает ветеранов и льготников в Санкт-Петербурге.

Уделять внимание важным историческим событиям необходимо, ведь это наш долг - помнить о подвигах наших дедов.