До 2050 года Неве добавят три моста и два тоннеля

Власти Петербурга анонсировали строительство пяти переправ через Неву в ближайшие 30 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пять новых переходов через Неву планируют построить в Санкт-Петербурге. Переправы появились в пока еще не принятом Генплане по развитию города до 2050 года, который по 10 августа 2022 года проходит общественные слушания. В прошлогоднем документе на ближайшие сорок лет было запланировано три моста, теперь число перспективных переправ увеличилось на две.

- Предусмотрено строительство моста в створе Широтной скоростной магистрали (альтернативный вариант – тоннель. - Прим. ред.), моста в створе Большого Смоленского проспекта и Ново-Адмиралтейского моста. Они были и ранее запланированы, - поясняют в пресс-службе Комитета по градостроительству и архитектуре. - Вернули в Генплан строительство Орловского тоннеля и Арсенального моста.

ШИРОТНАЯ МАГИСТРАЛЬ

Переправа, которая, возможно, будет представлять собой тоннель, свяжет Невский район с Красногвардейским. Мост возведут в составе Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Проект обещают закончить в конце года, а движение по всей Широтной магистрали запустят к 2030 году. Запланировано шесть полос движения.

БОЛЬШОЙ СМОЛЕНСКИЙ

Этот мост появится недалеко от ШМСД. С одной стороны переправа раскинется от проспектов Большого Смоленского и Обуховской Обороны, а с противоположного берега - от Октябрьской набережной и улицы Коллонтай. Известно, что мост будет разводным и получит название Большой Смоленский. Проектированием занимается крупный коммерческий застройщик, который собирается повысить транспортную доступность в своем микрорайоне. Этот мост обещают спроектировать в конце 2023 года.

Смоленский мост закончат проектировать к 2023 году, остальные переправы - в перспективе. Фото: Ольга ЖУК

НОВО-АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

Разводной мост появится между 17-й и 18-й линиями Васильевского острова и Ново-Адмиралтейским островом. Впервые о строительстве переправы заговорили еще в 1948 году, когда решили разгрузить Благовещенский и Дворцовый мосты. Несколько раз мост вносили в Генплан и даже начинали проектировать.

Изначально было несколько противников строительства Ново-Адмиралтейского, начиная от градозащитников, которые считали, что переправа испортит исторический вид, и заканчивая судостроителями, ведь заезд на мост задумали прямо у «Адмиралтейских верфей». Предполагаемый срок завершения строительства назначен на 2038 год.

АРСЕНАЛЬНЫЙ МОСТ

Он то появлялся в Генплане, то снова пропадал. Сейчас власти решили вернуться к идее возведения переправы, которая соединит Таврическую, Арсенальную улицы и Полюстровский проспект. Далее магистраль пойдет вдоль железной дороги Выборгского направления до соединения с Выборгским шоссе в районе Парголово.

ОРЛОВСКИЙ ТОНЕЛЬ

Орловский тоннель - еще один блудный сын. Он должен соединить Смольную и Свердловскую набережные. Ожидалось, что пропускная способность составит шестьдесят тысяч автомобилей в сутки. Тоннель будет иметь шесть полос движения в двух уровнях.

ОФИЦИАЛЬНО

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга:

- Генеральный план - стратегический документ, который определит ключевые направления развития города до 2040 года (расчетный срок, прогнозируемый период - до 2050 года. - Прим. ред.). Решения, предусмотренные проектом, станут основанием для разработки программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Дмитрий ПОПОВ, автоэксперт:

- Мостов много не бывает, особенно через Неву. Я бы еще оснастил парочкой мостов восточную часть Обводного канала, чтобы внедрить на обоих берегах одностороннее движение. Между мостами Александра Невского и Володарским большое расстояние, выходит перепробег. Еще один мост там лишним не будет. Такая же история с Большеохтинским и Троицким мостами. А насчет того, построят или не построят пять новых мостов, - посмотрим. Тот же Орловский тоннель несколько раз вносили в Генплан, но он все еще не появился.

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