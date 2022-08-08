Мессенджер Gem4me: путь к совместному успеху. Фото: Gem4me.

Gem4me - это мессенджер, который всегда прислушивается к своим пользователям и всегда учитывает их потребности.

Вся история развития, изменений и внедрения новых сервисов в мессенджере основывается на взаимодействии с пользователями и быстром реагировании на их актуальные потребности.

На сегодняшний день в Gem4me представлены все основные услуги и сервисы полноценной коммуникационной экосистемы.

Gem4me - в ногу со временем

Мессенджер Gem4me одним из первых предложил пользователям возможность проводить масштабные видеоконференции с количеством участников до 1000 человек бесплатно.

Во время разгара пандемии и массового перехода на удаленную работу в 2020-2021 годах этот качественный и при этом бесплатный функционал стал спасением для тех, кому пришлось учиться проводить удаленные встречи и совещания при отсутствии удобных инструментов и опыта сбора онлайн большого количества коллег и сотрудников.

Gem4me открыт для блогеров

Все больше людей ведут свои блоги в интернете в различных социальных сетях и мессенджерах. Разработчики Gem4me уделяют большое внимание постоянному расширению возможностей для авторов, ведущих свои каналы в этом мессенджере.

Количество аудитории и блогеров постоянно увеличивается, но пока еще этот показатель меньше, чем в наиболее широко распространенных сервисах. В первую очередь это означает, что это удачное время для авторов начать вести свой канал и занять свою нишу, получить лояльную аудиторию и активно развивать свой канал. Также блогерам Gem4me теперь доступен функционал ведения трансляций. Это поможет еще быстрее набирать свою активную аудиторию.

Фото: Gem4me.

Чтобы поддержать блогеров, разработчики недавно добавили возможность отправлять им донаты. Для этого достаточно отправить платеж по реквизитам, указанным в профиле автора.

Одинаково большое внимание команда Gem4me уделяет как авторам каналов, так и их читателям. Пользователи просили в своих отзывах добавить возможность оставлять комментарии к публикациям в каналах, и наконец, в апреле этого года она была предоставлена.

Премиальный сервис без дополнительной оплаты

Одно из правил мессенджера Gem4me - предоставление своим пользователям всех услуг бесплатно. В последнее время в других мессенджерах и социальных сетях все чаще появляются предложения купить платную подписку и получить дополнительные эксклюзивные услуги и сервисы. Например, Instagram анонсировал платную подписку для получения эксклюзивного контента, а также премимум-подписка появилась в Telegram. Основные предложения этой платной услуги - расширение лимитов на размер пересылаемых файлов до 4 гб, увеличение скорости и расшифровка аудиосообщений. Помимо этого есть еще небольшие дополнительные возможности - необычно анимированные стикеры и звездочка обладателя премиального статуса.

Мессенджер Gem4me пошел по другому пути. Разработчики этой экосистемы не делят пользователей на премиальных и обычных и не могут снять ограничения, да еще и за дополнительную оплату, так как никаких ограничений не было изначально - ни в размере файлов, ни в скорости.

Анимированные стикеры в Gem4me доступны всем пользователям. Абсолютно все услуги предоставляются бесплатно, включая запись звонков и трансляций.

Поэтому в любом случае пользователям стоит изучить разные предложения перед покупкой платной подписки.

Торговля без границ в MarketSpace

Фото: Gem4me.

Еще одна яркая особенность мессенджера-экосистемы Gem4me - это собственный международный маркетплейс. Продавцам и покупателям торговой площадки MarketSpace доступна вся международная аудитория мессенджера. Чтобы начать свой бизнес на этом сервисе, достаточно зарегистрироваться в несколько простых шагов. С оплатой и доставкой товаров также проблем не будет — в большинстве стран доступен эквайринг и доставка, скоро будет доступна доставка в любую точку мира.

Особое внимание деталям

Хорошее приложение отличается вниманием к деталям и постоянной заботой об удобстве пользователей. В Gem4me разработчики относятся внимательно даже к самым небольшим деталям.

Вас приятно удивят новые необычные фоны для чатов, также можно видеть процесс набора сообщений собеседником и не сомневаться, что ответ придет. Закрепленные сообщения в личной переписке помогут не забыть важную информацию. А блогеры смогут порадоваться улучшению функционала размещения статей на каналах.

Дальнейшие планы разработчиков

В Gem4me всего много: сервисов, аудитории, а главное - новых планов. Постоянное интенсивное развитие - отличительная черта этого мессенджера.

В настоящее время разработчики приступили к созданию функционала рекламной платформы. Это позволит внедрить систему монетизации контента в мессенджере. Также продолжается подключение эквайринга в разных странах, где этот сервис пока недоступен.

И, конечно, команда Gem4me продолжит прислушиваться к просьбам и пожеланиям своих пользователей, которые всегда вдохновляют разработчиков на новые достижения.