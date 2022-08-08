Под Петербургом строят поселок по немецким традициям качества. Фото: ООО «Меткем».

А вы знали, что Петербург - это самый мультикультурный город в России? Петр строил свою столицу, вдохновившись сразу несколькими европейскими городами, такими как Амстердам и Венеция. Молодой царь активно звал иностранцев всех мастей и профессий жить и строить его мечту на берегах Невы. Во времена Екатерины II после манифеста, который позволял иностранцам приезжать на постоянное место жительства в Россию, появилась немецкая слобода в 60 дворов в районе Новосаратовки.

Сегодня на месте немецких поселений находится поселок таунхаусов «Невская усадьба».

Это прекрасное место для тех, кто хочет жить близко к природе и при этом наслаждаться городским комфортом.

Фото: ООО «Меткем».

Немецкие переселенцы жили в аккуратных европейских домах на ровных улицах.

«Невская усадьба» строится по тем же принципам – с точностью, надежностью и порядком. В живописном, экологичном местечке рядом с Невой расположены просторные дома площадью от 112 до 270 квадратных метров, с высокими потолками, тремя этажами и несколькими комнатами, отдельным входом, санузлом на каждом этаже и личным парковочным местом.

Фото: ООО «Меткем».

Территория вокруг комплекса закрыта от посторонних и оборудована системой видеонаблюдения для максимальной безопасности семьи и имущества. На территории поселка появится детский сад на 190 мест. В нем будет бассейн, залы для музыкальных занятий и физкультуры. А также скоро построят школу на 330 мест.