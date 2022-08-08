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Общество8 августа 2022 13:42

17-летняя девушка спасла дачный поселок под Петербургом от пожара

Настя вооружилась садовым шлангом и не дала огню распространиться
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Настя с детства мечтала работать в МЧС, но прежде никогда не сталкивалась с пожарами. Фото: предоставлено героем публикации

Настя с детства мечтала работать в МЧС, но прежде никогда не сталкивалась с пожарами. Фото: предоставлено героем публикации

17-летнюю петербурженку наградили благодарностью МЧС за спасение дачного поселка от пожара. Анастасия Арзамасцева - второкурсница кадетского пожарно-спасательного корпуса.

ЧП случилось в СНТ «Орехово» днем 19 июля. Семья Насти отдыхала на даче, когда, сидя за чаем на террасе с мамой и тетей, девушка заметила дым.

На месте вокруг горящей бани суетились хозяева с ведрами. Спасателей вызвали, но они ехали из соседнего СНТ, а счет шел на секунды. Настя, которая сталкивалась с пожарами пока только в теории, на секунду замешкалась, но потом почувствовала ответственность.

Баню спасти не удалось, зато уберегли весь остальной поселок от беды. Фото: предоставлено героем публикации

Баню спасти не удалось, зато уберегли весь остальной поселок от беды. Фото: предоставлено героем публикации

- Я была единственной, кто знал, что делать, чтобы огонь не распространился. Всю неделю была сухая погода, дома стоят вплотную другу к другу. Полыхающая дача почти упиралась в дом на две семьи, в котором постоянно живет пожилая пара. Когда я начала заливать баню из садового шланга, крыша соседнего дома уже плавилась, - объясняет девушка.

Когда приехали спасатели, им оставалось лишь пролить остатки бани, а потом смелая девушка помогла им свернуть оборудование.

Девушка не стала мешкать, когда увидела дым у соседей. Фото: предоставлено героем публикации

Девушка не стала мешкать, когда увидела дым у соседей. Фото: предоставлено героем публикации

- Я с детства мечтала работать спасателем, после девятого класса пошла в кадетский корпус. Родители сначала были против, но я настояла. До этого случая они считали, что я скромная, что это не для меня. Жаль, что девушек не берут тушить пожары! Но, возможно, лет через десять все поменяется, - рассуждает Настя.

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