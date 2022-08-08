21-летняя петербурженка стала самым молодым командиром вертолета в России

Алиса Куквинова единственная девушка-пилот в коллективе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Алиса встречает нас на КПП аэродрома недалеко от Пулково. Очаровательная улыбка, точеная фигура, аккуратная прическа – будто только что с подиума. Истинную профессию девушки выдают ее очки-авиаторы. В таких, однозначно, ходят далеко не все модели.

- Пришлось утром заехать к бабушке, чтобы подшить парадную форму - она мне велика стала на два размера! – тут же затевает беседу с нами Алиса и приглашает к себе в гости - на вертолетную площадку.

Здесь ее каждый день ждет яркий «Ансат» - верный друг и напарник, с которым 21-летняя Алиса Куквинова уже четыре месяца на «ты». Сразу после летного училища талантливую выпускницу пригласили в Национальную службу санитарной авиации госкорпорации Ростех. А в августе этого года петербурженка попала еще и в Книгу рекордов России как самый молодой командир двухдвигательного «Ансат».

Последние четыре месяца девушка управляет вертолетом "Ансат". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В СЕМЬ ЛЕТ ПРЫГНУЛА С ПАРАШЮТОМ

Мечтать о небе Алиса начала еще в семь лет. Как-то увидела по телевизору сюжет о пилотах и впечатлилась. На следующий же день отец-моряк повез малышку на аэродром и предложил прыгнуть с парашютом в тандеме. Первоклассница не струсила, даже, наоборот, потом захотела еще. Страсть к небу не угасала. И уже в 11 лет девочка пришла к пилотам и попросилась научить ее летать.

- Каждые выходные я садилась в автобус и мчала к ним на аэродром, - вспоминает Алиса. – С 6 утра прогревала по очереди все самолеты и вертолеты, заправляла их – в общем, работала как администратор. Взамен получала в конце смены разрешение полетать с ними 15 минут.

Свой первый прыжок с парашютом Куквинова совершила в 7 лет. Фото: предоставлено героем публикации

Были у школьницы и другие увлечения: Алиса занималась английским языком, играла на фортепьяно, ходила в кружок лепки и на танцы. Но ничего из этого списка не затмило самолеты. Окончив школу, девушка поехала за своей мечтой в Омск. Именно там находится летное училище, готовящее пилотов гражданской авиации. Не удивительно, что в группе Алиса была единственной девушкой. Правда, своим особенным положением она никогда не пользовалась: учеба и работа – в приоритете.

- Что в училище, что на работе коллеги-мужчины – только коллеги, - обозначает свою позицию Алиса. - Нас связывает только работа и иногда - приятельские отношения, не более. Я не ищу себе мужа среди пилотов и хожу на работу только, чтобы работать!

Страсть к авиации тоже с самого детства. Фото: предоставлено героем публикации

НИКАКИХ ПОБЛАЖЕК

После летного Алисе повезло вернуться в родной Петербург. Сначала она устроилась в частную авиакомпанию «Хели-Драйв Северо-Запад», а затем была переведена вторым пилотом в Национальную службу санитарной авиации, созданную госкорпорацией Ростех. В новый коллектив влилась без труда, впрочем, и уважение опытных коллег-мужчин добилась быстро. Секрет в том, что Алиса не давала себе поблажек. А это в авиации главное.

- Я в первую очередь профессионал, а уже потом– девушка, - рассуждает командир. – Поэтому на работе никакого яркого макияжа, никаких массивных украшений и прическа – только пучок! Думаете, мужчинам приятно будет после моей смены увидеть в кабине волосы?

- Вы еще считаете профессию пилота романтичной?

Первым делом для Алисы вертолеты, а мальчики потом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Романтика полету свойственна, когда ответственность лежит не на тебе, - рассуждает девушка. - Она присутствовала, когда я была вторым пилотом или курсантом. Но теперь я стала командиром и понимаю, что у меня нет права на ошибку (на вертолете нет автопилота, - примеч.Авт.). Во время полета в кабине находятся два врача и пациент, который очень хочет жить, и мне его нужно как можно быстрее доставить до медучреждения. Сначала было сложно, особенно если среди пострадавших были дети, а потом я перестала слушать разговоры врачей. Закрываю штору и делаю свою работу.

ПОД НОВЫЙ ГОД ПИСАЛА ПИСЬМА В РОСКОСМОС

О своем попадании в Книгу рекордов России как самый молодой командир двухдвигательного вертолета «Ансат» петербурженка говорит с заметным смущением: «Рекорды - это пустяки». Все ее мысли сейчас заняты другой мечтой… и это опять не замужество!

Тем временем летчица мечтает стать космонавтом и отправиться на МКС. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- С 15 лет каждый год в декабре я писала письма не Деду Морозу, а в Роскосмос, - ошарашивает очередным откровением героиня. - Рассказывала о своих заслугах, но мне никогда не отвечали. А тут недавно во время смены раздался звонок. Я в этот момент выполняла посадку вертолета и не успела ответить. Вечером перезвонили. «Здравствуйте, это «Роскосмос». Мы поговорили, мне сообщили, что я смогу попасть в программу набора космонавтов, если пройду испытания кандидатов, когда набор официально будет открыт. По неофициальным данным это произойдет ближе к 2024 году.

СПРАВКА «КП»

Всего у Алисы 550 летных часов

Умеет управлять:

Ми-8 (второй пилот)

Bell407 (командир воздушного судна)

«Ансат» (командир воздушного судна)