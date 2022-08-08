В Петербурге презентовали книгу в виде смартфона

В Петербурге презентовали книгув виде смартфона. Фото: Фонд «Созидающий мир».

Каждый день на земле нужно проживать с размахом и добрым делом. С такой простой истины начал презентацию почетный меценат Петербурга, заслуженный строитель России Вячеслав Заренков. Вечер прошел в арт-пространстве Zarenkov Gallery на Социалистической улице, 21. Благотворитель представлял свою новую книгу – первый сборник «Смарт-афоризмов на все случаи жизни».

«Смарт» – не только потому, что мудрые, но и потому, что важные мысли, рожденные при общении с разными людьми, вдохновленные встречами, событиями, самой природой, Вячеслав Адамович сразу записывал в смартфон. Афоризмы – чтобы описание жизни во всех ее проявлениях можно было прочесть в паре фраз и надолго запомнить.

– В пандемию, когда нас всех заставили сидеть по домам, все стали больше размышлять о жизни. Я захотел с помощью небольших точных мыслей поделиться плодами своей умственной работы. Через афоризмы можно выразить море информации. За полтора года я написал пять сборников, и сегодня презентую первый из них, – рассказал Вячеслав Заренков.

ПРИТЧА О ДВУХ ВОЛКАХ

Меценат удачно подстроил формат новой книги под молодежь, которая неохотно читает фолианты и ищет информацию в Интернете, не выпуская из рук гаджеты. Наполнение у книжечки, напоминающей смартфон даже размером, простое и жизненное. На глянцевых страницах – 120 афоризмов о семье, счастье, успехах в бизнесе, труде и добре. Одни звучат, как советы, другие – как короткие напоминания, третьи – как настоящие жизненные установки.

Фото: Фонд «Созидающий мир».

– Делайте добро, желайте друг другу счастья, помогайте людям, любите, и тогда белый волк победит. А если всю жизнь делать добрые дела, то в конце пути, уходя в вечность, вы ни о чем не пожалеете. Все сделанное добро останется на свете, – улыбнулся Вячеслав Заренков.

Много страниц отведено теме семьи. Вот только несколько афоризмов:

«Семья – основа мироздания»

«Семья – это самое главное и ценное, что человек имеет в своей жизни»

Сам Вячеслав Адамович крепко убежден, что в семье кроется счастье и отдельно взятого человека, и всей планеты. Эту идею Заренков стал продвигать вместе со своим фондом «Созидающий мир» и придумал скульптуру – мама, папа, трое детей и их любимая собака держат земной шар. Скульптура так и называется «Семья – залог мира». Первый памятник семье Вячеслав Заренков установил в кипрском городе Айя-Напа, второй готовы открыть в Беларуси через несколько недель.

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ

Зал с интересом слушал, как меценат отвечал на философские вопросы. Каждый наверняка смог составить краткий конспект о самом важном. О том, что человек должен слушать совесть, невзирая на окружение. О том, что каждого формируют семья, учителя и друзья, но любой самостоятельно решает, кем ему стать. О том, что над мечтами нужно трудиться, а работа должна приносить только удовольствие.

– В жизни все сложно, если думать, что жизнь действительно сложная. Но надо быть оптимистом. Из любой ситуации однозначно есть выход! – подбодрил слушателей Вячеслав Заренков.

Напоследок меценат поделился с гостями своей формулой счастья. Компонентов в ней всего четыре: крепкая семья, любимая работа, отдых и хорошее здоровье. Вячеслав Адамович напомнил, что счастье – не конечная точка, к которой нужно идти, а сам путь.

Фото: Фонд «Созидающий мир».

КСТАТИ

И швец, и жнец

Вячеслав Заренков не только благотворитель и строитель со стажем, но и член Союзов художников и писателей Петербурга. Главное его детище – фонд социально-культурного развития «Созидающий мир». Фонд более десяти лет поддерживает таланты, популяризирует творчество среди молодежи, организовывает творческие экспедиции по миру и награждает достойных творцов.

С 2019 года одноименная фонду всероссийская награда вручается скульпторам, живописцам, поэтам и писателям. В этом году премию вручили Матвею Макушкину за памятник Цою, Василию Аксенову за роман «Пламя, или Посещение одиннадцатое», Владимиру Шемшученко за сборник стихов «Мысль превращается в слова», а также Алексею Базанову за картину «Перекрессток».

У самого мецената на счету и создание девелоперской компании«Эталон», и благотворительные проекты, и почти двести запатентованных изобретений, и галерея картин, художественные и научные труды.

– Петь не умею! И мечтаю научиться играть на саксофоне, но пока не получается, – смеясь, признался меценат.

А ЧТО ЕЩЕ?

– В городе Гагаринепри поддержке фонда Вячеслава Заренкова «Созидающий мир» построили парковый ансамбль, посвященный космонавту Алексею Леонову. Таких, заверил меценат, в России не создавали лет сорок.

– В Петербурге согласовывают место для скульптурной композиции «Семья – залог мира» в парке 300-летия. Надеемся, что следующим летом ее получится увидеть своими глазами.