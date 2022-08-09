«Фарфоровская» и «Арсенальная». Какие новые 89 станций метро пообещали Петербургу в ближайшие 30 лет

Петербуржцам пообещали к 2050 году 89 станций и дополнительных вестибюлей метрополитена. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обновленный проект Генплана Петербурга сильно впечатлил горожан - проект пообещал строительство аж 89 станций и дополнительных вестибюлей метрополитена до 2050 года!

«Проект предусматривает усовершенствование работы метрополитена - увеличение протяженности линий на 139 километров. Будет открыто 89 новых станций метро, из них 31 станция запланирована на первую очередь», - заявил губернатор Александр Беглов в соцсетях.

Еще 62 объекта (и станции, и вторые вестибюли, и депо) построят в городе до 2040 года, еще 18 - до 2050 года.

Карты проекта Генплана так и пестрят значками новых станций: они появятся и в Юнтолово, и в Парголово, и в Буграх, и в Стрельне. Дойдет подземка до аэропорта Пулково, в Янино, Ручьи и на площадь Калинина - всего не перечислить! Видна на карте и долгожданная кольцевая линия, куда войдут вторые вестибюли «Лесной», «Петроградской», «Нарвской» и «Международной», новенькие станции «Фарфоровская», «Дальневосточный проспект», «Арсенальная».

Таки должно стать метро Петербурга к 2050 году. Фото: Ольга ЖУК

От отраслевой схемы развития метрополитена, менявшейся в последний раз в 2019 году, карта Генплана отличается совсем немного. Как уточнили «Комсомолке в Петербурге» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), схему метро немного модернизировали в соответствии со свежим Генпланом - уточнили названия некоторых станций, их полный список и местоположение. Поэтому обновленный перечень стал обширнее - часть станций обзавелась вторыми вестибюлями.

Дотошные петербуржцы могут заметить, что на опубликованной карте Генплана отсутствуют «Стрельна», «Константиновская», «Пулково», «Янино», «Сосновка» и еще несколько станций вдали от города. Это не значит, что власти отказались от их строительства.

- В утвержденную часть проекта Генерального плана попали объекты, запланированные к реализации в расчётный срок (до 2040 года). Объекты, запланированные к строительству в прогнозируемый период (до 2050 года), учтены в материалах к обоснованию проекта Генерального плана, - рассказали в комитете.

И ЦЕЛОГО ВЕКА МАЛО

- Петербургу потребовалось около 70 лет для строительства 72 станций. Так что для 89 станций запасаемся терпением и ждем без малого век: Петербург, в отличие от Москвы, где сейчас метростроительный бум, работает по советским темпам, - комментирует инженер, исследователь метрополитена Дмитрий Графов. - Но это неплохо - стройка идет активно, через полтора года мы увидим три новые станции. И уровень технологий сейчас отличается, и техника.

Как отметил эксперт, надежда, что в ближайшие годы строительство подземки в городе на Неве действительно ускорится, есть. Правда, с одним условием: если финансирование будет в пределах хотя бы 50 млрд рублей в год.

- Где-то на периферии можно строить вылетные линии на поверхности или эстакадах - это позволит серьезно снизить стоимость работ и возводить станции пачками, как в Ташкенте, - рассуждает Графов. - В ближайшие 10 лет мы получим около 14 станций. Значит, за 30 лет построим примерно 45 новых.

Эксперт отмечает, что Петербург, в отличие от Москвы, работает по советским темпам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По мнению инженера, городское метро развито не полностью и отстает на несколько десятков лет. В Петербурге много локаций, где, как говорит Графов, станции были нужны уже вчера: это и Сосновая поляна, и Ржевка, и Большая и Малая Охта, и Кудрово, и Морской фасад, и район за Комендантским проспектом.

ОФИЦИАЛЬНО

Реальные планы у самого КРТИ большие - до 2030 года власти намерены построить 21 станцию метро, рассказали они «Комсомолке». А вот получится ли действительно возвести все 89 станций за 30 с хвостиком лет, все-таки вопрос риторический. Главное - тщательное планирование.

- Обеспечение проектного задела позволит развивать метрополитен в Санкт-Петербурге плановым порядком, то есть правильно и своевременно планировать финансовое обеспечение строительства, земляные и энергетические ресурсы, обеспечить выполнение целевых показателей и индикаторов государственной программы развития транспортной системы Санкт-Петербурга и последующие плановые периоды в части обеспечения жителей Санкт-Петербурга доступным внеуличным транспортом, - объяснили в КРТИ.

КАК ИЗМЕНЯТСЯ ЛИНИИ

Услышать десятки новых названий, конечно, интересно. Но гораздо любопытнее прикинуть, с какими уже существующими станциями будут соседствовать эти названия. Расскажем обо всех ветках по порядку.

Кировско-Выборгская, 1 линия (красная ветка):

На севере ее конечной останется «Девяткино», а вот на юге грядет двойное изменение. После «Проспекта Ветеранов», согласно плану, построят небольшое разветвление: в одну сторону пойдут «Александрино» и «Проспект Маршала Жукова», а в другую – «Ульянка» и «Пулково».

Невско-Василеостровская, 3 линия (зеленая ветка):

На юге конечную позицию так и будет занимать «Рыбацкое», а на севере, после «Беговой», планируется возвести сразу шесть станций. Друг за другом пойдут «Туристская», «Планерная», «Парашютная», «Академгородок», «Парголово» и «Осиновая роща».

А так разрастутся зеленая и оранжевая линии на севере города. Фото: Генплан

Лахтинско-Правобережная, 4 линия (оранжевая ветка):

Вслед за «Улицей Дыбенко» линии подстроят только «Кудрово», а с другой стороны ветка обещает крупно разрастись. По соседству со Спасской появится долгожданная «Театральная», а вслед за ней – «Горный институт», «Гавань», «Морской фасад», «Новокрестовская-2», «Лахта», «Конная Лахта» и «Юнтолово».

Фрунзенско-Приморская, 5 линия (фиолетовая ветка):

Обновление этой ветки ожидаем на севере. После «Комендантского проспекта» планируется построить «Шуваловский проспект», который будет объединяться в пересадочный узел с упомянутой «Планерной» с зеленой ветки. Далее возведут загадочную «Магистраль №31», «Каменку» и «Коломяжскую».

На этом участке пересекаются линия 6, линия 7 и пока только запланированная линия 8. Фото: Генплан

Красносельско-Калининская, 6 линия (коричневая ветка):

Новая часть схемы метро в далеком будущем будет состоять аж из 18 станций. Верхней конечной станут «Ручьи», вслед за ними пойдут «Пискаревка», «Бестужевская», «Полюстровский проспект-1», «Смольный», «Суворовская-1», «Знаменская» (узел с линиями 1 и 3), «Лиговский-2» (узел с 4 линией), «Каретная» (узел с 5 линией), «Заставская» (узел с 2 линией), «Броневая-1», «Путиловская» (узел с 1 линией), «Юго-Западная», «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе».

А дальше – такая же «рогатка», как на красной ветке: в одну сторону пойдут «Константиновская» и «Стрельна», в другую – «Сосновая поляна».

Кольцевая, 7 линия:

Самую удобную ветку Петербург увидит еще очень нескоро, но даже ее предварительный план выглядит впечатляюще. Начнем отсчет с «Василеостровской-2». На север от нее потянутся «Спортивная-2», «Петроградская-2», «Кантемировская», «Лесная-2», «Арсенальная», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект-2», «Большеохтинская-1», «Ладожская-2», «Дальневосточный проспект», «Елизаровская-2».

На «Фарфоровской» сделаем паузу. Ух! Вот это у города планы! Представляете, сколько новых названий и узлов придется запоминать? Возможно, не нам, но нашим детям и внукам. Но давайте продолжим. Далее по кольцу пойдут «Международная-2», «Витебский проспект», «Парк Победы-2», «Броневая», «Нарвская-2», «Двинская-2» и «Большой проспект», который свяжется с «Горным институтом».

Несложно догадаться, на каких станциях кольцевая будет пересекаться с другими ветками.

Часть будущей кольцевой ветки метро. Фото: Генплан

Адмиралтейско-Охтинская, 8 линия:

Самые далекие планы у Петербурга на ветку, для которой пока даже не выбрали официальную раскраску. Начнется она на «Двинской-1», а продолжится «Площадью Репина», «Адмиралтейской-3», «Михайловской», «Чернышевской-2», «Суворовской-2», «Большеохтинской-2». После них пойдут «Проспект Энергетиков», «Индустриальный проспект», «Улица Коммуны» и «Янино».