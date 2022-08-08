25-летний петербуржец, утопивший девушку в реке у Александро-Невской лавры, страдал из-за неразделенной любви и мнил себя Наполеоном

У подозреваемого в утоплении девушки у Александро-Невской лавры могли быть проблемы с психикой. Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге очередное громкое убийство. С самого утра полицейские вылавливали труп 30-летней красавицы, которую в реке у Александро-Невской лавры утопил 25-летний петербуржец Илья. Задержать парня удалось почти сразу после убийства. А вот причины жестокой расправы силовикам придется выяснять еще долго. В этой истории оказалось все куда запутаннее, чем кажется с первого взгляда.

- Илья был нормальным. Но после армии слетел с катушек. Жаловался, что над ним там издевались. Сам по себе он очень добрый. Нигде не учился, снимал видео для YouTube-канала. Не скажешь, что такой человек может кого-то обидеть, - рассказал «КП-Петербург» друг задержанного на правах анонимности.

25-летний парень снимал ролики для YouTube, где жаловался на неразделенную любовь. Фото: СОЦСЕТИ

Судя по странице подозреваемого в соцсетях, он наблюдался у невролога. Молодой человек открыто публиковал справки от врача, где сообщалось, что с 2019 года его преследуют головные боли. Что касается его YouTube-канала, то там парень часто объяснялся в любви разным девушкам. Но те, судя по всему, не отвечали ему взаимностью. Его приятель говорит, что он так и не смог найти вторую половинку.

- Никто из девушек на него серьезно не смотрел. Все из-за болезни. Он заикался, странно себя вел. Мог стоять долго, смотреть в упор в глаза и молчать. Мог всякую ерунду нести без остановки, - вспоминает друг задержанного.

Друг подозреваемого утверждает, что он был добряком, несмотря на болезнь. Фото: СОЦСЕТИ

Добавим, что по части 1 статьи 105 УК РФ мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Вскоре ему изберут меру пресечения. Не исключено, что под следствием он будет в психдиспансере.

Возможно, что жертва была одной из тех, в кого Илья влюбился. Но она не разделяла его чувств или даже не подозревала о них.

Сейчас на допросах, как сообщают, парень признается полицейским, что якобы считал себя Наполеоном. А девушку убил, по одной из версий, увидев в ней демона.

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