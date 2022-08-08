Мощный пожар возник на окраине Мурино

Мощный пожар возник в Мурино. Фото: vk.com/9kino.live

Мощный столб огня и дыма поднимается над Мурино. На окраине города в районе промзоны у Сквозного проезда что-то осень сильно полыхает. Местные жители пишут про строительный комбинат.

- Что горит? На Арсенальной улице что-то похоже. В Мурино на промзоне (примерно Сквозной проезд) горят склады, - пишут в соцсетях муринцы.

В комментариях тут же вспомнили Пожар на складе Ozon в Подмосковье. Но подобного в Мурино нет. Зато производства с тоннами древесины – есть.

Дым виден издалека. Фото: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Но точной информации что горит, пока нет даже в МЧС.

- Нам на экстренный номер 101 поступила заявка из Мурино. Наши расчеты выехали на место. Адрес и характер возгорания уточняется, - рассказали корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе областного управления.

А тем временем соцсети заполняют фото и видео пожара. Дым виден не только с высоток Мурино, но и из многих частей Петербурга, даже с Парнаса.

ОБНОВЛЕНО:

- По предварительным данным возгорание произошло в складском помещении ангарного типа, произошло обрушение кровли. К тушению пожара привлекаются 45 человек и 11единиц техники, - сообщает пресс-служба МЧС России.

Площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров.

Данных о пострадавших на настоящий момент не поступало.

Начать проверку по факту пожара поручил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прокуратура направила в суд дело о пожаре на «Невской Мануфактуре», где погиб спасатель МЧС

Обвинение предъявлено двум бывшим руководителям коммерческой фирмы (подробности)