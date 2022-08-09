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Голоса Блокады9 августа 2022 7:00

Будет сердце у города биться, коль не смолкнет его метроном

Как радиотрансляционная сеть спасала окруженный Ленинград
Иван МАЛЬКОВ
Город выстоял во многом благодаря работникам Ленинградской городской радиотрансляционной сети. Фото предоставлено РСВО.

Город выстоял во многом благодаря работникам Ленинградской городской радиотрансляционной сети. Фото предоставлено РСВО.

Все, кто пережил войну, вспоминали, как велика была в те годы роль радио, оповещающего о вражеских авианалетах и бомбардировках. Люди, обеспечивавшие бесперебойную работу радиосети в годы блокады, стали настоящими героями. В сложные годы город выстоял во многом благодаря работникам Ленинградской городской радиотрансляционной сети. Сегодня эта структура существует под названием Федеральное государственное унитарное предприятие «Российские сети вещания и оповещения».

К 1941 году в Ленинграде были радиофицированы практически все дома, - сеть обслуживала 459 тысяч радиоточек. Также в городе прошла реконструкция системы оповещения. В годы войны на ленинградскую радиосеть была возложена важнейшая миссия - информировать о положении на фронте, международной обстановке и внутренней жизни страны.

Электросирену использовали для сигнала «Тревога». Фото предоставлено РСВО.

Электросирену использовали для сигнала «Тревога». Фото предоставлено РСВО.

В самое тяжелое время блокады система работала четко и надежно. Каждый раз по приказу штаба МПВО дежурный Центральной усилительной станции Ленинградской городской радиотрансляционной сети прерывал вещание программы, включал электропроигрыватель с грамзаписью текста тревоги, и тогда более тысячи громкоговорителей и 400 тысяч радиоточек разносили над городом вой сирены и речевой сигнал. Эту «симфонию» дополняли 400 мощных электросирен. После включался метроном с учащенным ритмом 160-180 тактов в минуту. Эту идею предложил инженер Георгий Дорофеев. Так метроном стал символом борьбы Ленинграда.

«Российские сети вещания и оповещения» и сейчас сообщают людям о чрезвычайных ситуациях. Вот уже почти 90 лет предприятие обеспечивает трансляцию проводного радиовещания. Филиал в Петербурге имеет крепкий фундамент традиций и опыта и вместе с тем находится в постоянном развитии, предлагает услуги по передовым и актуальным направлениям отрасли связи.

БИЗНЕС-ПРЕСС