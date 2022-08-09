Будет сердце у города биться, коль не смолкнет его метроном

Город выстоял во многом благодаря работникам Ленинградской городской радиотрансляционной сети. Фото предоставлено РСВО.

Все, кто пережил войну, вспоминали, как велика была в те годы роль радио, оповещающего о вражеских авианалетах и бомбардировках. Люди, обеспечивавшие бесперебойную работу радиосети в годы блокады, стали настоящими героями. В сложные годы город выстоял во многом благодаря работникам Ленинградской городской радиотрансляционной сети. Сегодня эта структура существует под названием Федеральное государственное унитарное предприятие «Российские сети вещания и оповещения».

К 1941 году в Ленинграде были радиофицированы практически все дома, - сеть обслуживала 459 тысяч радиоточек. Также в городе прошла реконструкция системы оповещения. В годы войны на ленинградскую радиосеть была возложена важнейшая миссия - информировать о положении на фронте, международной обстановке и внутренней жизни страны.

Электросирену использовали для сигнала «Тревога». Фото предоставлено РСВО.

В самое тяжелое время блокады система работала четко и надежно. Каждый раз по приказу штаба МПВО дежурный Центральной усилительной станции Ленинградской городской радиотрансляционной сети прерывал вещание программы, включал электропроигрыватель с грамзаписью текста тревоги, и тогда более тысячи громкоговорителей и 400 тысяч радиоточек разносили над городом вой сирены и речевой сигнал. Эту «симфонию» дополняли 400 мощных электросирен. После включался метроном с учащенным ритмом 160-180 тактов в минуту. Эту идею предложил инженер Георгий Дорофеев. Так метроном стал символом борьбы Ленинграда.

«Российские сети вещания и оповещения» и сейчас сообщают людям о чрезвычайных ситуациях. Вот уже почти 90 лет предприятие обеспечивает трансляцию проводного радиовещания. Филиал в Петербурге имеет крепкий фундамент традиций и опыта и вместе с тем находится в постоянном развитии, предлагает услуги по передовым и актуальным направлениям отрасли связи.