«Звучала Седьмая, как божье посланье, и лица светлели людей»

История достойна экранизации. Это кадр из сериала «Седьмая симфония» с Алексеем Гуськовым в главной роли. Фото: Кинопоиск

«Час тому назад я закончил партитуру двух частей большого симфонического сочинения. Если это сочинение мне удастся написать хорошо, удастся закончить третью и четвертую части, то тогда это сочинение можно будет назвать Седьмой симфонией. Для чего я сообщаю об этом… Для того чтобы радиослушатели, которые слушают меня сейчас, знали, что жизнь нашего города идет нормально, все мы сейчас несем свою боевую вахту», - эти слова произнес Дмитрий Шостакович перед микрофоном 17 сентября 1941 года прямо из блокадного Ленинграда. Тогда еще никто не предполагал, что кольцо вокруг города сомкнулось на долгих 872 дня, а произведение Шостаковича и его исполнение станут одной из самых впечатляющих легенд в музыке ХХ века.

«МОИМ ОРУЖИЕМ БЫЛА МУЗЫКА»

Композитор начал писать симфонию в Ленинграде в 1941 году. 34-летний профессор Ленинградской консерватории осаждал военкомат и требовал отправить его на фронт, но ему раз за разом отказывали. Как и многие ленинградцы, Шостакович вступил в ополчение и дежурил на крышах, обезвреживая зажигательные бомбы. Кстати, когда Седьмая симфония прославила композитора на весь мир, на обложке американского журнала Time он появился именно в образе пожарного - как символ борьбы с пламенем фашизма, охватившим мир.

«С болью и гордостью смотрел я на любимый город. А он стоял, опаленный пожарами, закаленный в боях, испытавший глубокие страдания бойца, и был еще более прекрасен в своем суровом величии. Как было не любить этот город, воздвигнутый Петром, не поведать всему миру о его славе, мужестве его защитников... Моим оружием была музыка», - писал композитор.

Жил Шостакович прямо в консерватории. Все свободное от дежурств на крышах время он сочинял. Завершил произведение 27 декабря 1941 года в Куйбышев (сейчас Самара), куда его эвакуировали вместе с семьей.

Произведение через радио слушали дома и на улице. Фото: Центральный государственный архив кинофотофонодокументов

НАЗЛО ПРОГНОЗАМ ФАШИСТОВ

В СССР было принято беспрецедентное решение: исполнить симфонию в городе, которому она посвящена. Прямо в кольце фашистской блокады.

В июле 1942 года партитуру специальным самолетом доставили в Ленинград. Оркестр Радиокомитета под управлением дирижера Карла Элиасберга был единственным в блокадном Ленинграде. В нем работали оставшиеся в городе музыканты, но их было недостаточно. Но оркестрантов нашли, и премьера состоялась 9 августа 1942 года в Большом зале Ленинградской филармонии. Симфония была исполнена в осажденном городе в тот самый день, который немецкое командование заранее объявило датой своего победного вступления в Ленинград.

В тот день здание Ленинградской филармонии было ярко освещено. Исполнение симфонии транслировалось по радио и громкоговорителям. Изможденные ленинградцы слушали героическую музыку, что стало невероятным событием и мощным ударом по боевому духу фашистских войск.

В день премьеры, 9 августа, фашисты не смогли обстреливать город, потому что командующий Ленинградским фронтом генерал Говоров отдал приказ нашим артиллеристам подавлять орудия самым интенсивным огнем. Все 80 минут, пока звучала симфония, не было воздушной тревоги.

Когда в зале филармонии отзвучали последние аккорды, публика устроила настоящую овацию. Седьмая симфония Шостаковича стала музыкальным символом блокады. Иначе и быть не могло!

Заголовок - cтрока из стихотворения Нины Жильцовой.

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