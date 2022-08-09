Сила не только в оружии

3650 литературных передач передано по радио за дни войны. Фото: кадр из фильма «Ленинградка».

ВСЕВОЛОД ВИШНЕВСКИЙ

Один из писателей, который пережил все ужасы блокады, много раз был на Ленинградском фронте, стал военным корреспондентом, сотрудничал с «Красной звездой», «На страже Родины» и «Правдой».

В самое тяжелое время, когда фашистские армии блокировали Ленинград и проходили к Москве, Всеволод сделал в своем дневнике запись: «Россия! В этот страшный октябрь собери все свои силы! <…> Сопротивляться!»

История Вишневского с дневниками чем-то схожа с записями Берггольц: он полагал, что «Дневники военных лет» со временем станут основой для произведения, которое расскажет всю правду о всенародной войне, о борьбе с фашизмом. Подвигу Ленинградцев в дни войны Вишневский посвятил пьесу «У стен Ленинграда», пропитанную жестокостью и ужасом войны.

МИХАИЛ МЕЛАНЕД*

Слушатели называли его Ленинградским Левитаном. Он был диктором ленинградского радио, который читал тексты и объявлял воздушную тревогу.

Михаил рассказывал: «Как-то во время воздушного налета фашистских стервятников и артобстрела мы с Федоровой (Нина, коллега Михаила. - Прим. ред.) читали из радиостудии передачу для партизан Ленинградской области. Вдруг взрыв. Здание нашего Радиодома вздрогнуло, где-то совсем рядом упала бомба, разорвался снаряд. Мы продолжали читать. Взрывной волной выбило оконную раму в студии, осколок попал в дикторский пульт. Но прекратить передачу нельзя: нас слушают народные мстители…»

Однажды руководитель Радиокомитета раздраженно спросил у диспетчера: «Почему читал не Меланед?» - «Он не в силах, весь опух». - «Как же так, ведь только вчера я дал ему полтора килограмма… столярного клея».

Выяснилось, что Михаил Меланед упал в голодный обморок, закончив чтение клятвы балтийских моряков. Его сразу же увезли в стационар для дистрофиков, откормили, и спустя время он вернулся в строй.

Дом радио на Итальянской улице. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВА*

Еще одна героиня, трудившаяся на радио под обстрелами блокадного города. Именно она озвучила радостную новость в ночь на 19 января о том, что блокадное кольцо прорвано.

31 октября 1941 года Антонина получила карточки на ноябрь. Она тогда жила на Петроградской стороне. И вот, придя домой, карточек не нашла. На другой день обыскали с фонарем все комнаты рядом с дикторской - безрезультатно. И тогда работники литдрамы - Бабушкин, Миронов, живший в Доме радио с женой за тонкой занавеской общей комнаты, - позвали коллегу питаться вместе с ними. Делились кусочками хлеба, давали кружку сладкого чая. Все это буквально отрывали от сердца. Помогала вся литературная редакция - троим такая помощь была бы не под силу. Диктор с волнением позже вспоминала этот эпизод, говорила, что товарищи спасли ей жизнь.

Столь теплое отношение сотрудников всего Дома радио друг к другу помогало не только им, но и влияло на каждого, кто каждый день с трепетом слушал дикторов, проникаясь верой в общую победу.

ЛАЗАРЬ МАГРАЧЕВ

Все 900 дней блокады Лазарь Ефимович жил в Ленинграде, был корреспондентом фронтовой редакции, выезжал с микрофоном на передовые позиции, в авиационные части. Испытал и вынес все, что выпало на долю каждого горожанина блокадного города. Журналист очень часто выходил в эфир, чтобы сообщить людям о событиях на фронте, рассказать, как трудится и воюет Ленинград.

Лазарь один из тех людей, кто честно и без прикрас описал времена блокады. Он не боялся осуждения, писал все свои эмоции и переживания. «Репортаж из блокады» - это воспоминания самого журналиста, архив репортажей, послуживший основой для рассказа о людях блокадного города, о героических подвигах ленинградцев, об их вкладе в победу.

«Укрывшись в траншее на берегу Невы, я веду боевой репортаж. Рядом, чуть левее, торчит почти врытый в землю записывающий аппарат, а над ним склонилась, как бы заслоняя его собой, отважная девушка - звукооператор Любовь Спектор. Время от времени она бросает на меня взгляд и выставляет большой палец: мол, пишем, все в порядке», - писал Маграчев в своем произведении.

В книге чувствуется его гордость и уважение к товарищу, он понимал, что именно перед ними стоит задача донести до Ленинграда мысль о том, что победа будет на их стороне.

P. S.: Спустя долгие годы об этих людях никто не забыл, символом их героической отваги стал Дом радио на Итальянской улице.

Символ героической отваги - Дом радио на Итальянской улице. Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Дикторы по сей день упоминаются в военных фильмах как неотделимая часть города, в их честь открывают выставки, где можно подробнее узнать о военном быте радиостанции и заслугах ее работников.

*Материалы подготовлены на основе произведения Александра Рубашкина «Голос Ленинграда. Ленинградское радио в дни блокады» 1980 года и книги Лазаря Маграчева «Репортаж из блокады» 1989 года.