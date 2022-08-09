Судьба страны - ее судьба

Сегодня Петербург вспоминает «блокадную Мадонну». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Голос Петербурга», «блокадная Мадонна» - так называли известную поэтессу Ольгу Берггольц, чей голос по радио каждый день вселял ленинградцам веру и надежду на спасение.

«ТОЧНО ВСЕ ЗАВОДЫ ВСТАЛИ НА КОЛЕНИ»

Творческий путь Ольги начался в раннем возрасте, когда ее первые стихи опубликовали в городской стенгазете, а она сама через какое-то время вступила в литературно-молодежную группу «Смена». В 1914 году она написала стихотворение, которое решила прочесть отцу. Он был в восторге.

«Через два дня папа пришел с работы какой-то напыженный и в то же время ликующий. Он совершенно не умел скрывать радость. В тот день я узнала, что мое стихотворение напечатали в стенгазете отца. Я трепетала от радости», - вспоминала поэтесса.

Известность пришла потом: Ольга успела побывать разъездным корреспондентом в «Советской степи», стать редактором «Комсомольской страницы» в газете завода «Электросила», поработать в газете «Литературный Ленинград». Но, к сожалению, подъем по карьерной лестнице не смог изменить того, что приготовила для нее судьба.

В 1938 году Берггольц обвинили в участии в деятельности контрреволюционной террористической организации. В 1939 году ее освободили в связи с отсутствием доказательств по делу.

У памятника поэтессе в Палевском саду всегда лежат цветы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«БЛОКАДА ПРОРВАНА»

Во время блокады Ленинграда все изменилось: из автора детских стихотворений она выросла в поэта, символизирующего свободу и стойкость города, ее голос стал гласом города и силы.

Почти 900 мучительных дней и ночей Ольга Берггольц вела радиопередачи в прямом эфире. Ее выступления и стихи помогали выстоять в схватке с врагом и голодом, протягивали руку помощи всем нуждающимся. Ее голос был вечным огнем надежды, мужества и желания жить всем смертям назло.

Именно ей в январе 1943 года доверили сообщить жителям радостную новость о прорыве блокады: «Ленинградцы, дорогие соратники, товарищи, друзья! Блокада прорвана!..»

МЫСЛЬ СВОБОДНЕЕ СЛОВА

На протяжении почти всей жизни Ольга Берггольц вела дневник под девизом «Абсолютная искренность и честность», в котором не таила ничего, хотя и понимала, что многие из ее высказываний могут привести к аресту: Казалось, она предвидела, что когда-то ее записи будут издаваться, станут чем-то важным для истории нашего города и страны в целом.

В своих дневниках Ольга Берггольц упоминает момент, когда ее только привезли в Москву из блокадного города: «К СЧАСТЬЮ, - да, к великому счастью, - мы только одни (может быть, еще Севастополь) знаем, что такое блокада, голод, тьма. Они - москвичи - не знают. У них, не испытавших этого (повторяю, этому радоваться надо), чисто платоническое сочувствие к Ленинграду... Мой внешний (отечный) вид глубоко разочаровал и, я даже сказала бы, разобидел московских писателей, администраторов Дома литераторов. Мне говорили: «Ой, у вас совсем не ленинградский вид. Вот сын А. Н. Толстого приехал - вот это действительно почти труп, и он так жадно ест...»

80 лет назад увидело свет одно из самых известных и значительных произведений Берггольц. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПОЭМА»

80 лет назад увидело свет одно из самых известных и значительных произведений поэтессы. Сначала 24 июля вышел отрывок в газете «Ленинградская правда», а затем 25 августа в печать подписана книга. Поэма посвящена дружбе, взаимовыручке и мужеству ленинградцев - защитников осажденного города.

Вот так, исполнены любви,

из-за кольца, из тьмы разлуки

друзья твердили нам: «Живи!»,

друзья протягивали руки.

Оледеневшие, в огне,

в крови, пронизанные светом,

они вручили вам и мне

единой жизни эстафету.

Произведение раскрывает историю блокадного Ленинграда, показывает не только ужас войны, но и силу духа простых граждан.

Сквозь все стихотворение словно красной нитью идет главная мысль: победа может быть достигнута только путем объединенных усилий и общими стремлениями к свободе. Ольга Берггольц старалась своими стихами приободрить всех, кто был в трудном положении. Именно поэтому, несмотря на весь трагизм происходящего, стихотворение пронизано светлыми чувствами и надеждой.

«ЧТО МОЖЕТ ВРАГ? РАЗРУШИТЬ И УБИТЬ. И ТОЛЬКО-ТО. А Я МОГУ ЛЮБИТЬ…»

Сегодня Петербург вспоминает «блокадную Мадонну». Впрочем, он помнит ее всегда. В Палевском саду установлен памятник Ольге Берггольц, есть памятные доски на улице Рубинштейна и на Доме радио, в ее честь названы улица, музей, театр. Ей посвящают песни, фильмы, пьесы. Строчки из ее стихов высечены на камне на Пискаревском кладбище. И не только благодаря этому они отпечатались в нашей памяти. Знаменитую фразу «Никто не забыт, ничто не забыто» знают все от мала до велика.