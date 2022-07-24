Под громогласное «ура»: 190 лет с прибытия Александровской колонны в Петербург

Как в столицу доставили обломок скалы весом тысяча тонн. Фото: Олег ЗОЛОТО

Александровская колонна - символ Северной столицы, магнит для туристов и украшение главной площади города. В этом году самый высокий монумент планеты, выполненный из монолитного гранита, отмечает 190 лет с момента доставки в Петербург и установки напротив Зимнего дворца.

В дате, когда глыба розового гранита прибыла в столицу империи и коснулась ее берега, есть путаница. Обратимся к источникам.

«Колонна для монумента императору Александру Первому благополучно привезена сюда из Пютерлакса», - писала газета «Северная пчела» 4 июля 1832 года (по новому стилю - 16 июля).

По всей видимости, гигантский каменный стержень готовили к выгрузке на берег примерно неделю. Такой вывод напрашивается благодаря выпуску газеты «Санкт-Петербургские ведомости» от 13 июля:

«Сегодня пополудни в два часа в присутствии их императорских величеств, всей августейшей фамилии, его королевского высочества принца Вильгельма Прусскаго и множества зрителей благополучно при громогласном «ура» выкачена была с судна на берег колонна, назначенная для памятника в бозе почивающего императора Александра Первого».

На главном барельефе — шлем Александра Невского, кольчуга Ермака и доспехи царя Алексея Михайловича. Источник: «Планы и детали памятника, посвященного памяти Императора Александра»/Библиотека Ельцина

Сообщение датировано 12 июля 1832 года - 24 июля в пересчете на григорианский календарь.

Александровская колонна является не только памятником императору Александру и победе России над Наполеоном, но и гению инженерной мысли ее архитектора Огюста Монферрана. Француз, отдавший Петербургу практически всю жизнь, увековечивший российскую веру своим Исаакиевским собором, придумал, как доставить с территории современной Финляндии в город на Неве глыбу массой свыше шестисот тонн. Доставить, словно хрустальную вазу, не повредив. А потом поставить ее вертикально, да так, чтобы она простояла века, не отклонившись ни на сантиметр.

Как создавался шедевр, какие технологии и материалы для этого использовали и какие секреты хранит монумент, мы узнали у хранителя Александровской колонны, заведующего отделом «Арсенал» Государственного Эрмитажа Дмитрия Любина.

Молодой французский архитектор Анри Луи Огюст Рикар де Монферран, отличившийся в Наполеоновских войнах, впервые встретил российского императора Александра Первого в 1814 году: монарх прибыл по делам в Париж. Встреча стала судьбоносной для обоих: первый создал главный памятник победам второго.

30 августа 1832 года монолит встал вертикально. Источник: «Планы и детали памятника, посвященного памяти Императора Александра»/Библиотека Ельцина

Императора заинтересовал альбом, преподнесенный ему архитектором (тогда распространять такие «портфолио» было обычным делом). Среди рисунков был и эскиз «Колонны в честь всеобщего мира» - прообраза Александровской колонны. Вскоре Монферрана пригласили в российскую столицу, и он стал придворным архитектором.

- Император Николай Первый желал увековечить память старшего брата Александра, который умер за четыре года до того, как началось строительство колонны. Еще одной целью было увековечивание победы в Отечественной войне 1812 года, - рассказывает Дмитрий Любин. - Военная тематика и слава русского оружия были крайне важны для Николая. Так как об открытом конкурсе на проект памятника сведений не сохранилось, подозреваю, что император дал архитектору прямое поручение.

Вероятно, колонна изначально проектировалась как самая высокая на тот момент в мире. По «росту» она превзошла колонны Траяна и Антонина Пия в Риме, Помпея в Александрии. И, что самое главное, опередила Вандомскую колонну в Париже, воздвигнутую победам Наполеона.

Торжественное открытие памятника состоялось в 1834 году. К этому моменту завершили оформление Дворцовой площади. Для праздничного парада, в котором участвовало свыше ста тысяч человек, Монферран даже соорудил мост через реку Мойку - ныне Певческий.

- До нас колонна дошла без изменений, - добавляет хранитель. - После последней реставрации, которая завершилась в 2003 году, и при должном уходе запас по камню - пятьсот лет, по металлу - триста-четыреста лет.

Сравнение, сделанное Монферраном: Александровская, Вандомская, Траяна, Антония, Помпея. Источник: «Планы и детали памятника, посвященного памяти Императора Александра»/Библиотека Ельцина

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Общая высота - 47,5 метра

АНГЕЛ

Высота фигуры - 4,26 м

Высота креста - 6,4 м

Масса навершия - 37 т

По одной из версий, автор скульптуры Борис Орловский придал лицу ангела черты императора Александра. Небесный посланник обращен лицом к Зимнему дворцу. В левой руке ангел держит латинский крест, правой указывает на распятие.

- Образ и поза ангела восходят к известной христианской фразе «Сим победиши!», - объясняет Дмитрий Любин. - По преданию, эту фразу император Константин увидел в небе рядом с крестом перед победоносной битвой с правителем Древнего Рима императором Максенцием. Смысл фразы и фигуры ангела в том, что победу над врагом можно одержать благодаря вере и божьему заступничеству.

Кстати, изначально Монферран планировал посадить на колонну и двух, и трех ангелов, и даже Александра Невского с крестом в руке. Любопытно, что в окончательном варианте навершия, по одной из версий, намеренно допустили ошибку: ангел взял крест в левую руку, что неправильно с точки зрения иконографии, ради большей устойчивости - чтобы распятие точно встало посреди оси колонны.

- Судя по проекту Монферрана, внутри навершия должны были быть гранитные блоки, скрепленные раствором - цементом, - металлическими скобами и свинцом. Сквозь крест должен был проходить штырь, уходящий в гранитную кладку, - добавляет эксперт. - Но на деле этого нет: при реставрациях (последние проводили в 2003, 1962 и 1912 годах. - Прим. ред.) обнаружилось, что внутри обычные кирпичи, а ангел крепится огромными болтами к постаменту в форме барабана.

Кстати, из-за кирпичной начинки навершие пришлось срочно реставрировать в 2003 году. В кладке стала скапливаться вода, из-за чего барабан приобрел фигуру бочки, а верх колонны был в белесых подтеках. Вот почему часть кирпичей заменили на гранитные блоки.

СТВОЛ

Высота - 25,6 м

Нижний диаметр - 3,66 м

Верхний диаметр - 3,15 м

Масса - 612 т

- Изначально француз, вспоминая о том, что Париж украшен древнеегипетскими обелисками, предложил реализовать что-то подобное и в Петербурге. Один из вариантов гранитного обелиска даже украшали слоны, - рассказывает специалист. - Но архитектора попросили ориентироваться на современный контекст и классицизм. И в основу памятника легла колонна Траяна.

Сейчас Эрмитаж размышляет над проведением необычного исследования ствола колонны - специалисты хотят проанализировать внутреннее напряжение. В розовой гранитной глыбе оно есть по умолчанию, как в любом монолите. Опасений нет, но изучить, что происходит внутри глыбы, стоящей вертикально почти два века, интересно. Если при исследовании выявят какой-то негатив, то монолит можно будет укрепить изнутри с помощью современных технологий.

Кстати, водные процедуры колонна принимает регулярно: ее бережно моют и чистят с вышки каждые три-пять лет.

ПОСТАМЕНТ

Высота - 8,15 м

Масса - 704 т

Пьедестал, украшенный бронзовыми барельефами, состоит из восьми гранитных блоков, уложенных в три ряда. Цоколь - монолит.

- На постаменте изображения медалей войны 1812 года и всевидящего ока, - отмечает Любин. - Главный барельеф, обращенный к Зимнему дворцу, гласит: «Александру Первому благодарная Россия». Надпись держат крылатые фигуры - характерный прием в искусстве того времени. Здесь же символические изображения рек Неман и Висла, форсированных русской армией в войну. Рядом изображены шлем Александра Невского, кольчуга Ермака и доспехи царя Алексея Михайловича. Древнерусские элементы в окружении классических появились здесь благодаря президенту Академии художеств Алексею Оленину, знатоку и пропагандисту национальных древностей. Изначально Монферран планировал барельеф с колесницей, в которой стоит Александр Первый.

Остальные три барельефа украшают классические фигуры-символы. Так, на Арку Главного штаба смотрит История, записывающая на щите Победы «1812, 1813, 1814», - годы не только поражения Наполеона, но его полного краха.

ОГРАДА

Размеры бронзовой ограды 16,5 на 16,5 на 1,5 метра. Она полностью новодельная: историческую разобрали предположительно в 1932 году и отправили на переплавку.

ФОНАРИ

Изначально фонарей у колонны не было. Газовые светильники установили лишь в 1876 году. В советское время их сменили на светильники с традиционными ленинградскими шарами молочного стекла. И лишь недавно освещению вернули облик XIX века.

А ЕСЛИ РУХНЕТ?

По преданию, после открытия Александровской колонны жители Петербурга стали бояться, что она рухнет. Причина в том, что колонна фактически не крепилась к постаменту - и, кстати, не крепится до сих пор. Страх был столь велик, что некоторые горожане старались лишний раз не бывать на Дворцовой площади. Среди них были бабушка Лермонтова и графиня Толстая, которая строго запретила кучеру провозить ее мимо колонны. Чтобы развеять страхи современников и наглядно доказать безопасность монумента, Монферран почти каждый вечер прогуливался вокруг колонны с собачкой.

- Это хорошая петербургская легенда, которая имеет под собой историческое основание, - считает хранитель колонны. - Части постамента скреплены, но лишь раствором. Колонна тоже поставлена на раствор: нет ни штыря, ни углубления или выпуклости. Причем современные исследования показали, что отклонение верхней точки от идеальной вертикали - пару сантиметров, которые можно списать на погрешность.

За почти два века гранитная вертикаль не отклонилась. И это при том, что по случаю открытия памятника на Дворцовой прошел грандиозный воинский парад - 120 тысяч солдат шагали в унисон в течение трех с половиной часов.

Выстоял Александрийский столп и в Великую Отечественную войну, когда в соседний Зимний дворец летели бомбы. Постамент наполовину прикрыли мешками с песком, но один осколок все же попал в барельеф, обращенный к Эрмитажу. Его вынули лишь в 2003-м, чтобы избежать коррозии, но след войны сохранили, его можно найти на барельефе и сегодня.

ВНУТРИ ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА?

Французский посланник барон Бургоэн писал, что Монферран якобы предлагал Николаю высверлить в стволе колонны винтовую лестницу.

«И требовал для этого только двух работников: мужчину и мальчика с молотом, резцом и корзиной, в которой мальчик выносил бы обломки гранита по мере его высверления; наконец, два фонаря для освещения рабочих в их трудной работе. Через десять лет работник и мальчик (последний, конечно, немного вырастет) окончили бы винтовую лестницу», - писал барон.

В то, что идея действительно принадлежала архитектору, верится с трудом. Так или иначе, от занятного предложения государь отказался.

- Кстати, винтовую лестницу можно было бы сделать, - с улыбкой рассуждает хранитель. - Но если бы колонна не была монолитом, а состояла из отдельных блоков. В нашем же случае пытаться сделать винтовую лестницу внутри тяжело и даже опасно: неизвестно, как поведут себя истонченные стенки монолита.