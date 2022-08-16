Как действовать человеку, который столкнулся с онкологическим заболеванием

Заместитель главного врача по медицинской части клиники экспертной онкологии «Евроонко» в Санкт-Петербурге Максим Астраханцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

Продолжаем делиться с читателями «Комсомолки» полезной информацией о здоровье и медицинских учреждениях. В эфире программы «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда» на 92, 0 FM онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача по медицинской части клиники экспертной онкологии «Евроонко» в Санкт-Петербурге Максим Астраханцев дал ряд рекомендаций, как действовать пациенту, узнавшему об онкозаболевании. Доктор объяснил, какими правами обладает человек с подозрением на злокачественную опухоль и в какие сроки ему обязаны провести диагностику и начать лечение.

- В отношении онкологического заболевания нет сослагательного наклонения, и время, которое так драгоценно для определения тактики лечения, векторов движения в терапии, оно крайне принципиально и важно для пациента, - поделился Максим Астраханцев. - При постановке диагноза рак первое, что необходимо, - разделить то, что на душе, с близкими, которые поймут и поддержат, и постараться не паниковать. Если не получается справиться с эмоциями своими силами, стоит обратиться к онкопсихологу.

Также врач рассказал, что такое дорожная карта и для чего она нужна пациентам. Это четкая программа действий, которая описывает, в какой последовательности нужно проходить все этапы лечения - осмотры врачей, исследования, анализы. Дорожная карта индивидуальна, учитывает проявления и тип онкологического заболевания у конкретного пациента. Она содержит информацию о его анамнезе, о том, что, где и когда делать пациенту, к каким врачам и в какие клиники обращаться, какие процедуры проходить. Чтобы получить такой документ, нужно попросить об этом врача, рассказав ему о своем диагнозе. Не обязательно приходить в клинику лично, можно отправить заявку онлайн, например, по электронной почте. Для разработки карты потребуются все выписки, результаты проведенных исследований. Возможно, нужно будет пройти дополнительное обследование.

Коварство онкологических заболеваний в том, что любое промедление может привести к резкому распространению опухолевого процесса, что повлечет за собой ухудшение состояния пациента, его прогноза. Дорожная карта позволяет не тратить драгоценное время на хаотичное решение текущих задач, поиск и выбор специалистов, ожидание записи к ним.

- В клинике «Евроонко» очень четко выстроена логистическая цепочка, налажен тесный контакт с гистологической лабораторией, - продолжает Максим Астраханцев. - Мы стараемся уложиться в 3-4 дня, то есть это даже меньше, чем установлено законодательством. По результатам обследования собираем консилиум с участием узких специалистов (состав экспертов определяется индивидуально для каждого конкретного пациента в зависимости от диагноза), определяем вектор движения дальнейших действий и выдаем полный протокол лечения. При необходимости (например, если у пациента имеются серьезные сопутствующие заболевания) привлекаем врачей смежных специальностей: кардиологов, эндокринологов, неврологов, что немаловажно.

Стоит отметить, что эффективность лечения рака напрямую зависит от точности проведенных диагностических исследований. Важно не только обнаружить злокачественную опухоль, но и правильно оценить её стадию, тип, чувствительность к препаратам. Сначала применяют простые методы, такие как УЗИ, рентгенографию и так далее, для обнаружения опухоли, затем проводят другие инструментальные и лабораторные исследования для верификации диагноза.

Дорожные карты применяют по всему миру, это общепринятый подход. Когда у врача и пациента есть четкая программа действий, они могут в любой момент свериться с ней: все ли делается правильно, соответствует ли лечение современным стандартам. Поэтому лишней она точно не будет - наоборот, упростит процесс лечения, позволит избежать ненужных процедур или недостаточно эффективной терапии.

В «Евроонко» специалисты экспертного уровня применяют современное оборудование, следуют актуальным международным протоколам, что позволяет в кратчайшие сроки установить диагноз и начать борьбу с недугом.