80 лет премьере «Ленинградской» симфонии: Когда музыка сильнее войны

В 1942 году Элиасберг руководил оркестром в окруженном городе на Неве. Фото: Музыкальная библиотека Санкт-Петербургской филармонии.

- Потому что сила сотворчества композитора, исполнителя и слушателя сильнее войны, - произносит доктор исторических наук, куратор проекта «Седьмая симфония. Партитура памяти» Юлия Кантор, гуляя между витринами с бесценными экспонатами.

К 80-летию ленинградской премьеры главного музыкального произведения города на Неве - симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича - в Санкт-Петербургской филармонии подготовили «трехчастную композицию». При поддержке Президентского фонда культурных инициатив организовали уникальную выставку, собрали научную конференцию и подготовили концерт. Впервые со времен войны «Ленинградская» прозвучала в городе день в день с премьерой, 9 августа 1942-го.

- Буду краток: для нас это крайне важно, - отмечает директор филармонии имени Шостаковича Илья Черкасов.

Сегодня камертон и очки Элиасберга украшают экспозицию. Фото Анна ФЛЕГОНТОВА.

ЗВУКИ, РОЖДЕННЫЕ ПОД ОБСТРЕЛАМИ

Писать бессмертное произведение композитор начал летом 1941-го в Ленинграде, под бомбежками и артиллерийскими обстрелами. Первые три части, включая знаменитый «эпизод фашистского нашествия», Шостакович окончил в блокадном городе, а четвертую часть завершил в эвакуации в Куйбышеве (ныне Самара).

В первую, самую страшную блокадную зиму симфония была готова. Но прежде чем она прозвучала в Ленинграде, ее успели исполнить в других городах СССР и даже за рубежом. Дома главное музыкальное произведение Ленинграда услышали 9 августа 1942 года, премьера прошла в Большом зале филармонии.

- Партитура написана для удвоенного состава оркестра. В условиях блокированного города это поставило перед нами ряд трудностей, - рассказывал Карл Элиасберг, дирижировавший ленинградской премьерой. - Мы привлекли к работе над симфонией музыкантов из армейских оркестров.

По сути, музыкантов вызывали с фронтов. Ведь оркестр Ленинградского радиокомитета - единственный коллектив, оставшийся в военном городе, - за почти год блокады с голодом, холодом и бомбежками превратился в горстку ослабевших артистов.

«Дорогой друг, большое спасибо! Передай горячую благодарность всем артистам оркестра», - такую телеграмму дал Шостакович Элиасбергу в блокадный город после премьеры.

Во время исполнения симфонию транслировали громкоговорители на улицах Ленинграда. Музыку слышали и немецкие войска, осаждавшие город. Именно тогда враги «поняли, что проиграют войну».

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ПАМЯТИ

Подготовка к проекту «Партитура памяти» стартовала в начале 2022 года - о ней заявили 27 января, в годовщину снятия блокады.

- С одной стороны, исполнение симфонии «Ленинградская» традиционно для филармонии и Петербурга. Однако концерты регулярно приурочивали к началу войны или Дню Победы, к блокадным датам. И никогда симфонию не исполняли в августе, тем более день в день с ленинградской премьерой, - подчеркивает заместитель худрука филармонии Евгений Петровский.

Чтобы подготовиться к знаковому исполнению, народный артист России Николай Алексеев, которому предстояло дирижировать оркестром, в оригинале изучил архивную партитуру с заметками самого композитора.

- Когда я прикоснулся к партитуре, написанной самим Дмитрием Шостаковичем, то почувствовал то же самое, что ощущаю, держа в руках военную медаль отца… - признается Алексеев. - Со временем в переизданных партитурах появилось много наносного, и мы постарались очистить исполнение от этого. После знакомства с автографом симфонии многие места стали понятнее.

Симфонию в исполнении, приближенном к аутентичному, 9 августа услышали не только гости Санкт-Петербургской филармонии, но и все петербуржцы: концерт транслировали на уличный экран соседней площади Искусств. Более того, послушать симфонию онлайн можно будет в сотне концертных залов России: на Урале, в Новосибирске, Самаре, Тюмени, Перми, Вологде, ХМАО.

Познакомившись с архивными нотами, дирижер Николай Алексеев испытал те же чувства, что ощущает, держа в руках военную медаль отца. Фото: Анна ФЛЕГОНТОВА.

ПАРТИТУРА ШОСТАКОВИЧА И ПАЛОЧКА ЭЛИАСБЕРГА

В день концерта в филармонии открылась уникальная выставка. Ее украшением стала та самая партитура, написанная рукой Шостаковича.

- Партитура покинула музей впервые с 1943 года, - рассказывает гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов. - А в Петербург в качестве законченного произведения она прибыла впервые.

Артефакт расположили за стеклом в условиях, как в лучших выставочных залах планеты. Рядом экспонировали дирижерскую палочку, камертон и очки Элиасберга. Здесь же выставили вещи участников блокадной премьеры: музыкальный инструмент и фрак тромбониста Юдина, письма ударника Айдарова. Кстати, последнего Элиасберг почти вытащил с того света: дирижер пришел попрощаться с музыкантом в морг и случайно обнаружил, что тот еще жив, но пребывает в голодной коме.

С бесценными предметами соседствуют архивные афиши и документы. Работа с ними позволила сделать исторические открытия. Так, впервые уточнили некоторые даты премьер симфонии в 1942 году во всех двадцати городах СССР и мира и нанесли их на карту.

- Казалось бы, вещи и документы хранились в музеях столько лет, но после работы над проектом они обрели новые смыслы, - отмечает директор Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица.

Выставку дополнили продуктовыми карточками, буржуйкой, плиткой столярного клея и другими символами блокады. Витрины поставили на имитацию противотанковых ежей, а стены украсили музыкальными цитатами с главной темой первой части симфонии.

- Мы хотели разбудить и взрастить зерна спящей памяти, - добавляет Юлия Кантор. - И вот, они взошли в нашем проекте.

Уже сегодня, 10 августа, выставка закрылась на перерыв. Вновь доступна для посетителей она станет со стартом сезона 25 сентября. Познакомиться с экспонатами можно будет в фойе Шостаковича и Чайковского до 20 октября. А чтобы коллекция стала доступной жителям других регионов, филармония подготовит видеоэкскурсию.

ЦИФРА

В 20 городах страны и мира сыграли симфонию в 1942 году.

А ЧТО ЕЩЕ?

9 августа в филармонии прошла научная конференция «Ленинградская симфония. История, география, рефлексия».

- Несмотря на стремительно меняющуюся социальную и геополитическую ситуацию, мы постарались подготовить программу конференции, которая не уступала бы лучшим программам концертов филармонии, - поясняет Юлия Кантор. - В Петербурге собрались ученые, известные в России и далеко за ее пределами. Вниманием не обделили ни одну из тем, связанных с «Ленинградской» симфонией. По итогам издадим сборник, чтобы сохранить открытия и уникальные результаты анализа документов.

КОНКРЕТНО

Важнейшие исполнения симфонии в 1942 году в СССР и мире

5 марта - премьера в Куйбышеве (Самара). Эвакуированный Большой театр выступил в Куйбышевском театре оперы и балета. Дирижировал Самуил Самосуд.

29 марта - первое исполнение в Москве. Дирижер - Самуил Самосуд.

22 июня - зарубежная премьера: Лондонский симфонический оркестр под управлением Генри Вуда исполнил симфонию в Лондоне.

9 июля - исполнение оркестром Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского. Играли в эвакуации в Новосибирске.

19 июля - Симфонический оркестр Нью-Йоркского радио под управлением Артуро Тосканини сыграл «Ленинградскую» в Нью-Йорке.

9 августа - премьера в Ленинграде. В Большом зале филармонии выступил оркестр Ленинградского радиокомитета, дирижировал Карл Элиасберг.