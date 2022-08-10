Порноактрису Анастасию Гришман нашли зарезанной в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Порноактриса Анастасия Гришман убита в Санкт-Петербурге. Тиктокера под именем grshmn нашли мертвой в квартире. Тело 26-летней красавицы лежало в ванной в квартире одной из многоэтажек на Южном шоссе. На теле порноактрисы были шесть ножевых ранений. Полиция попала к ней в квартиру после сообщения от перепуганной подруги, которая не могла дозвониться до нее.

У девушки были десятки тысяч поклонников в Сети. Ее ролики были не менее популярными. Фото: СОЦСЕТИ

- В убийстве подозревается сожитель девушки, принимавший участие в порносъемках, - сообщают силовики.

Подозреваемому 24 года, его разыскивают по всему городу. Известно, что ранее мужчину неоднократно судили.

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