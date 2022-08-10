Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 августа 2022 10:14

Порноактриса и тиктокер Анастасия Гришман убита в Петербурге: Тело нашли с шестью ножевыми ранениями в ванне

Порноактрису Анастасию Гришман зарезали в собственной квартире в Петербурге, подозреваемый - ее любовник
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Порноактрису Анастасию Гришман нашли зарезанной в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Порноактрису Анастасию Гришман нашли зарезанной в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Порноактриса Анастасия Гришман убита в Санкт-Петербурге. Тиктокера под именем grshmn нашли мертвой в квартире. Тело 26-летней красавицы лежало в ванной в квартире одной из многоэтажек на Южном шоссе. На теле порноактрисы были шесть ножевых ранений. Полиция попала к ней в квартиру после сообщения от перепуганной подруги, которая не могла дозвониться до нее.

У девушки были десятки тысяч поклонников в Сети. Ее ролики были не менее популярными. Фото: СОЦСЕТИ

У девушки были десятки тысяч поклонников в Сети. Ее ролики были не менее популярными. Фото: СОЦСЕТИ

- В убийстве подозревается сожитель девушки, принимавший участие в порносъемках, - сообщают силовики.

Подозреваемому 24 года, его разыскивают по всему городу. Известно, что ранее мужчину неоднократно судили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто такая порноактриса Анастасия Гришман, убитая в Санкт-Петербурге

Рассказываем, кто такая порноактриса Анастасия Гришман, убитая в Санкт-Петербурге (подробности)

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛУбита порноактриса Анастасия Гришман