«Играл оркестр под небом Ленинграда, все звуки остальные заглушив»

К памятной дате «Комсомолка» подготовила спецвыпуск и раздала его участникам флешмоба. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У Петербурга есть свое прошлое и своя личная мелодия. И речь не о гимне города. Есть музыка, которая устойчиво ассоциируется с непобедимым духом жителя Ленинграда. Мы говорим о Седьмой симфонии. В рамках проекта «Комсомолки» «Голоса блокады» 9 августа из репродукторов на Невском проспекте прозвучало легендарное произведение Дмитрия Шостаковича.

В этом году исполняется восемьдесят лет со дня премьеры Ленинградской симфонии в осажденном фашистами городе. Современный Петербург масштабно отметил это событие: прошел концерт в Большом зале Филармонии - в том самом, где состоялась премьера в 1942 году; открылась выставка в Музее обороны и блокады Ленинграда, а Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета выступил на стрелке Васильевского острова. «Комсомолка» тоже присоединилась к акциям памяти.

РАДИОВОЛНЫ ЖИЗНИ

Название проект «КП» получил не случайно. «Голосами блокады» называли тех, кто вселял надежду, поддерживал стойкость и мужество в сердцах людей через радио. Это поэтесса Ольга Берггольц, знаменитые ленинградские дикторы Михаил Меланед, Антонина Васильева и другие.

Акция прошла у дома, где в годы блокады ленинградцы собирались у репродуктора и слушали радио. Передавали вести с фронта и важнейшие городские новости, оповещения об опасности, включая сигналы воздушной тревоги, и звуки метронома. Регулярно по радио звучали литературные и музыкальные произведения.

В память о тех темных временах на доме установлена табличка с изображением блокадного репродуктора. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В годы войны радио играло особую роль. Оно поддерживало связь осажденного города с остальной страной, а главное - помогало блокадникам в их ежедневной борьбе за жизнь, - подчеркнула генеральный директор и главный редактор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Ирина Жеглова.

МУЗЫКА ПОБЕДЫ

Для проекта «Голоса блокады» Архивный комитет Санкт-Петербурга предоставил запись Седьмой симфонии в исполнении оркестра Ленинградской филармонии.

- В августе 1942 года моя бабушка Нина Николаевна и прабабушка Наталия Павловна слушали Седьмую симфонию Дмитрия Дмитриевича, - рассказал председатель комитета Петр Тищенко. - Шостакович писал ее в осажденном городе урывками, потому что так же, как и все ленинградцы, служил добровольцем в частях МПВО, сбрасывал зажигалки с крыши консерватории на своем боевом посту и лишь в октябре согласился на эвакуацию. Уже в Куйбышеве в декабре 1941 года работа над симфонией была закончена. Именно там в марте 1942 года ее впервые исполнил оркестр Большого театра. Зарубежная премьера состоялась 22 июня в Лондоне, в июле симфонии рукоплескал Нью-Йорк. В Ленинград партитуру произведения доставили на боевом самолете 2 июля. Больше месяца музыканты Ленинградского радиокомитета репетировали в Доме радио на Итальянской улице. 9 августа, пока в осажденном городе звучала премьера, ни один вражеский снаряд не упал на Ленинград, потому что Леонид Говоров целый месяц готовил секретную операцию, получившую название «Шквал». Три тысячи снарядов непрерывно долбили врага, загоняя его в окопы, пока звучало произведение Шостаковича. Именно с последними звуками симфонии жители Ленинграда и весь мир поняли, что враг будет разбит и победа будет за нами.

Председатель Архивного комитета Петр Тищенко и заместитель главы администрации Центрального района Елена Трофимова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Дмитрий Дмитриевич не случайно выбрал мажорное звучание для своей композиции, - добавила заместитель главы администрации Центрального района Елена Трофимова. - Именно этот музыкальный лад означал надежду на приближающуюся победу. С таким победоносным лозунгом она звучала тогда и с таким же звучит в наше время! Сегодня наш долг - гордиться историей России, беречь ее и передавать традиции детям, внукам и правнукам.

НЕВСКИЙ ЗАСТЫЛ

У дома на Невском проспекте собрались сотни петербуржцев и гостей города - взрослые, дети, молодежь, а также те, кто лично пережил блокаду. Люди снимали видео на телефоны и фотографировались на фоне мемориала, когда из репродукторов донеслись первые ноты симфонии.

- Даже мурашки по коже, - произнесла одна пожилая дама.

Участниками акции стали обычные петербуржцы, туристы и блокадники. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В торжественные минуты звучания гимна блокадного города у всех перед глазами пронеслись те тяжелые годы, которые пришлось пережить ленинградцам. Казалось, весь Невский застыл, а его сердце бьется в такт симфонии.

После того как смолкли звуки, люди зааплодировали. Со слезами на глазах они благодарили организаторов за памятную акцию. С чувством гордости и необыкновенным воодушевлением они подходили к памятнику, возлагали цветы. Красные гвоздики кровавой лентой украсили стену дома, где восемьдесят лет назад ленинградцы слушали радио и те самые мелодии.

К мемориальной табличке на углу Невского и Малой Садовой возложили цветы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Легендарная симфония звучала не только на улицах города, но и в Музее обороны и блокады Ленинграда, а также на радиостанциях Петербурга. Флешмоб «Комсомолки» поддержали радио «Зенит», «Авторадио», «Петербург», «Россия», «Питер FM», «Юмор FM», «Энерджи», «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Новое Радио», STUDIO 21, «Эльдорадио» и «Наше радио».

БЛАГОДАРИМ

Сергей Зеленьков – генеральный директор компании «СУПРОТЕК» и генеральный партнер проекта «Голоса блокады». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Генеральным партнером проекта «Голоса блокады» выступила компания «СУПРОТЕК» - российский научно-производственный холдинг, который производит инновационные продукты автохимии, масла и смазки для транспорта и промышленного оборудования.

Партнеры проекта — холдинг «РСТИ» (Росстройинвест) и патриотическое движение «ВЕЧНО ЖИВЫЕ», а также Федеральное государственное унитарное предприятие «Российские сети вещания и оповещения», коллектив которого принял активное участие в акции на Невском проспекте.