В «Невской усадьбе» с субсидированной ипотекой можно позволить себе большее. Фото: ООО «МЕТКЕМ».

Поэтому компания «Меткем», девелопер малоэтажного поселка таунхаусов «Невская усадьба», и банк ПАО Росбанк предлагают своим клиентам программу субсидированной ставки по ипотеке.

Покупателям квартир в «Невской усадьбе» в Новосаратовке доступно два вида субсидированной ставки: для семей с детьми в размере от 0,70%,* для остальных категорий заемщиков – от 1,70%** с господдержкой. В обоих случаях ежемесячный ипотечный платеж получается гораздо ниже, а переплата за весь срок значительно уменьшается.

Вы получаете просторный таунхаус в составе отлично организованного поселка, расположенного в живописнейшем месте у Невского лесопарка. И при этом выплаты по кредиту не ложатся тяжелым бременем на бюджет вашей семьи!

В чем выгода покупателя?

На примере покажем, во сколько обойдется покупка квартиры в ипотеку по субсидированной ставке и стандартной:

Цена лота – 13 млн 374 тыс. рублей. При ставке 1,7%** ежемесячный платеж составит 45 тыс. 534 рубля. А при стандартной ставке 7% – 63 тыс. 667 рублей.

Благодаря тому, что застройщик ООО «Меткем» субсидирует ставку, даже при большой сумме кредита ежемесячные выплаты будут комфортными.

И, главное, покупатель может не сомневаться в надежности застройщика, который заручился доверием солидного банка.

Фото: ООО «МЕТКЕМ».

Что вы найдете в «Невской усадьбе»?

С помощью программы субсидированной ипотеки проще улучшить свои жилищные условия. Забудьте про экономию на квадратных метрах! В «Невской усадьбе» таунхаусы созданы специально для того, чтобы вы могли выбраться из стесненных условий городской обстановки и почувствовать себя свободными.

«Невская усадьба» расположена в месте с безупречной экологией. Здесь легко почувствовать единение с природой и обрести гармонию. При этом до города добраться проще простого: в 5 км поселка находится выезд на КАД.

Внутренняя инфраструктура «Невской усадьбы» включает все привычные горожанину опции и услуги. Поэтому в проекте сочетаются все преимущества загородной жизни с уровнем комфорта как в городской квартире.

Каждый таунхаус, архитектура которого напоминает усадьбу, имеет свой отдельный вход и парковочное место. То есть, по сути, вы обзаводитесь загородным домом, но при этом избавлены от хлопот и лишних затрат на его содержание!

Воспользуйтесь субсидированной ипотекой от ООО «Меткем» и ПАО «Росбанк» и откройте для себя новые горизонты!

* Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита (по состоянию на 08.07.2022 г.): ставка 0,70% при предоставлении заемщиком Банку купона от застройщика ООО «МЕТКЕМ» со скидкой 5% на весь срок кредита, при условии применения опции «Семейная ипотека», только для граждан РФ, у которых с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. родился первый ребенок и/или последующие дети, являющийся (-иеся) гражданином (-нами) РФ, а также граждан РФ, у которых не позднее 31.12.2022 родился ребенок, которому установлена категория «ребенок-инвалид»; размер кредита при условии документального подтверждения дохода от 600 000 руб. до 12 000 000 руб., кредит выдается на срок от 3 до 35 лет, первоначальный взнос от 15% при приобретении готовой (первый собственник) жилой недвижимости, расположенной в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области. Расходы по оценке, страхованию – в соответствии с тарифами оценочных и страховых компаний, при отсутствии хотя бы одного из видов страхования (страхования жизни и здоровья, имущества и риска утраты (ограничения) права собственности на него (заемщик вправе не осуществлять страхование указанных рисков) банк вправе увеличить ставку на 1-3% в зависимости от вида рисков, страхование которых не осуществляется. Не является публичной офертой. Банк вправе отказать в предоставлении кредита. ПАО РОСБАНК Генеральная лицензия ЦБ РФ №2272 от 28.01.2015 г.

** Условия кредитования, влияющие на полную стоимость кредита (по состоянию на 11.07.2022 г.): ставка 1,70% при предоставлении заемщиком Банку купона от застройщика ООО «МЕТКЕМ» со скидкой 5% на весь срок кредита, при условии применения опции «Льготная новостройка», только для граждан РФ, при условии заключения кредитного договора в период с 23.04.2020 по 31.12.2022; размер кредита при условии документального подтверждения дохода от 600 000 руб. до 12 000 000 руб., кредит выдается на срок от 3 до 35 лет, первоначальный взнос от 15% при приобретении жилого помещения на первичном рынке у юридического лица на этапе строительства по договорам участия в долевом строительстве/готового жилого помещения у застройщика, расположенной в г. Санкт-Петербург и Ленинградской области. Расходы по оценке, страхованию – в соответствии с тарифами оценочных и страховых компаний, при отсутствии хотя бы одного из видов страхования (страхования жизни и здоровья, имущества и риска утраты (ограничения) права собственности на него (заемщик вправе не осуществлять страхование указанных рисков) банк вправе увеличить ставку на 1-3% в зависимости от вида рисков, страхование которых не осуществляется. Не является публичной офертой. Банк вправе отказать в предоставлении кредита. ПАО РОСБАНК Генеральная лицензия ЦБ РФ №2272 от 28.01.2015 г.