Завод ИКЕА в Тихвине возобновит работу с 1 сентября

Завод ИКЕА в Тихвине может возобновить работу в сентябре. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Завод «IKEA Индастри Тихвин», принадлежащей шведской корпорации и выпускавший мебель для магазинов ИКЕА, возобновит работу с 1 сентября. Об этом сообщает профсоюз работников предприятия.

- С 1 сентября предприятие возобновляет работу. Будут работать две смены, неделя через неделю. Оплата - 90% от оклада, - говорится в группе ВКонтакте профсоюза.

В кадрах презентации со встречи на заводе говорится, что в сентябре-декабре фабрика «будет готовиться к запуску».

Планы: сокращение персонала и подготовка фабрики к запуску. Фото: vk.com/ikeaworkers

Правда, есть несколько «но». Во-первых: сокращение персонала пока не отменяется - уволить собираются половину из тысячи сотрудников. А во-вторых: план работы составлен только до новогодних праздников. Что потом - неизвестно.

- В сменном режиме предприятие будет , ориентировочно, работать до Нового года. Покупателя на завод еще нет, - отмечают в профсоюзе.

Кроме того, с сентября по декабрь будет изменена модель оплаты труда работников «Икеа Индастри Тихвин». За простой сотруднику выплатят не менее 2/3 и не более 80% от его обычного заработка. Работающие неделя через неделю, как упоминалось выше, получат 90% зарплаты. Сами деньги теперь будут приходить на карту системы МИР.

На заводе в Тихвине прошло очередное собрание. Фото: vk.com/ikeaworkers

Что касается продажи предприятия, то процесс поиска нового хозяина уже запущен как нынешними владельцами - при помощи проектной команды из Швеции и специально нанятой консалтинговой фирмы, так и властями Ленинградской области.

- Главное, что руководство ИКЕА ставит в приоритет продажу активов тому, кто сохранит объемы производства и занятость на предприятии, - отмечал ранее замглавы областного правительства по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.

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