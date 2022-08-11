Петербуржцы массово стали должниками по капремонту

С проблемой внезапного появления долга столкнулись почти все петербуржцы, проживающие в многоквартирных домах Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербуржцы обнаружили в квитанциях задолженности по капитальному ремонту. Люди утверждают: платили вовремя, даже специально подключали автоплатежи. Но долги у них действительно были и копились месяцами. Разбираемся, как так получилось и кто виноват.

КОММУНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ

На Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM) дозвонилась жительницы дома на Учительской улице. Людмила Георгиевна утверждает, что за несколько месяцев у нее накопился сумасшедший долг за капремонт - 17 тысяч рублей! При этом у нее подключен автоплатеж через «Сбербанк», платит по квартплате она исправно.

- В Фонде капремонта ничего объяснить не смогли, сказали обращаться в расчетный центр «Петроэлектросбыта». Там посмотрели мой личный кабинет и отправили обратно. В фонде опять не смогли ничего объяснить и положили трубку, добавив: «Вы очень грубо разговариваете!», - пожаловалась петербурженка.

По словам пенсионерки, сайт Фонда капремонта, на котором можно оставить заявку, оказался недоступен. И это неудивительно: в девятиэтажке, где живет Людмила Георгиевна, долги есть у жителей 50 квартир! В городе долги по взносам превысили 6 млрд рублей еще в апреле, о чем сообщал директор петербургского фонда Дмитрий Шутов.

В Петербурге с 2014 года плата за капремонт, как правило, включалась в розовые счета-квитанции. Фото: Артем КИЛЬКИН

ХОТЕЛИ, КАК ЛУЧШЕ

Долговые квитанции за капремонт разлетелись по Петербургу в майские праздники. Тогда специалисты говорили, что проблема в самих квитанциях: информация о долгах располагалась в малозаметном месте, а в строке «сумма к оплате» вообще не упоминалась.

- Чаще всего накопление долга связано с недостаточным информированием населения (в том числе не очень удачное расположение информации в платежных документах). Сейчас внесены изменения в квитанции. Жителям стало проще увидеть сумму долга, - объяснили «Комсомолке» в фонде.

С 1 августа в графе «к оплате» отображена вся сумма задолженности и актуальных начислений. В управляющих компаниях отмечают, что жалоб после этого стало меньше.

- В колл-центр клиенты с вопросами о долгах обращаются все реже, - говорит директор по клиентскому обслуживанию мультисервисной компании ДОМСПБ Ольга Тарнаева. - Сегодня управляющие организации не имеют отношения к выставлению таких счетов, поэтому мы стараемся дать максимально подробную информацию, делимся контактами Фонда капремонта и «Петроэлектросбыта», чтобы у клиентов в дальнейшем не возникало вопросов с вдруг появившейся задолженностью за капремонт.

Увы, когда задолженность стала отображаться в общей сумме, от петербуржцев повалился второй поток жалоб. Ведь им казалось, что они исправно платят - в личном кабинете долг не отображался, через автоплатеж не списывался.

- До августа плата за капремонт отображалась в малозаметной графе «НО «ФКР МКД СПб», причем долг по этой услуге не копился, пени не зачислялись. А в августе в общей сумме я увидела счет за капремонт. Он составил больше 16 тысяч! - возмущается петербурженка Ольга.

РАСПЛАТА ЗА НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ?

Адвокат Мария Меренкова отмечает, что с проблемой внезапного появления долга столкнулись почти все петербуржцы, проживающие в многоквартирных домах.

- Не все читают информацию в личных кабинетах от управляющих компаний. Ведь непосредственно УК должна была уведомить о том, что оплата за капремонт переходит другой организации и что ее не будут включать в счет коммунальных услуг, - отмечает юрист. - Сейчас в обязательном порядке придется гасить задолженности. Долг аннулировать не получится, законных оснований для этого нет. Но в индивидуальном порядке можно договориться о рассрочке оплаты напрямую с фондом.

В ближайшее время все платежи, в том числе за капремонт дома, будут приходить жильцам в одной квитанции. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

КОМПЕТЕНТНО

Артем БАРДАШЕВИЧ, юриста по защите жилищных прав граждан:

- Обязанность собственников помещений в многоквартирном доме (МКД) по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества закреплена в статье 169 Жилищного кодекса. В Петербурге с 2014 года плата за капремонт, как правило, включалась в розовые счета-квитанции, которые выставлял ВЦКП «Жилищное хозяйство». Еще пару лет назад собственники некоторых МКД получали отдельные счета на оплату взносов на капремонт напрямую от Фонда капремонта. Сейчас такие счета выставляют через ЕИРЦ «Петроэлектросбыт» в едином платежном документе, куда, помимо капремонта, включена плата за электроэнергию и вывоз мусора. Кроме того, в начале года приняли решение о создании единого информационно-расчетного центра Петербурга: ВЦКП «Жилищное хозяйство» присоединится к ЕИРЦ «Петроэлектросбыт». Значит, скоро все платежи будут в одной квитанции.

КОНКРЕТНО

Что делать, если долги взялись из воздуха?

1. Направить в Фонд капремонта Петербурга заявление о предоставлении расчета задолженности по вашему лицевому счету

2. Изучить расчет. По нему будет видно, какие платежи учел фонд

3. Сверить данные с чеками об оплате или выпиской по банковскому счету

4. Если переговоры с фондом не дали результата - обращаться в прокуратуру

СОВЕТ

Внимательно изучайте квитанции даже при оплате через личный кабинет или мобильное приложение. Не используйте автоплатеж: с ним понят, откуда растут ноги долга, будет гораздо сложнее.