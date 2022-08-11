«Я думала, умру - ощущения как после операции»: Как изменились симптомы коронавируса после прихода в Россию штамма «кентавр»

В Петербурге подъем волны коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Через неделю в большие города тайно нагрянет «кентавр», - обещал россиянам 23 июля бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. С тех пор прошло уже две с половиной недели. И как и предвещал нам медик, мегаполисы плавно стала накрывать очередная волна коронавируса. Число новых заболевших за сутки только в Петербурге прыгнуло от 1 до 3 тысяч. В итоге власти вновь заговорили о необходимости носить маски. С приходом нового штамма, появились и новые симптомы у подхвативших инфекцию пациентов. «КП-Петербург» узнала, как сегодня протекает коронавирус у больных, и почему люди теперь при первых симптомах начинают прощаться с жизнью.

«ГОРЛО КАК В АДУ»

- Началось все с легкой боли в горле, не предвещающей беды. Поначалу даже не обратил на это внимание, а на следующее утро проснулся с температурой под 38,5 градусов и жуткой ломотой в суставах, - вспоминает начало болезни журналист «КП-Петербург» Дмитрий Шишкин. - Бросало в жар и холод. Жил, как амеба, сложно было даже поднести стакан воды ко рту. Такое состояние держалось дней пять. Температура не сбивалась ничем, не помогал ни парацетамол, ни ибупрофен, ни любые другие лекарства. Жар все время возвращался. Тогда я, наконец, вызвал врача. У меня взяли мазок – привет, ковид.

Сейчас в больницы вновь начали поступать пациенты с ковидом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После курса антибиотиков температура у Дмитрия, наконец, отступила. Но болезнь не думала сбавлять обороты.

- Горло горело так, будто только что стакан с кипятком выпил. Было сложно и дышать. С женой я объяснялся жестами, потому что не мог говорить, - вздыхает Дмитрий. - И эту боль ничем нельзя было унять в течение еще пяти дней. Обет молчания прервался на шестые сутки. Причем, резко все прошло. Оставшиеся два-три дня беспокоил лишь сухой кашель и заложенность в носу.

Пациентам в России городские лаборатории не проводят идентификацию штамма коронавируса. Образцы отбирают лишь у части людей, а результаты по ним приходят только через месяц. При этом самому больному не сообщают – заразился он омикроном, дельтой или «кентавром». Но лечащий врач Дмитрия предположил, что тот болен «кентавром», назвав его более заразной версией омикрона.

«МЫ С ДОЧКОЙ НЕ МОГЛИ ВСТАТЬ С КРОВАТИ»

И Дмитрий оказался с такими симптомами не один. Почти все новые заболевшие ковидом в Петербурге жалуются на ужасную боль в горле, сравнивая это ощущение с тем, будто проглотили битое стекло. Плюсом ко всему накладывается ужасная ломка в суставах и беспомощное состояние. Температура, как правило, держится на уровне 39 градусов. Об этом «КП» рассказала семья из Петербурга, недавно подхватившая коронавирус.

- Все началось с мужа, в эту субботу у него поднялась температура 38,7 градусов, появилась боль в горле, насморк, начало ломать тело, - поделилась с «КП-Петербург» горожанка Христина. - Через трое суток заболела я, у меня была невысокая температура, не было боли в горле, но появилась очень сильная слабость. Я думала, что умру. Похожие ощущения испытывала после операции под общим наркозом. Я не могла подняться с кровати, до туалета меня провожал муж. Все это время была температура лишь 37.9, насморк появился на третьи сутки.

Через день после Христины заболела и ее четырехлетняя дочка. У девочки сразу же подскочила температура 39.3 градуса.

- Температура не сбивалась, - вздыхает мать. – У дочери сразу же покраснело горло, у нас у всех начался гаркающий кашель, как при фарингите. Муж почти не разговаривает, только шепотом, поэтому лишние вопросы я ему не задаю. Ощущение, будто заразился ангиной. Больше всего досталось дочке, она лежала пластом и плакала, что ручки и ножки выкручивает. У нас у всех очень сильно ломало суставы: тазобедренные, колени, ноги.

Многие теперь делают тест дома Фото: Лилия КОЗЛОВА

У самой Христины при этом появился необычный симптом – ее тошнит так, что она не может заставить себя поесть. Основная стадия заболевания у семьи длилась 3-4 дня, но некоторые симптомы не прошли до сих пор.

- Лежим пластом, нет сил подняться, руки опускаются, - грустит женщина. – При этом мы все болели коронавирусом в феврале. Но там все было иначе.

К слову, эту форму ковида в отличие от других, часть детей переносят тяжело.

- У дочки температура 39 градусов, силы ее покинули, трупиком лежала пять дней, - вздыхает мать еще одного ребенка. – Помогли только антибиотики.

«ЛОМАЛО ОТ ПОЯСНИЦЫ ДО ПЯТОК»

Новый штамм вируса настиг не только горожан, но и туристов в Петербурге. Путешествующей здесь Алине Самойловой коронавирус испортил весь отпуск.

- На четвертый день в Петербурге у меня поднялась температура 39 градусов, дважды приезжала скорая. Меня ломало от поясницы до пяток, - поделилась Алина. - Честно, я думала, что это конец. Мои рыдания были слышны всем. Утром в свой день рождения я попала в стационар. Я с трудом собиралась с силами, чтобы ответить хотя бы частично на поздравления.

Алина провела в стационаре сутки, после чего ее отпустили. На пятый день болезни у нее, как и у Христины, началась сильная тошнота.

- Мой организм сдал, всю ночь меня выворачивало, - признается Алина. - Я не помню те сутки, была, как в тумане.

К счастью, ребенок Алины, как и муж, перенес заболевание легко. Сейчас у семьи уже не осталось никаких последствий болезни.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Кентавр» бьет по горлу

- Штамма «кентавр» у нас в России пока очень мало, - считает терапевт высшей категории Лариса Алексеева. - Будет вспышка, когда все приедут из Турции. Но те, кто болели, у них действительно отмечают поражение горла, верхних дыхательных путей и кашель. Что касается слабости, то при омикроне она есть у всех. Но сейчас она быстро проходит, это не та, которая была в декабре. Люди адаптировались к вирусу. Однако это я говорю про переболевших или привитых. И да, согласно исследованиям вирусологов, «кентавр» может обходить и клеточный, и постинфекционный иммунитет. Что касается высокой температуры, то это хороший признак, через три дня люди при такой температуре будут здоровы. Как бы там ни было, сильной волны ждать не стоит. Многие люди сейчас делают тесты дома сами, я это в Интернете вижу. Поэтому у нас статистика сейчас не такая большая. Все болеют, но не идут в поликлинику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Геннадий Онищенко: Через неделю в большие города тайно нагрянет «Кентавр»

Академик РАН, экс-главгоссанврач России побеседовал с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым (подробности)

Иммунолог Жемчугов назвал появление в России штамма "Кентавр" признаком окончания пандемии коронавируса

По его словам, ограничений и масочно-перчаточных мер возобновлять не нужно (подробности)