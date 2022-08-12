Пропавшего 10-летнего немого мальчика разыскивают в Санкт-Петербурге. Фото: "ЛизаАлерт"

10-летний немой мальчик пропал в Санкт-Петербурге. О ребенке нет вестей с 11 августа. Ориентировку на мальчика Сережу посреди ночи опубликовали волонтеры отряда «ЛизаАлерт». В ночь на пятницу добровольцы собираются вместе на поиски исчезнувшего школьника. По информации отряда, ребенок гулял с футбольным мячом, но в какой-то момент его потеряли.

- Приметы ребенка: рост 153 сантиметра, телосложение плотное, темно-русые волосы, серые глаза. Был одет в белую футболку, голубые шорты и черные сандалии с носками. С собой должен быть футбольный мяч, - пишут поисковики.

Ориентировка на мальчика. Фото: "ЛизаАлерт"

Ребенок нуждается в медицинской помощи. К поискам подключили полицию. Если вам что-либо известно о местонахождении Сережи, просьба как можно быстрее сообщить об этом по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112. Поисковики не откажутся и от помощи добровольцев. Район пропажи мальчика при этом не указывается, но волонтеры собираются для встречи на улице Демьяна Бедного.

ОБНОВЛЕНИЕ (0:55)

Волонтеры объявили о завершении поисков.