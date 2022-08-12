«Королева Великой Руси» воспитывает троих детей и подкачивает губы для сочности

На титул «Миссис Великая Русь-2022» претендовали 48 женщин.

Есть женщины в русских селеньях... Поверьте, точно есть! Это показал Всероссийский конкурс красоты и талантов «Миссис Великая Русь-2022». Его участницами стали 48 женщин из самых разных русских селений в возрасте от 25 до 55 лет. Судили участниц вовсе не по параметрам «90-60-90». Тут главное было доказать, что ты, как в том известном стихотворении Некрасова «румяна, стройна, высока, и во всякой одежде красива». Потенциальные королевы Руси выступали в национальных костюмах и пели частушки! Да так, что у жюри душа сначала развернулась, а потом свернулась!

Красавица из Карелии.

И все-таки корону в номинации «Королева Великой Руси» присудили жительнице Петрозаводска, многодетной маме Ольге Прасоловой. На конкурс 36-летняя Ольга решила пойти для того, чтобы поверить в себя.

- Год назад у меня умер муж – во время тренировки в спортзале у него остановилось сердце. Оставшись одна, я понимала, что теперь рассчитывать нужно только на себя. При этом очень не хватало уверенности в себе. Конкурс красоты стал отличной мотивацией, он помог мне поверить в себя, в то, что я всё смогу, - рассказывает победительница. - Муж всегда говорил мне: «Ты сильная, ты справишься». Однажды был такой случай: я сильно заболела, попросила его дать мне парацетамол и стакан воды. Он все это приготовил и поставил на стол со словами: «Иди и возьми сама – через боль и через сложности». Мне тогда стало очень обидно, но сейчас я понимаю, зачем он это делал и благодарна ему. Собрав всю волю в кулак, сначала я победила в республиканском конкурсе «Королева великой Карелии», а теперь и в общероссийском.

Мужа Ольги не стало год назад.

Для участия в конкурсе Ольге пришлось немного привести себя в форму. Обычно по утрам она позволяла себе зефирку, но тут полностью исключила сладкое. В итоге за две недели удалось уменьшить объем талии на 5 см! Однако самым сложным оказалось научиться ходить на каблуках высотою 13 см!

Каждая участница конкурса должна была предстать в костюме, который символизирует культуру и традиции ее региона. Жительница Петрозаводска сшила на заказ зеленое платье с вышивкой в виде ягод. В итоге на сцене выглядела как фея! Да не простая, а фея Карельских лесов. Кроме этого, участница уложила судей «на лопатки» своими частушками!

Очаровательная Ольга Прасолова воспитывает троих детей.

Победительница поделилась с «КП-Петербург» секретами красоты:

- Пользуюсь хорошими кремами, делаю раз в полгода пилинг, иногда немного подкачиваю губы – для сочности. Также тщательно слежу за фигурой. Если где-то появляется что-то лишнее, корректирую питание. И обязательно посещаю тренажерный зал.

У победительницы высшее экономическое образование, много лет она работала бухгалтером. Но когда увлеклась тренажерным залом и перешла на правильное питание, то решила развить эту тему в бизнес. Сейчас у Прасоловой есть доставка правильного питания. Это ее основное занятие.

Фигуре победительницы может позавидовать даже юная модель.

На вопрос о главной мечте жизни, Ольга ответила: «Чтобы у моих детей появился папа». Так что корона короной, а о простом женском счастье мечтает даже Королева Великой Руси: «Сейчас у меня появился мужчина, который меня во всем поддерживает, я чувствую, что любима».

СЧИТАЛКА «КП»

ВО СКОЛЬКО ОБОШЛОСЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ КРАСОТЫ

- Платье «Фея лесов Карелии» - 30 тысяч рублей

- Туфли – 8 тысяч рублей

- Услуги визажиста и парикмахера – 8 тысяч рублей

- Вечернее платье - 23 тысячи рублей

- Бижутерия – 600 рублей

Ольга - одна из самых запоминающихся и эффектных участниц конкурса.

ТТХ

Ольга Прасолова

Возраст: 36 лет

Рост: 165 см

Вес: 52 кг

Объем талии: 61 см

Объем бедер: 92 см

Объем груди: 92 см

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