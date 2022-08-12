Первый в России палеонтологический парк открылся в Ленобласти

Под Петербургом открылся первый в России палеопарк. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый в России палеонтологический парк появился в Ленинградской области. В заброшенной части Путиловского карьера, всего в 50 километрах от Петербурга, можно увидеть окаменелости, в которых отпечатались следи древних живых существ, населявших нашу планету.

- Путиловский карьер неслучайно выбран местом расположения Палеопарка. Известняк, столетиями добывавшийся здесь, хранит следы далекого прошлого. Более 470 миллионов лет назад эти места были дном тропического моря, населенного причудливыми обитателями, - сообщают организаторы парка.

Любителей палеонотлогии ждут в гости. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тогда вся жизнь существовала только в воде, а суша была необитаема. До появления первых динозавров оставалось еще 300 миллионов лет, но на территории нынешней Ленобласти уже плавали первые «жители».

В то время территория нынешней Ленобласти была населена трилобитами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В основном это были огромные головоногие моллюски эндоцерасы - дальние родственники современных кальмаров и трилобиты - вымершее морское членистоногое. Их следы можно найти в известняке, который десятилетиями добывался в Путиловском карьере. Им отделывали здания в Петербурге и до сих пор любители палеонтологии находят следы морских обитателей на улицах города.

В старой части карьера можно найти древние окаменелости. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гости Палеопарка смогут не только посмотреть на все своими глазами, прослушав интересную экскурсию, но и лично поискать древности, вооружившись молотком и зубилом. Здесь же организован мини-музей, лаборатория для исследования окаменелостей и интерактивная зона, в которой можно увидеть Землю, какой она была 470 миллионов лет назад.

Парк расположен в 50 км от Петербурга в поселке Путилово.

Сама идея Палеопарков — музеев под открытым небом - появилась у организатора сообщества палеонтологов-любителей PaleoHunters. Число его участников в социальных сетях превышает 200 000 человек.

В будущем в Ленобласти планируется открыть еще несколько подобных парков.