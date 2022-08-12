Дима Билан раскрыл секрет песни Юрия Шатунова про белые розы

Дима Билан выступил в Петербурге Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дима Билан в очередной раз порадовал петербуржцев своим приездом. В этот раз певец выступил на сцене Roof Place. На фоне алого заката Северной столицы его привычный белый наряд просто блистал. Юные красавицы у сцены, вытянув плакаты с надписями «Дима, женись на мне» и «Дима, хочу от тебя детей» пищали от восторга. Но сам Билан, отметив в этом году свое 40-летие, похоже сильно испугался приближающейся старости. После юбилея на концертах он все чаще стал заводить речь о скоротечности времени. Не обошлось без нее и в этот раз.

- Знаете, вот так идешь себе по жизни со скоростью 400-500 километров в час. Все вокруг летит, летит куда-то. В какой-то момент ты останавливаешься и думаешь: «Боже, а что это было сейчас?». А вот так раз и 20 лет пролетело, - начал свое повествование артист.

Философские мысли публику не вдохновили. Один за другим поклонники выкрикивали названия любимых хитов. Но когда речь неожиданно зашла о недавно скончавшемся Юрии Шатунове, зал замолк.

Билан дружил с Шатуновым Фото: Евгения ГУСЕВА

- В эти годы, конечно, строилась история. Много легендарного происходило, много с кем я пообщался. Например, с Юрием Шатуновым в крайний год я подружился, мы общались в рамках моего большого юбилейного концерта. После него мы сблизились. Созванивались, разговаривали по видеосвязи. Он мне показывал свою семью, сына, новые аранжировки, песни, студию. Там, где люди соревнуются, такое бывает редко. Достаточно сложно разговаривать по душам, потому что это всегда все превращается в конкуренцию. Очень соболезную, - поделился Дима Билан.

Следующим хитом, который на концерте собирался исполнить Билан, была песня «Про белые розы». Когда в 2019 году ее выпустил Билан, то все тут же всполошились. Уж больно звучание напоминалось любимый всеми «Ласковый май». В 2021 году все на свои места расставил сам Юрий Шатунов - он исполнил кавер на эту песню.

Билан поделился секретом песни про белые розы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эту песню он исполнял на своих концертах, хотя изначально она была исполнена мною, она оригинальная. Для меня это колоссальная честь. Он был такой человек, которым остался и в шоу-бизнесе, - отметил на выступлении в Петербурге Билан.

Любимые строчки «про белые розы, желтые тюльпаны» тут же подхватили фанаты, сделав песню кульминацией концерта.

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