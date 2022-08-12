«Люди стоят почти сутки, пограничники кошмарят даже своих»: на выезд из Эстонии в Россию собралась огромная очередь

Жители Петербурга не могут уехать из Эстонии домой. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Граница встала. Россияне и граждане других стран, решившие попасть в Россию через Эстонию, уже почти сутки томятся в ожидании. С эстонской стороны на пункте пропуска Нарва/Ивангород скопились сотни автомобилей, которые ждут проверки пограничниками и таможенниками. Но те, словно специально, не спешат.

- С эстонской стороны задержка на пересечение границы на авто более шести часов, - писали в полночь 12 августа россияне, застрявшие на той стороне реки Нарва. - Сама то граница пустая - очередь же электронная. Люди на Раху в отстойнике маются - живая очередь и те, кому больше негде переждать задержку по брони.

Днем в пятницу ситуация ухудшилась: было «уже 12 часов». Вскоре люди писали про 16 часов ожидания, а к вечеру движение совсем остановилось: «Пипец. Граница встала», - делятся эмоциями россияне в тематическом паблике ВКонтакте «Граница Нарва Ивангород».

К вечеру 12 августа с эстонской стороны собрались в очереди более 800 машин. Фото: eestipiir.ee

По словам автомобилистов, эстонские пограничники, обычно проверявшие 25-30 машин в час, сейчас не спеша досматривают по 4-5 автомобилей. А иногда только один. Причем под неторопливую но горячую эстонскую руку попали и их собственные сограждане, решившие съездить в Россию.

- Только приехал в Питер. Вчера выезд был забронирован на 20:00-21:00, номер машины высветился только утром в 8:30. На стороне Эстонии всего один пограничник, граница России пустая. Задержка более 10 часов. Стоят все и РФ и эстонские машины, «кошмарят» даже своих, - возмущаются петербуржцы, привыкшие ездить в Эстонию и Финляндию как на дачу. - Специально затрудняют (задерживают на площадке) именно на выезд из Эстонии.

По словам автомобилистов, эстонские пограничники "кошмарят" даже своих Фото: Александр ГЛУЗ

Сейчас задержка по брони времени прохождения эстонской границы достигает 22 часов, а по живой очереди - 30 часов, как показывает онлайн сервис. На выезд из Эстонии стоит более 800 машин.

Напомним, что накануне власти Эстонии объявили о запрете с 18 августа въезда в страну граждан России, имеющих эстонские шенгенские визы. Позднее эту меру хотят распространить и на визы, выданные другими странами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Финляндии нашли способ ограничить выдачу виз туристам из России

На этом настаивают ведущие политические силы Суоми (подробности)