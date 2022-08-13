Семь машин в гармошку. Массовая авария с участием скорой помощи заблокировала Тучков мост

На съезде с Тучкоа моста образовалась пробка. Фото: читатель "КП"

В Петербурге проезд на Васильевский остров заблокировала массовая авария. Очевидцы сообщают о ДТП, участниками которого стало семь автомобилей. Машины столкнулись на выезде с Тучкова моста в районе станции метро «Спортивная» вечером в пятницу 13 августа 2022 года.

Читатели «КП-Петербург» поделились видео масштабной аварии с места событий.

- Среди пострадавших автомобилей машина скорой помощи. Судя по видео, есть пострадавшие, - сообщают они.

В аварии есть пострадавшие. Фото: читатель "КП"

На кадрах видно, ДТП произошло на съезде с моста в сторону Васильевского острова. Возле одной разбитой иномарки, которая смята с обеих сторон лежит человек, рядом суетятся люди. Скорая помощь также стоит прижата машинами с обеих сторон.

Из-за аварии мост встал в пробку, сообщают очевидцы.

- Семь машин в гармошку из-за каршеринга, заблокирован средний ряд, - негодуют водители в комментариях приложения Яндекс.Карты.