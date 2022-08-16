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Общество16 августа 2022 14:34

Скоро в школу: Где дешевле всего купить тетради и канцтовары к 1 сентября в Санкт-Петербурге

«Ученическая корзина» в Санкт-Петербурге подорожала на 15 процентов
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
За год траты россиян к новому учебному году выросли на 15 процентов.

За год траты россиян к новому учебному году выросли на 15 процентов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Август для многих - не только шанс закрыть список летних дел, но и старт опустошения кошелька перед новым учебным годом. И пока одни петербуржцы беззаботно плавают в озере, ходят на пикники и отгуливают отпуска, другие бегут на школьные базары с огромным списком необходимого. Сильнее всего переживают родители вчерашних детсадовцев - им весь школьный арсенал, от ранца до счетных палочек, нужно закупать с нуля. Остальные ходят по магазинам, подбирая подросшим деткам одежду. Пожалуй, только мамы и папы старшеклассников могут вздохнуть спокойно - подростки сами купят дневники и тетрадки. «Комсомолка» узнала, сколько стоит собрать ребенка в школу в Санкт-Петербурге в 2022 году.

Средний "канцелярский" ценник составил 6 тысяч рублей. Но собрать набор из тетрадей, карандашей и альбомов возможно и за тысячу рублей.

Средний "канцелярский" ценник составил 6 тысяч рублей. Но собрать набор из тетрадей, карандашей и альбомов возможно и за тысячу рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мы разделили заботы тех, для кого начало учебного года связано с крупными тратами, и посчитала, каким окажется средний чек на классический школьный набор.

ДЕРЖИ КОШЕЛЕК ШИРЕ

По данным Росстата, в прошлом году базовый набор для школьника подорожал на 4,1 процента, набор для школьницы - на 3,9 процента по сравнению с 2020 годом. Набор для первоклассника обходился родителям в 19,6 тысячи рублей, а набор первоклассницы - в 24,1 тысячи рублей. В канцелярскую часть набора Росстата входят пять шариковых ручек, пять простых карандашей, четыре простых тонких тетрадки, набор фломастеров 12 цветов, альбом для рисования в 40 листов, рюкзак и пять учебных пособий. А в гардеробную часть ведомство внесло две футболки, джемпер, спортивный костюм, туфли, ботинки, кроссовки, носки и гольфы, брюки или юбку, сорочку или блузку, а также колготки и платье для девочек.

Свежие данные от Росстата придется подождать - школьные итоги ведомство подведет в конце августа. Но что-то подсказывает, что дешевле канцелярия и одежда в год жестких санкций не стали. Вот и аналитики портала «ЧекИндекс» подсчитали, в 2022 году траты россиян к 1 сентября снова увеличились. Подорожали и тетрадки, и пеналы, и одежда. А дневники и вовсе возомнили себя сокровищами - подскочили в цене сразу на 46 процентов. Для таких «золотых» дневников придется усердно добывать пятерки.

Цены на всю школьную экипировку, увы, растут. Серьезнее всего подорожали дневники.

Цены на всю школьную экипировку, увы, растут. Серьезнее всего подорожали дневники.

Фото: Ольга ЖУК

- Траты россиян на школьный набор выросли за год на 15 процентов, - отметили эксперты.

И это при том, что народ пытался сэкономить. По данным аналитиков, в июне-июле родители купили товаров к школе на четверть больше, чем в прошлом году, при этом в онлайне - больше на 89 процентов.

В МАГАЗИН НА ДИВАНЕ

Заметно, что многочасовым походам по магазинам родители предпочитают виртуальные покупки. «Комсомолка» встала на их место и изучила каталоги крупных гипермаркетов, супермаркетов и детских магазинов.

https://www.kp.ru/share/i/4/2417498/wr-960.jpg

https://www.kp.ru/share/i/4/2417498/wr-960.jpg

Траты оказались зависимы только от аппетитов, а самый недорогой канцелярский набор не «съел» и тысячи рублей. Грубый средний ценник по всем магазинам составил 6000 рублей. Словом, выбор среди карандашей и альбомов очень обширный и на любой кошелек. Но, конечно, стоит держать в уме дополнительные траты на лишний десяток тетрадей, запасные ручки и мелочевку - точилки, папки, обложки, линейки.

Если на карандашах и тетрадках сэкономить можно что в гипермаркете, что в детском магазине, то с одеждой ситуация сложнее. Торговые гиганты обходятся сезонной продажей школьной формы, а потому выудить в одном месте весь школьный гардероб сложно - придется идти в детский магазин одежды.

https://www.kp.ru/share/i/4/2417491/wr-960.jpg

https://www.kp.ru/share/i/4/2417491/wr-960.jpg

По грубой средней оценке, закупка формы и обуви в популярных детских магазинах обойдется родителям в 20-22 тысячи рублей. Но, конечно, есть и куда более экономные вариации. Вместе с канцелярским набором мамам и папам придется опустошить кошелек в среднем на 26 тысяч рублей.

НАРОДНАЯ ЭКОНОМИЯ

Мамы «бывалых» школьников (тех, кто пошел во второй класс, и старше) массово делятся в сетях советами по экономии:

1. Поберечь семейный бюджет позволяет покупка вещей на сайтах объявлений, где часто продают рюкзаки, туфли и пиджаки в отличном состоянии, но гораздо дешевле, чем в магазинах.

2. Еще одним удачным пунктом экономии мамы называют акции «3 по цене 2» в магазинах обуви и одежды, что позволяет подешевле взять, например, нарядные туфли, сменку и кроссовки разом.

3. Большой популярностью пользуются магазины фиксированных цен - ручки-тетрадки-папки там весьма бюджетные.

4. Любимым способом экономии мамы считают вещи, продолжающие служить с прошлых учебных лет.

- Рюкзак у нас старый, форма есть. Тетради купили. Сменку надо, дневник да обложки всякие. И по мелочи. Думаю, тысяч пять хватит, - поделилась в соцсетях петербурженка Юлия.

- Рюкзак пятый год будет таскать, состояние отличное, хорошо, что брали без всяких картинок, а то надоел бы. Купила тетради на первое время по 12 рублей за 48 листов. Дневник дочь сама купит перед школой. Канцелярию какую-то тоже сама докупит по ходу учебы. Кроссовки есть, спортформа тоже. И еще купила юбки на «Авито» и две школьных футболки, - рассказала Евгения.

5. Способ потратиться меньше - идти за покупками осенью. Острый ажиотаж на блузки и ранцы спадет, поэтому купить всю школьную амуницию можно будет со скидками. Ну а канцелярия доступна в магазинах круглый год.

Экономист считает середину августа хорошим временем для школьного шопинга. А еще лучше – дождаться распродажи и закупиться ручками и тетрадками на год вперед.

Экономист считает середину августа хорошим временем для школьного шопинга. А еще лучше – дождаться распродажи и закупиться ручками и тетрадками на год вперед.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОМПЕТЕНТНО

Следите за акциями и распродажами

Артем Голубев, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС:

- С одной стороны, в период повышенного спроса на товары часто растут цены. С другой, под повышающийся спрос сети нередко начинают конкурировать и выставлять самые привлекательные ценники, чтобы переманить покупателей. Причем к делу подключаются даже сети, напрямую не связанные с канцелярией и формой, - тот же «Ашан» и другие сети повышенной доступности. После 1 сентября снизятся и значительный спрос, и предложение, школьные ярмарки сойдут на нет. Вот почему середина августа - самый удачный момент для покупок.

На месте родителей я старался бы следить за распродажами и динамикой цен, чтобы в подходящий момент хорошенько закупиться ручками и тетрадками надолго вперед. Тем, кто решит отправиться на школьный шопинг позднее, резкие скачки цен не грозят. Свою роль сыграют низкий спрос на сезонный товар и снизившиеся реальные располагаемые доходы граждан. Ценники будут зависеть от курса доллара и сложной логистики при параллельном импорте, а также от стоимости импортного сырья, комплектующих и продукции.

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Дорог рюкзак, да велик

Накануне нового учебного года Роскачество выяснило, что недорогие рюкзаки почти ничем не отличаются от дорогих и брендовых. Специалисты исследовали 20 ранцев, купленных онлайн и офлайн за 1299-9999 рублей. В лаборатории оценили вес и размер товаров, токсичность, запах ткани, устойчивость окраски, наличие травмоопасных застежек и украшений.

Дешевые рюкзаки мало отличаются от дорогих. Главное - следить, чтобы на сумка подходила ребенку по весу и размеру.

Дешевые рюкзаки мало отличаются от дорогих. Главное - следить, чтобы на сумка подходила ребенку по весу и размеру.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В большинстве своем рюкзаки грешат отсутствием маркировки: на сумках не указывают возраст ребенка, для которого они предназначены. Некоторые производители превысили дозволенные размерные рамки.

- На этикетке рюкзака должно быть указано его назначение (например, «школьный») и возраст. Если назначение и возраст не указаны, это может быть не предназначенное для ребенка изделие. Псевдоученические рюкзаки стоят в одном ряду со школьными, поэтому могут вводить покупателей в заблуждение. Люди выбирают рюкзаки по внешнему виду, но такие товары могут оказаться слишком тяжелыми для младшеклассников, - предупредили в Роскачестве.

Вот несколько советов Роскачества по выбору ранца:

- Не покупайте рюкзак на вырост, иначе он не будет правильно ложиться на физиологические изгибы позвоночника.

- Идеальный ранец не должен быть шире плеч и ниже талии школьника.

- Эталонные габариты рюкзака для младшеклассника: высота 30-36 сантиметров, ширина 6-10 сантиметров, вес - не больше 700 граммов. Для ребят постарше подойдут рюкзаки весом 1000 граммов.

ОбразованиеОбразование: Родительское собрание