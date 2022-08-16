Скоро в школу: Где дешевле всего купить тетради и канцтовары к 1 сентября в Санкт-Петербурге

За год траты россиян к новому учебному году выросли на 15 процентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Август для многих - не только шанс закрыть список летних дел, но и старт опустошения кошелька перед новым учебным годом. И пока одни петербуржцы беззаботно плавают в озере, ходят на пикники и отгуливают отпуска, другие бегут на школьные базары с огромным списком необходимого. Сильнее всего переживают родители вчерашних детсадовцев - им весь школьный арсенал, от ранца до счетных палочек, нужно закупать с нуля. Остальные ходят по магазинам, подбирая подросшим деткам одежду. Пожалуй, только мамы и папы старшеклассников могут вздохнуть спокойно - подростки сами купят дневники и тетрадки. «Комсомолка» узнала, сколько стоит собрать ребенка в школу в Санкт-Петербурге в 2022 году.

Средний "канцелярский" ценник составил 6 тысяч рублей. Но собрать набор из тетрадей, карандашей и альбомов возможно и за тысячу рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мы разделили заботы тех, для кого начало учебного года связано с крупными тратами, и посчитала, каким окажется средний чек на классический школьный набор.

ДЕРЖИ КОШЕЛЕК ШИРЕ

По данным Росстата, в прошлом году базовый набор для школьника подорожал на 4,1 процента, набор для школьницы - на 3,9 процента по сравнению с 2020 годом. Набор для первоклассника обходился родителям в 19,6 тысячи рублей, а набор первоклассницы - в 24,1 тысячи рублей. В канцелярскую часть набора Росстата входят пять шариковых ручек, пять простых карандашей, четыре простых тонких тетрадки, набор фломастеров 12 цветов, альбом для рисования в 40 листов, рюкзак и пять учебных пособий. А в гардеробную часть ведомство внесло две футболки, джемпер, спортивный костюм, туфли, ботинки, кроссовки, носки и гольфы, брюки или юбку, сорочку или блузку, а также колготки и платье для девочек.

Свежие данные от Росстата придется подождать - школьные итоги ведомство подведет в конце августа. Но что-то подсказывает, что дешевле канцелярия и одежда в год жестких санкций не стали. Вот и аналитики портала «ЧекИндекс» подсчитали, в 2022 году траты россиян к 1 сентября снова увеличились. Подорожали и тетрадки, и пеналы, и одежда. А дневники и вовсе возомнили себя сокровищами - подскочили в цене сразу на 46 процентов. Для таких «золотых» дневников придется усердно добывать пятерки.

Цены на всю школьную экипировку, увы, растут. Серьезнее всего подорожали дневники. Фото: Ольга ЖУК

- Траты россиян на школьный набор выросли за год на 15 процентов, - отметили эксперты.

И это при том, что народ пытался сэкономить. По данным аналитиков, в июне-июле родители купили товаров к школе на четверть больше, чем в прошлом году, при этом в онлайне - больше на 89 процентов.

В МАГАЗИН НА ДИВАНЕ

Заметно, что многочасовым походам по магазинам родители предпочитают виртуальные покупки. «Комсомолка» встала на их место и изучила каталоги крупных гипермаркетов, супермаркетов и детских магазинов.

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Траты оказались зависимы только от аппетитов, а самый недорогой канцелярский набор не «съел» и тысячи рублей. Грубый средний ценник по всем магазинам составил 6000 рублей. Словом, выбор среди карандашей и альбомов очень обширный и на любой кошелек. Но, конечно, стоит держать в уме дополнительные траты на лишний десяток тетрадей, запасные ручки и мелочевку - точилки, папки, обложки, линейки.

Если на карандашах и тетрадках сэкономить можно что в гипермаркете, что в детском магазине, то с одеждой ситуация сложнее. Торговые гиганты обходятся сезонной продажей школьной формы, а потому выудить в одном месте весь школьный гардероб сложно - придется идти в детский магазин одежды.

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По грубой средней оценке, закупка формы и обуви в популярных детских магазинах обойдется родителям в 20-22 тысячи рублей. Но, конечно, есть и куда более экономные вариации. Вместе с канцелярским набором мамам и папам придется опустошить кошелек в среднем на 26 тысяч рублей.

НАРОДНАЯ ЭКОНОМИЯ

Мамы «бывалых» школьников (тех, кто пошел во второй класс, и старше) массово делятся в сетях советами по экономии:

1. Поберечь семейный бюджет позволяет покупка вещей на сайтах объявлений, где часто продают рюкзаки, туфли и пиджаки в отличном состоянии, но гораздо дешевле, чем в магазинах.

2. Еще одним удачным пунктом экономии мамы называют акции «3 по цене 2» в магазинах обуви и одежды, что позволяет подешевле взять, например, нарядные туфли, сменку и кроссовки разом.

3. Большой популярностью пользуются магазины фиксированных цен - ручки-тетрадки-папки там весьма бюджетные.

4. Любимым способом экономии мамы считают вещи, продолжающие служить с прошлых учебных лет.

- Рюкзак у нас старый, форма есть. Тетради купили. Сменку надо, дневник да обложки всякие. И по мелочи. Думаю, тысяч пять хватит, - поделилась в соцсетях петербурженка Юлия.

- Рюкзак пятый год будет таскать, состояние отличное, хорошо, что брали без всяких картинок, а то надоел бы. Купила тетради на первое время по 12 рублей за 48 листов. Дневник дочь сама купит перед школой. Канцелярию какую-то тоже сама докупит по ходу учебы. Кроссовки есть, спортформа тоже. И еще купила юбки на «Авито» и две школьных футболки, - рассказала Евгения.

5. Способ потратиться меньше - идти за покупками осенью. Острый ажиотаж на блузки и ранцы спадет, поэтому купить всю школьную амуницию можно будет со скидками. Ну а канцелярия доступна в магазинах круглый год.

Экономист считает середину августа хорошим временем для школьного шопинга. А еще лучше – дождаться распродажи и закупиться ручками и тетрадками на год вперед. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОМПЕТЕНТНО

Следите за акциями и распродажами

Артем Голубев, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС:

- С одной стороны, в период повышенного спроса на товары часто растут цены. С другой, под повышающийся спрос сети нередко начинают конкурировать и выставлять самые привлекательные ценники, чтобы переманить покупателей. Причем к делу подключаются даже сети, напрямую не связанные с канцелярией и формой, - тот же «Ашан» и другие сети повышенной доступности. После 1 сентября снизятся и значительный спрос, и предложение, школьные ярмарки сойдут на нет. Вот почему середина августа - самый удачный момент для покупок.

На месте родителей я старался бы следить за распродажами и динамикой цен, чтобы в подходящий момент хорошенько закупиться ручками и тетрадками надолго вперед. Тем, кто решит отправиться на школьный шопинг позднее, резкие скачки цен не грозят. Свою роль сыграют низкий спрос на сезонный товар и снизившиеся реальные располагаемые доходы граждан. Ценники будут зависеть от курса доллара и сложной логистики при параллельном импорте, а также от стоимости импортного сырья, комплектующих и продукции.

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Дорог рюкзак, да велик

Накануне нового учебного года Роскачество выяснило, что недорогие рюкзаки почти ничем не отличаются от дорогих и брендовых. Специалисты исследовали 20 ранцев, купленных онлайн и офлайн за 1299-9999 рублей. В лаборатории оценили вес и размер товаров, токсичность, запах ткани, устойчивость окраски, наличие травмоопасных застежек и украшений.

Дешевые рюкзаки мало отличаются от дорогих. Главное - следить, чтобы на сумка подходила ребенку по весу и размеру. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В большинстве своем рюкзаки грешат отсутствием маркировки: на сумках не указывают возраст ребенка, для которого они предназначены. Некоторые производители превысили дозволенные размерные рамки.

- На этикетке рюкзака должно быть указано его назначение (например, «школьный») и возраст. Если назначение и возраст не указаны, это может быть не предназначенное для ребенка изделие. Псевдоученические рюкзаки стоят в одном ряду со школьными, поэтому могут вводить покупателей в заблуждение. Люди выбирают рюкзаки по внешнему виду, но такие товары могут оказаться слишком тяжелыми для младшеклассников, - предупредили в Роскачестве.

Вот несколько советов Роскачества по выбору ранца:

- Не покупайте рюкзак на вырост, иначе он не будет правильно ложиться на физиологические изгибы позвоночника.

- Идеальный ранец не должен быть шире плеч и ниже талии школьника.

- Эталонные габариты рюкзака для младшеклассника: высота 30-36 сантиметров, ширина 6-10 сантиметров, вес - не больше 700 граммов. Для ребят постарше подойдут рюкзаки весом 1000 граммов.