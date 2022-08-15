Цифровое искусство: международная премия «Культура онлайн» принимает заявки на конкурс

Новое явление 21-го века - цифровое искусство. Фото: culturaonline.ru.

Люди, выросшие в прошлом веке, не перестают удивляться: «Как изменился мир!» И немудрено! За последние несколько десятилетий технологический прогресс шагнул далеко вперед. Люди современности уже не представляют реальность без компьютеров, телефонов и Интернета. Мир культуры и искусства тоже преобразился, попав под влияние технологий и цифровизации. Так появилось новое явление XXI века - цифровое искусство. Данное понятие объединяет бесконечное количество произведений, созданных с помощью компьютеров, гаджетов, программного обеспечения и коммуникационных сетей. Эти же инструменты помогают учреждениям культуры эффективно и быстро внедрять цифровые технологии в свою работу, для того чтобы идти в ногу со временем.

Россия по праву может считаться пионером в развитии и продвижении цифрового искусства. Примером этого может служить просветительский цифровой проект «Культура онлайн», организованный «Российским фондом культуры».

«Культура онлайн» - это портал, который знакомит людей с инновационными культурными интернет-проектами. Фото: culturaonline.ru.

«Культура онлайн» - это портал, который знакомит людей с инновационными культурными интернет-проектами, удобно собирая их на едином ресурсе. Каждый год проекты могут номинироваться на одноименную премию, которая проходит в рамках Культурного форума.

В 2022 году международная премия пройдет уже в третий раз. Из проектов, выполненных в онлаи н-формате или с применением IT-технологии , выберут победителей в 8 разных номинациях. При этом соревнуются настоящие новинки - участвовать могут начинания, реализованные с 16 октября 2021 года и по настоящий момент.

«Фишка» премии - свободный формат. Участвовать может любой желающий. Главное - это талант и любовь к творчеству. Побороться за первенство могут учреждения культуры, творческие союзы, общественные организации, объединения, блогеры, а также все остальные, кто любит создавать и творить. Заявки принимаются до 23 сентября 2022 года на официальном сайте проекта.

В номинации «Лучший онлайн-проект» будет объявлено значимое явление из сферы музыки, театра или кино.

«Лучшая коллаборация» - это уникальная возможность представить онлайн-проект в сфере культуры, реализованный при участии двух и более компании . Возможно даже совместить цифровой мир с реальным и провести мероприятие в онлайн- и офлайн-формате.

В разделе «Лучшее IT-решение для культурной сферы» выберут наиболее достойный проект с использованием прорывных технологий: Blockchain, искусственного интеллекта, виртуальной или дополненной реальности.

Кандидатом на звание «Лучшая SMM-кампания» может стать блог об искусстве и культуре в социальных сетях. Также рассматриваться будут выставки, организованные с применением digital-технологий, и другие подобные проекты. Однако не забудьте, что часть социальных сетей запрещена или является недружественной.

Сегодня при помощи Интернета нам открыты все знания мира, поэтому номинация премии «Лучший просветительский проект» играет очень важную роль. Победителем могут стать лекции, мастер-классы, учебные курсы и программы, проходящие в онлаи н-формате.

«Культурная геи мификация» - еще одна важная номинация. Она поможет определить лучшее мобильное приложение, компьютерную или онлаи н-игру в сфере культуры.

Участвовать может любой желающий. Главное - это талант и любовь к творчеству. Фото: culturaonline.ru.

Нельзя не упомянуть новый тренд последних лет - стримы. Сегодня трансляции в Сети стали крайне популярным способом общения с подписчиками. Следуя прогрессу, в этом году организационный комитет премии принял решение впервые провести номинацию «Лучшая онлайн-трансляция». Победить может проект, демонстрирующий события в сфере культуры в режиме реального времени с места проведения через Интернет.

Также в этом году будет объявлен «Специальный приз Российского фонда культуры» - победителя в данной номинации фонд определит из числа всех участников премии.

КОНКРЕТНО

Подать заявку можно на официальном сайте.

По вопросам участия в премии пишите на почту: award@culturaonline.ru

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