Город обрастет «человейниками»: архитектурный критик – о рисках программы реновации в Санкт-Петербурге

Как показывает практика, именно подобными многоэтажками заселяют пустые кварталы. И не факт, что они смогут красиво соседствовать с оставшимися пятиэтажками. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Самой обсуждаемой темой в Петербурге уже которую неделю остается программа КРТ – комплексного развития территорий. Среди обывателей – просто реновация. По задумке властей, дома 1950-1971 годов постройки нужно снести и построить на их месте современное жилье этажностью побольше. Причем под проект попадают как разрушенные аварийные «панельки», так и вполне еще крепкие и живучие «хрущевки». Жителей заверили, что судьбу своих домов они смогут решить общим голосованием: одна треть голосов «против» – и дом выйдет из программы. При этом границы переселения в законе ой как размыты, и как раз против этого массово выступают петербуржцы. Никому не хочется уезжать из уютного Калининского района куда-нибудь в Шушары.

Пока власти готовят уточнения к закону и успокаивают горожан переездом в границах разумного, у ценителей прекрасного появляется закономерный вопрос: а как город будет выглядеть после реновации? «Комсомолка» представила облик Петербурга вместе с архитектурным критиком Марией Элькиной.

Зелени во дворах тоже может поубавиться - для строительства новых домов часть деревьев точно снесут. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«ПАНЕЛЬКИ» С ГРЕШКОМ

По мнению критика, проект в текущем виде даже проектом нельзя назвать. Так, намерения, контуры. Поэтому все примерные планы можно обрисовать только в фантазиях. КРТ вызывает слишком много вопросов, хотя и существующие кварталы «хрущевок» – не самая идеальная среда. Элькина считает, что в таких районах нет «города как города» – среды, приятной и приспособленной под прогулки и интересное времяпрепровождение. Между променадом по Невскому проспекту и шоссе Революции люди очевидно выберут центр, даже если он окажется перегруженным. А ведь такая приспособленность влияет на жизнь города и его экономическое благополучие.

А еще такие кварталы негусто заселены, что удорожает стоимость инфраструктуры. Одно дело, когда условная труба обслуживает сто квартир, другое – когда тысячу. Разница очевидно звенит рублем.

– Мы можем представить, что вместо пятиэтажек появятся дома, которые не будут более долговечными. Но при этом увеличится нагрузка на транспортную инфраструктуру, которая не везде приспособлена к изменениям. Не получим и улучшения качества среды, если дома будут меняться точечно. Мы должны не просто построить вместо одного дома другой. Так проблемы не решатся, просто перенесутся на годы вперед. Мы должные исправить не самые лучшие вещи, которые, добросовестно заблуждаясь, сделали люди 50-60х годов, - уверена Мария Элькина.

Архитекторы умеют эстетично сочетать старые и новые дома. Однако в Петербурге такое соседство, говорит архитектурный критик, некрасивое в 95 процентах случаев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Под проблемами критик понимает ту самую малую заселенность, ответственность за жилье (на чьей совести это должно лежать – собственников или государства?), а также невоплощаемые работы Фонда капремонта. Работай ФКР прозрачнее, возможно, и необходимый мелкий ремонт в домах проходил чаще, и сами здания не так страдали от протечек и поломок.

НЕКРАСИВЫЙ СОСЕД

Пока настроения у петербуржцев боевые – большинство не желает съезжать с насиженных «хрущевок». Вполне вероятно, что и дальше люди будут массово выступать против реновации, считает Мария Элькина. А если в одном квартале найдется дом-смельчак, который ляжет под снос – как будет выглядеть район с новостройкой на его месте?

– Новостройки и старые пятиэтажки могут нормально выглядеть вместе, профессионалы умеют решать такие задачи. Но у Петербурга с таким соседством сложности. Чего стоят, например, ужасные ЖК «Космос» и «Доминанта» в Московском районе – такие горы-монстры посреди небольших советских домов. Выглядит это ужасно, сделано неумело. К сожалению, 90-95 процентов нового жилья в Петербурге выглядит именно так, – вздыхает архитектурный критик.

А еще реновация может «съесть» часть зеленых насаждений в некогда заросших дворах и превратить Петербург в заросли «человейников». По словам Марии Элькиной, однотипные многоэтажки «размножаются» не только в Мурино и Кудрово, но и занимают территории в промышленной зоне, на намыве Васильевского острова. Риск заблудиться среди «небоскребов» после КРТ действительно есть – свежее жилье в городе строят именно такое.

Если застройщик предложит горожанам действительно красивый и удачный проект новых домов, то облик города будет спасен. В противном случае люди просто откажутся участвовать в программе КРТ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

Вырулить спорную ситуацию в мирное русло все же можно, уверена критик. Во-первых, в городе могут разработать действительно хороший и красивый проект развития территорий. Во-вторых, если петербуржцы будут активно голосовать против предложенных проектов, то у застройщика появится стимул хорошенько пошевелить мозгами и придумать более удачный вариант. И так до тех пор, пока работа над ошибками не перепишется в идеальный «чистовик». Такой, чтобы приглянулся большинству жильцов, но не растерял практических предназначений.

– Я надеюсь, что не будет реновации одного дома в квартале, но, конечно, посмотрим, как это будет. Радует, что механизм согласия на участие в программе довольно мягкий, требуется всего треть жителей. Он подталкивает к тому, чтобы жители и застройщик договорились, а это всегда хорошая стратегия, – подытожила Мария.