Кассету с записью квартирника Цоя и милицейской облавы выставили на аукцион

Запись концерта Виктора Цоя в Киеве выставили на торги. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чудом сохранившуюся аудиокассету с записью квартирника Виктора Цоя и Майка Науменко, который прерывает визит милиции, выставили на аукцион. Раритетную запись концерта, который проходил в 1985 году на квартире киевского рок-музыканта Андрея Кучеренко, оценили в 140 тысяч рублей. Для начала.

- Вечером 23 мая 1985 года Майк Науменко (вокал, гитара) и Виктор Цой (акустическая гитара) исполняют песню «Седьмая глава» с альбома «Сладкая N и другие» (1980). Кассетный магнитофон лежит под диваном и записывает концерт, - говорится в описании лота на сайте аукционного дома «Литфонд».

Запись была неизвестна 35 лет. Фото: "Литфонд".

Концерт прерывает визит сотрудников милиции, которые начинают проверять документы у собравшихся. Тех - больше десятка, паспорта есть не у всех. Посетителей квартирного концерта забирают в отделение.

Все это записывает магнитофон, который никто не заметил. Кассета лежала у нынешнего владельца более 35 лет, пока он не решился ее продать.Никому из исследователей творчества Цоя или Науменко не было известно о ее существовании.

Напомним, что 15 августа исполнилось 22 года с момента трагической гибели Виктора Цоя в ДТП под в Латвии. В этом легендарному музыканту, лидеру группы «Кино» могло бы исполниться 60.

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