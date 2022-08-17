Посетители за 10 секунд выкрали редкую ящерицу из Ленинградского зоопарка

Молодая пара украла редкую ящерицу из Ленинградского зоопарка. Фото: vk.com/pitercult36

Для расследования этого дела потребуется Эйс Вентура. Из Ленинградского зоопарка в Петербурге украли... ящерицу! Все произошло в одном из террариумов. Момент попал на камеры видеонаблюдения. Вот молодая пара разглядывает ящерку через стекло. А уже через секунду они открывают окошечко, хватают акантозавра и быстро кладут его себе в сумку, после чего ретируются. На все у них ушло около 10 секунд!

Малютка вблизи. У этой ящерки есть "ирокез". Фото: vk.com/taimen4791

- Мы уже обратились в полицию, – рассказали «КП-Петербург» в Ленинградском зоопарке. – Но акантозавра нам пока не вернули. Потеря любого животного очень болезненная для наших сотрудников. Конкретно этот малыш был с нами несколько лет. В террариуме он сидел один. Не знаем, как так произошло, обычно у нас висит замок на террариуме, чтобы к животным не проникли посторонние.

Стоимость акантозавра разнится от 21 до 35 тысяч рублей. В объявлениях говорится, что зверька легко приручит. Сама ящерица родом из влажных тропических лесов. Любит жить на деревьях, бегать и прыгать в дневное время суток и поедать мелких беспозвоночных насекомых.