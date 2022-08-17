Пассажиры пожаловались на сбой Единой карты петербуржца

Сэкономить можно и на наземном транспорте, нужно просто знать, как это правильно сделать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оформили в банке Единую карту петербуржца (ЕКП), чтобы сэкономить на поездках в автобусе, но с вас списывают за проезд стандартные 60 рублей? Подобные возмущения от жителей Петербурга стали появляться в соцсетях все чаще и чаще.

- Выгодно использовать ЕКП в метро, проезд обходится всего 35 рублей, а через мобильный телефон и вовсе 31 рубль. Но в автобусах в этой карте нет никакого смысла! Те же 60 рублей! Это похоже на обман! - жалуется собеседница «КП в Петербурге».

Как заверили нас в городском Комитете по транспорту, никакого обмана здесь нет, сэкономить можно и на наземном транспорте, нужно просто знать, как это правильно сделать.

АКТИВИРУЙ ЧИП

- Единая карта петербуржца имеет несколько функций. В частности, на ней есть транспортное приложение - чип электронной карты «Подорожник». Для того, чтобы его активировать, после выпуска ЕКП необходимо обратиться в любую кассу метрополитена, а также пополнить баланс. После этого вам откроется возможность пользоваться преимуществами «Подорожника»: проезд в наземном транспорте составит 40 рублей, действует пересадочный тариф «60 минут», - рассказали в ведомстве.

Единая карта петербуржца имеет несколько функций. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, оплачивать проезд в метро по «Подорожнику» не так выгодно - поездка обойдется 45 рублей. Поэтому при входе в подземку нужно установить приоритет оплаты банковским приложением. И будет вам счастье в виде поездки в метро за 35 рублей.

КОМУ УХОДЯТ ДЕНЬГИ

Жителей Петербурга удивила не только сумма, списываемая за проезд по ЕКП, но и адресат, которому поступают деньги - некий «Домтрансавто». Путем несложных манипуляций в Интернете мы выяснили, что это московский перевозчик. Возникает вопрос - почему деньги за проезд из Петербурга поступают в Москву? Кстати, по словам некоторых пассажиров, у них деньги за проезд были списаны в пользу ООО «Такси». В Комитете по транспорту объясняют - переживать не стоит, все законно.

- В Петербурге автобусные маршруты обслуживают несколько перевозчиков: ГУП «Пассажиравтотранс», АО «Третий парк», ООО «ВЕСТ-СЕРВИС», ООО «Домтрансавто» и ООО «Такси», - пояснили в Комтрансе. - ГУП «Пассажиравтотранс» работает на 110 маршрутах, частные перевозчики суммарно работают на 347 маршрутах - они выиграли это право на конкурсных торгах на обслуживание маршрутной сети.

При этом все автобусы, независимо от статуса перевозчика, работают по единым новым правилам, не делясь на «социальные» и «коммерческие». Каждый из них предоставляет льготы, останавливается на всех предусмотренных остановках, принимает «Подорожник» и банковские карты.

ПОЛЬЗА ЕКП

Держатели Единой карты петербуржца могут воспользоваться льготами не только при проезде на общественном транспорте. Программы лояльности существуют у банка, где она была оформлена, платежной системы «Мир» и у партнеров ЕКП. С проектом сотрудничают 445 предприятий, которые предоставляют скидки до 50%. Это крупные торговые сети, аптеки, медицинские центры, учреждения культуры, центры развлечений.

- Для держателей ЕКП действует кешбэк 4% при оплате услуг ЖКХ, - добавил директор Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр информационного сопровождения» Алексей Вагаткин. - Для того чтобы воспользоваться акцией, держателям нужно зарегистрировать свою карту в программе лояльности «Привет, Мир» и оплачивать коммунальные услуги на сайтах, в приложении или в офисах организаций ЖКХ.

Кроме того, держатели карты могут получать билеты в театры и музеи, онлайн-подписки, сертификаты и сувениры от партнеров. Для этого нужно участвовать в опросах сервиса «Городской диалог» и… гулять. Подарки будут получать те петербуржцы, которые проходят не менее 10 тысяч шагов в день и отмечают свои результаты в сервисе «Активность».

Если заветный билет в театр получить не удалось, его можно приобрести с помощью ЕКП без сервисного сбора у Kassir.ru и в кассах дирекции театрально-зрелищных касс. Для этого перед оплатой надо предъявить свою карту.

Как сэкономить на проезде в общественном транспорте в Санкт-Петербурге. Фото: Ольга ЖУК

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что делать, если «Подорожник» заблокировали?

С трудностями сталкиваются не только владельцы ЕКП. Вопросы есть и у тех, кто пользуется «Подорожником». Один из самых частных - почему пополнить проездной можно где угодно с помощью специального сайта, а активировать карту после этого - только на кассе метрополитена? Оказывается, есть и другие способы.

- Активировать отложенное пополнение карты «Подорожник» можно также во всех киосках СПб ГКУ «Организатор перевозок», в специальных терминалах, расположенных на станциях метрополитена и в офисах ПАО «Сбербанк России», а также в наземном транспорте при помощи расположенных на поручнях валидаторов, - рассказали в Комтрансе. - Пока эта функция действует не во всем подвижном составе Санкт-Петербурга. Перевозчики постепенно подключают услугу.

Однако петербуржцы сталкиваются с трудностями и после активации «Подорожника». Некоторые из них жалуются, что проездной неожиданно блокируется в самый неподходящий момент…

Это происходит в двух случаях. Первый и самый частый: петербуржец пополняет удаленно свой проездной, прикладывает его к терминалу на поручне автобуса и сразу же убирает, не дожидаясь уведомления об активации. Так делать нельзя - «Подорожник» перестанет работать. Второй случай блокировки от добропорядочного пассажира никак не зависит. Проездной попадает в стоп-лист при обнаружении мошеннических действий во время онлайн-пополнения карты.

В городском Комитете по транспорту отмечают, что массовых жалоб на блокировку от жителей не получают. Но заставить «Подорожник» снова работать несложно. Достаточно позвонить в СПб ГКУ «Организатор перевозок» по телефону горячей линии (812) 576-55-55 либо 8-800-234-98-80.

КСТАТИ

В Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) напомнили, что представляет собой пересадочный тариф «60 минут». Стоимость первой поездки в наземном транспорте составляет 40 рублей, второй - 10 рублей. А третья и последующие поездки будут бесплатными. Важно, чтобы все они были совершены в течение часа.