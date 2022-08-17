Топонимолог Алексей Ерофеев: Говорить Питер - нормально, а вот Васька - нет

Лингвисты советуют не упоминать полное название Санкт-Петербург в разговорной речи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВЕРНУТЬ КАК БЫЛО

- На днях один петербуржец заявил, что поскольку Финляндия теперь нам недружественная страна, нужно срочно вернуть русские названия всем водоемам, в частности переименовать Финский залив в Котлино озеро, как было в XVI - XVII веках. Правда, петиция его не нашла широкого отклика среди горожан.

- Очень хорошо, что не нашла. К таким обращениям надо относиться, как в фильме братьев Васильевых «Чапаев»: «Сказал и сказал, плюнуть и растереть».

- Финский залив какое-то время назывался еще и Кронштадтским…

- Кто об этом помнит. Некоторые названия вообще существовали только на бумаге. Давайте тогда начнем переименовывать Кронштадт и Ораниенбаум, Английский проспект и Манчестерскую улицу, да много еще чего. Вообще, когда политический аспект внедряется в топонимику - это всегда дурно пахнет. Можно еще Петербург снова Петроградом сделать. Если помните, такое название город получил на волне борьбы со всем немецким в начале Первой мировой войны.

ПАРНАС СО ВКУСОМ КОЛБАСЫ

- А почему Парнас попал под горячую руку? Был ли смысл менять название?

- Думаю, что смысла не имелось. Это какие-то, я бы так сказал, происки. Вот тогда был депутат Марченко. Он инициировал переименование муниципального образования Парнас в Сергиевское.

- Для чего?

- Для того чтобы якобы укрепить связь между Москвой и Петербургом, а конкретнее с Сергиевым Посадом, где Петр I во время бунта, еще до того как стал императором, прятался в Троице-Сергиевой лавре. Какая-то такая история.

- Мутноватая…

- Именно. Причем в районе нет ни церкви Сергиевской, вообще ничего Сергиевского нет. Но каким-то образом удалось собрать определенное количество подписей. Не знаю, как там все происходило, это пускай уже сам инициатор рассказывает. В итоге муниципальное образование переименовали. Надо сказать, что Топонимическая комиссия не имеет отношения к этой истории. Местные депутаты могут обратиться к нам за советом, но могут и не принимать этот совет.

- А в данном случае обращались?

- По Сергиевскому, нет. Как-то сами все устроили. Но, когда речь зашла уже о станции метро, всем стало понятно, что это перебор. Если помните, была попытка переименовать станцию Девяткино в Менделеевскую. Идея принадлежала руководителю строительной компании. Он решил каким-то образом связать Менделеевский бульвар со станцией, потому что, кто такой Девяткин. А так, мол, она будет Менделеевской - и все будут ездить и вспоминать великого нашего ученого Дмитрия Ивановича. Как будто, когда пассажиры к Пушкинской подъезжают - все сразу вспоминают стихи Пушкина.

Член топонимической комиссии Алексей Ерофеев. Фото: Ольга МАРКИНА

- Может, и вспоминают - у памятника Александра Сергеевича внутри станции всегда лежат цветы.

- Пушкин - это совершенно особая статья. А то, что касается Парнаса - это красивое название напоминает нам о Древней Греции. О горе Парнас. В Шуваловском парке есть горы и Новый Парнас, и Старый Парнас. Отсюда и пошло название района. Но депутат Марченко уверенно говорил, что Парнас ассоциируется с колбасой.

- Серьезно?

- Ну потому что завод «Парнас» выпускал колбасу. Не знаю, сейчас она выпускается или нет, но было там на ней написано «Парнас М». А потом еще появилась оппозиционная политическая партия «Парнас».

ДВЕ КАЗАНСКИЕ УЛИЦЫ

- В центре много улиц переименовали. Советские улицы хотели сделать Рождественскими, но потом передумали. Плеханова и Салтыкова-Щедрина не пощадили, а Социалистическую оставили...

- С Социалистической сложно, потому что она была Ивановской, а у нас Ивановская знаменитая улица в Невском районе находится, и ни к чему плодить одинаковые названия. Можно было бы и улице Правды вернуть старое имя Кабинетская, но вопрос такой не поднимался потому, что именно там был напечатан первый номер газеты «Правда» в Берестенской типографии, как раз на перекрестоке Правды и Социалистической. Поэтому, можно сказать, что если социализм начинал строиться с газеты «Правда», то это название тоже имеет право на существование. А что касается Салтыкова-Щедрина, я очень люблю Михаила Евграфовича, это один из моих любимых писателей, но в 1998 году я тоже голосовал за Кирочную, потому что это более старое название и более ценное исторически. Аннекирхе имеется, от нее ведь все пошло. Но я бы с удовольствием где-нибудь в новом районе сделал проспект или площадь и поставил бы памятник Салтыкову-Щедрину.

- А что с Советскими-то?

- Это вопрос, скорее, к губернаторам. Время идет, и чем дальше мы уходим от того переименования, тем сложнее будет вернуть прежнее название. Уже несколько поколений выросло на Советских. Я знаю многих молодых людей, которым это название нравится.

ГОСТИНКА - НОРМАЛЬНО, ВАСЬКА - НЕТ

- Местные говорят просто Питер. А приезжие возмущаются: «Это неприлично! Питер? Какой Питер? Это же Санкт-Петербург!» Есть в этом некий снобизм?

- Я считаю, что город наш называется Петербург, без всякого «Санкта», это применительно только к документам. А в разговоре никоим образом нельзя упоминать Санкт-Петербург. Вообще, если вы возьмете нашу литературу, воспоминания любых царских чиновников, вы Санкт-Петербурга там отродясь не найдете. Будет С-Петербург или просто Петербург.

- Как минимум для экономии чернил...

- Да, и неудобопроизносимое название. Петр Ильич Чайковский писал баронессе фон Мекк: «Всю неделю буду в Питере». Он употреблял это название часто. Поэтому в Питере ничего оскорбительного нет. Почитайте его переписку.

- Питер - это хорошо?

- Совершенно нормально, это по-человечески. Питер - твой друг. Санкт-Петербург другом быть не может. Это такой важный чиновник, застегнутый на все пуговицы, в цилиндре, к нему не подойдешь. А Питер - это дружище. Вот у Дмитрия Григорьева на стихи Миши Крылова песня есть «Дружище Питер».

- Тепло, мягко, уютно.

- Конечно.

- А Васька, Петроградка, Гостинка?

- Гостиный двор можно называть Гостинкой - это хорошо, Техноложка - совершенно тоже нормально. А вот Васька к Васильевскому острову не подходит, так же как Петроградской стороне не идет Петроградка. Да, названия длинные, но они красивые и легко проговариваются.

КСТАТИ

В КУПЧИНЕ ИЛИ В КУПЧИНО?

- Всегда говорю «в Купчине», «из Купчина». Если услышу «Я живу в Комарове» или «в Комарово», мне слух не будет резать. Неправильно говорить «я приехал из Мурино», правильно «из Мурина», - пояснил эксперт.

ВОПРОС - РЕБРОМ

НУЖНО ЛИ СОХРАНЯТЬ ТОПОНИМИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ?

- Да, конечно, это важно. Возьмем, к примеру, район Ржевки-Пороховых. Там был пороховой завод, поэтому и названия соответствующие: Пороховское шоссе и Гарная дорога. Сейчас она - улица Красина. Дело в том, что Леонид Борисович работал со взрывчаткой. А Гарная - не от «гарна дивчина», а от слова «гарь». Даже улица Химиков, которая там есть, тоже отсылает нас к пороху, потому что, как ни крути, все равно это химия. Поэтому даже в новостройках, копаясь в старых названиях, которые остались, мы погружаемся в историю, узнаем об истории места, - отметил член Топонимической комиссии Алексей Ерофеев.