«Мы знаем дело в сроках»: Как изготавливают мебель в колонии, которая готова заменить Икею

Может ли колония заменить ИКЕЮ? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Когда икеевская акула окончательно уплыла с российского рынка, закрыв все продажи в стране, многие покупатели забеспокоились – кто заменит шведского гиганта? И подмога пришла, откуда не ждали. ФСИН заявила, что мебель, изготовленная в колонии, не только сможет закрыть образовавшуюся дыру на рынке, но и будет еще лучше! Ведь производство дешевле, контроль качества (со стороны надзирателей) выше, да и свое – русское. Интернет взорвался – даже над названием креативить не нужно. Снести пару букв в надписи ИКЕА и останется ИК (исправительная колония, – прим.ред.). Но погодите смеяться. Чтобы узнать, смогут ли наши заключенные заменить нам шведов, мы отправились в петербургскую колонию ИК №5.

ИКЕЯ строгого режима Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«ТО ЖЕ ПРОИЗВОДСТВО, НО ЗАБОРЫ ПОВЫШЕ»

- Юля, заходишь в колонию, кричи: «Вечер в хату!». Чтобы расположить к себе людей. Чтобы улыбались на снимках, - учу уму-разуму фотографа перед посещением ИК.

Юля изменилась в лице. Идея ей явно не нравилась.

Заключенные получают МРОТ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С такими же хмурыми лицами нас встречали охранники на КПП.

- Журналисты - не журналисты, а телефоны свои сдаем, - командовали они.

- Да, знаем мы - бывалые! – решил я разрядить обстановку.

Офицеры насторожились. Юля побледнела.

- Бывали в других колониях в качестве журналистов, - спохватился я.

Атмосфера из-за моего юмора явно накалялась. Благо на помощь пришел начальник отдела трудовой адаптации колонии №5 Вячеслав Шидловский. Он отвечает здесь за все производство. Говоря простым языком, местный прораб.

Следит за всем Вячеслав Шидловский Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- ИКЕЮ заменить хотите? – улыбался офицер. – У нас тут такое же производство, как и везде. Разве что – заборы повыше и охрана надежнее, - подмигнул Шидловский, кивая на вышки с надзирателями.

Юля стала еще мрачнее. К счастью для нее, на колючей проволоке и высоких заборах атмосфера колонии заканчивалась. Впереди нас встречал цех по производству мебели. Работа внутри кипела. «Вечер в хату» никто не кричал.

На входе были аккуратно расставлены офисные шкафы и тумбочки, изготовленные под заказ. Цвет – молочный дуб, качественное дерево, ручки, замочки. Все это заботливо завернуто в стрейч-пленку.

Готовая мебель от колонии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Увидев гражданскую мебель, Юля повеселела. Заключенные при виде Юли тоже. Но осужденные оказались стойкими. Даже появление девушки в мужской колонии не смогло отвлечь их от работы. Одни измеряли доски, другие их выпиливали. Весь процесс автоматический – на станках. И никаких ручных пил и гвоздей с молотками.

- Мы идем в ногу со временем, - заметил мое удивление Вячеслав Шидловский. – Недавно вот докупили новый кромкооблицовочный автоматический станок. Так что все так, как и везде.

Шкафы ничем не отличаются от обычных Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ЗНАЮТ СРОК»

На этом прогрессивный взгляд колонии на современное производство не заканчивался. Здесь, как оказалось, есть даже свой отдел маркетинга и пиар-менеджер - начальник отдела материально-технического обеспечения учебно-производственного процесса и сбыта продукции Центра трудовой адаптации осужденных ИК № 5 Кирилл Николаев. Он продвигает продукцию на рынке, рекламирует ее, обсуждает вкусы и предпочтения заказчика. Все до мелочей: цвет дерева, качество материала, размеры и дизайн.

- Мы изготавливаем любую деревянную мебель, офисную, со вставками стекла, мягкую и даже железную, - объясняет мне офицер ФСИН. – Все делаем под заказ, каждый контракт обсуждаем с клиентом: цену, срок.

Рабочий процесс не нарушает даже появившаяся в колонии девушка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- А сколько денег заключенные получают?

- МРОТ (15 390 рублей, – прим.ред.). Иногда выше, но не ниже ни в коем случае. Заказы у нас есть разные, бывает, по 4 миллиона рублей.

Мы присвистнули. Так это же золотая жила!

- Но колония на этом не зарабатывает, все идет в бюджет, - одернули нас сотрудники ФСИН. – Для нас ведь главная задача, чтобы осужденные работали, получали деньги и гасили выплаты по искам, которые им назначили в суде. Да и путь исправления никто не отменял. Время в заключении быстрее идет. Одни плюсы! – довольно заключил офицер.

Пиар-менеджер колонии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тут к нам подскочил тот самый пиар-менеджер. Он тоже в погонах, но говорит по-деловому.

- У нас и свой каталог есть, - ошарашил нас Кирилл Николаев. – Там можно посмотреть мебель, которую мы изготавливали и изготавливаем. Заказчики у нас самые разные: и детские сады, и театры, и школы, коммерческие и городские компании, властные структуры. Беремся за любую работу.

- А сколько времени уходит на изготовление? - интересуемся мы, вспоминая, что неплохо бы поставить в редакции большой дубовый стол для планерки.

- Все зависит от сроков заказчика. Вот 90 шкафов за 90 дней сейчас делаем. Но можем и быстрее, - тараторит менеджер.

Так выглядит огромные губки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Но позже положенного срока не бывает. Никогда! - перебивает его железным голосом офицер.

- Ну да, со сроками тут хорошо знакомы, - киваю я, чувствуя на себе испепеляющий взгляд Юли. Но осужденные улыбаются.

- Да нам и самим приятно, когда нашей работой довольны, - смеются заключенные. – Мы хоть и не шведы, но руки тоже есть!

- Вот недавно делали мебель в гримерки для Театра на Неве, - кивает пиар-менеджер. – Сделали им шкафы специальные. Актеры остались довольны!

Заключенные - мастера на все руки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Специальные? – удивились мы. – Сами?

- Вы нас недооцениваете, - поморщился менеджер. – У нас ведь и технолог есть свой, который разрабатывает размеры мебели. Мы все материалы сами закупаем, ищем поставщиков. Смотрим на цену-качество.

«НЕ ТОЛЬКО ИКЕЮ, НО И ZARA»

- В общем одни плюсы, - повторяют офицеры. – А еще и бонус – всю вашу мебель охраняют. Ни на одном предприятии нет такой охраны (смеются)! И контроль качества – у нас ведь тут постоянные проверки. Даже прокуратура приезжает.

- А сами заказчики приезжают? – всполошились мы.

- Приезжают, но хотят не все, - признают офицеры.

- Телефоны у них тоже отберете, - понимающе киваю я.

Здесь делают даже тряпки для кухни Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Приезжают не только заказчики, но и бизнесмены, которые берут у нас в пользование помещения и оборудование, а мы предоставляем им рабочую силу. У нас тут можно развернуть любое производство! – охлаждают мой сарказм сотрудники колонии. – Вот вы говорите ИКЕЯ, а у нас тут еще есть производство вентиляции в соседнем цеху, воздуховодов, губок для мытья посуды, бумажные салфетки, тряпок для кухни. Работать с нами выгоднее. Опять же – мы все производство охраняем.

Тут перед нами открываются других цеха. Для бизнесменов колония даже готова предоставить свое оборудование, если нужно. Рабочая сила действительно им обходится дешевле. Тут не то, что ИКЕЮ можно заместить, а весь Ашан…

Воздуховоды для вентиляции готовят в ИК Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- А магазин ZARA сможете заместить? – с надеждой смотрю в лицо заключенным.

- У нас тут есть свой швейный цех, - улыбаются офицеры. – По одежде – это тоже к нам, но в другую колонию – в женскую ИК № 2. Вот они там мастерицы на все руки. Ваша ZARA отдыхает!

С мыслями о женской колонии, мы покидаем мужскую.

- А кто знает, может, они и вправду шьют лучше, чем ZARA? – тереблю я Юлю. – Поедешь в женскую колонию?

Юля пытается быстрее скрыться от меня в машине. «Еще ведь и сумки Louis Vuitton теперь не купить!», - кричу ей вслед.

В общем, могут – и точка!

Заключенные в хорошем настроении Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Сергей КУЦЕВОЛОВ, начальник производственного отдела УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти:

- Мебельное производство у нас осуществляется в четырех исправительных учреждениях: это ИК № 3, 4, 5, 7. Основное производство у нас идет по индивидуальным заказам. Мебель изготавливается из массива дерева, очень неплохо у нас организовано совместное производство детских кроватей на базе ИК № 4. Мебель для образовательных учреждений изготавливается в ИК № 3. Также у нас налажено совместное производство межкомнатных дверей и входных дверей из металла. Цены на нашу продукцию конкурентоспособны, проводим мероприятия по снижению цен за счет приобретения более модернизированных станков и оборудования. Применяются станки с числовым программным управлением на базе ИК № 3 и 5, ИК № 4. Модернизацию планируем и дальше. Продукция, изготавливаемая подведомственными учреждениями УФСИН, проходит все стадии контроля качества. Сырье закупается у проверенных поставщиков и высочайшего класса. Заключая договор, вы получаете 100 процентов гарантию исполнения договорных обязательств в установленные сроки.

Сергей Куцеволов рассказал о производстве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНКРЕТНО

Что еще производит УФСИН по Петербургу и Ленобласти?

- Деревообработка

- Металлообработка

- Сельское хозяйство

- Швейное производство

- Сувенирная продукция

- Продукты питания

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