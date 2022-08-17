Аграрии Ленобласти: На наших грядках все в порядке!

Всего в этом году выкопают 207 тысяч тонн картофеля. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Зима близко, и на поля Ленобласти вновь вышли аграрии. Уборка урожая началась еще в июле и продолжится до октября. Но об успехах можно говорить уже сейчас.

ЯГОДНЫЙ РАЙ

Первая ласточка (точнее, ягодка) - клубника. Уборку на пятнадцати специализированных хозяйствах начали в начале июля и продолжали до августа. В этом году планируется собрать 295 тонн плодов и ягод - на 20 процентов больше, чем в 2021-м.

- Благодаря нескольким крупным инвестиционным проектам сейчас в области 56 процентов всех многолетних насаждений Северо-Запада и 2,6 процента - России. В этом году мы ожидаем также хороший урожай жимолости, крыжовника, вишни, слив, груш, яблок, - рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

С начала сезона с полей снято 91,4 тонны клубники, 71,9 тонны малины, 11,5 тонны черной смородины, 3 тонны красной смородины, 1,5 тонны вишни и крыжовника. В прошлом году площади садов составили 422,6 гектара, в следующем году их планируют увеличить на 500 гектаров.

СУПОВОЙ НАБОР

В хозяйствах Кингисеппского и Лужского районов началась уборка раннего картофеля. Собраны первые две тонны сорта Импала, остальной картофель вместе с кормовым собрали в количестве 435 тонн. Всего в этом году областные аграрии планируют выкопать 207 тысяч тонн картофеля.

Ленобласть активно собирает и ранние овощи. Первые 30 тонн цветной и белокочанной капусты, кабачков и брокколи уже отвезли на прилавки магазинов региона и Санкт-Петербурга. Всего убрано 2,1 тысячи тонн овощей на площади 83 гектара, в планах собрать 66,4 тысячи тонн.

В правительстве говорят, что урожай в 47-м регионе будет хорошим. Успехам поспособствовала погода без длительной засухи и сильных дождей.

ТРАКТОРНЫЕ ГОНКИ И ЧЕМПИОНАТ ПО ПАХОТЕ

Успехами ленинградцы похвастали на Аграрной неделе. В рамках нее в области прошел IX Открытый чемпионат России по пахоте. В нем приняли участие 64 механизатора из 40 регионов страны, а также из Беларуси и Кыргызстана. Аграрии состязались на полях племенного завода «Приневское» около поселка имени Свердлова.

- Соревнования стали большим праздником для региона и сопровождались обширной деловой, выставочной и культурной программой, - рассказал Малащенко.

В программу двухдневного праздника вошли выставка и тест-драйвы сельхозтехники, винный и сырный фестивали, ярмарка фермерской продукции, парад ретро-техники, фестиваль воздушных шаров, тракторные гонки. Специально к фестивалю по пахоте на Минском тракторном заводе выпустили 13 модернизированных машин с романтичным названием «Белый лебедь».

- Раньше выступали на немецкой технике, сегодня - на технике союзного государства. Белорусские производители специально отказались от своего фирменного синего цвета и выпустили для чемпионата модернизированные белые тракторы, - рассказали в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Всего на выставке, приуроченной к чемпионату, представили более 200 современных машин. Кстати, ленинградские аграрии могут приобрести новейшую технику со скидкой - областной бюджет компенсирует до половины ее стоимости.

В ярмарке поучаствовали 108 фермеров. Они представили мясную, рыбную и молочную продукцию, овощи, ягоды и мед, рассаду и саженцы.

КСТАТИ

Фермеры прокормят не только людей, но и животных. С начала лета сумели заготовить почти 50 тысяч тонн сена, 143 тысячи тонн сенажа, 737 тысяч тонн силоса. Всего припасли 231 тысячу тонн кормов на голову, осталось собрать чуть меньше половины.

Вопрос дня. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

А вы как к осени готовитесь?

Елена ДЮКАРЕВА, вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты:

- Досиживаю последние дни в отпуске, но уже активно готовлюсь к холодному сезону. Во-первых, у меня дети идут в школу, не в первый класс, но все равно нервно. Потихоньку собираем. А еще у нас готовится несколько проектов, так что я вся в работе: переписки с коллегами в мессенджерах, созвоны. В сентябре запланирован большой Женский форум, который пройдет в трех локациях Ленобласти: в Мультицентре, в Гатчине и на площадке Торгово-промышленной палаты. В общем, планы на осень наполеоновские.

Алексей КОВЕЛЕНОВ, главный инфекционист Ленинградской области:

- Готовлюсь к отпуску, он как раз выпадает на осень. Поеду на две недели в гости к родственникам в Пензу. А еще очень жду сентября, потому что люблю собирать грибы и спешу пойти за ними в лес.

Светлана КОЛЕСНИЧЕНКО, трехкратная олимпийская чемпионка:

- У нас, спортсменов, отпуск наступает не так, как у всех остальных людей, летом, а осенью. Недавно в Казани прошли соревнования по синхронному плаванию, мы к ним усердно готовились. В сентябре как раз будет время отдохнуть. Жду не дождусь! А в октябре начнется новый спортивный сезон. Каким он будет, загадывать не хочу в нынешних реалиях, но надеюсь, что у нас получится выступить на международных соревнованиях.

Сергей БОРТНИК, депутат Совета депутатов Большеижорского городского поселения:

- Сначала отправлю младшего ребенка в детский сад, среднего - в школу, а у старшего в сентябре выпуск из института, будем провожать его на службу в Военно-морском флоте: собирается на подводную лодку. Потом возьму две недели отпуска, буду отдыхать душой и телом, наслаждаясь природой Ленобласти. Благо у нас в регионе этого добра хватает. Как и грибов, за которыми я непременно схожу.

Ирина ЛОБОДА, телесный психолог:

- Я большая фанатка осени - обожаю слякоть, дожди, желтые листья. Жду сентября, чтобы увидеть осеннюю красоту природы. А еще у меня начинается учеба, получаю второе высшее, так что снова чувствую себя студентом и испытываю приятное волнение.