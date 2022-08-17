В Ленобласти прошел всероссийский чемпионат по пахоте

Управлением трактором и созданием ювелирно ровных борозд хвастались 60 мастеров из 40 регионов России, Беларуси и Кыргызстана. Фото: Администрация ЛО

В минувшие выходные в Ленобласти завершился IX Открытый чемпионат России по пахоте. За тем, как черноземные поля у поселка имени Свердлова «взбивали» наточенными плугами новеньких тракторов, наблюдали более 60 тысяч зрителей из области и Санкт-Петербурга. Зрелище было своеобразным - это тебе не футбол и не эстафеты, - но все-таки эффектным. Мастерством управления трактором и созданием ювелирно ровных борозд хвастались сразу 60 механизаторов из 40 регионов России, Беларуси и Кыргызстана.

ДОРОГУ МОЛОДЕЖИ

В 2022 году чемпионату пришлось изменить формат и масштабы: международное соревнование превратилось во всероссийское. Все из-за того, что всемирная пахотная организация отменила 67-е по счету состязание в России.

Областные власти и организаторы, компания «Росагролизинг» не расстроились и оставили полноценную программу. В несколько дней уместили соревнования по пахоте, шоу тракторов, гастрономический конкурс, сырный и винный фестивали, а также выставку сельскохозяйственных животных.

Слово «тракторист» у многих ассоциируется с мужчинами в возрасте, обязательно закопченными под солнцем, с натруженными руками и сигареткой в зубах. Но нынешний состав участников сломал эти стереотипы. По словам гендиректора «Росагролизинга» Павла Косова, половину выступающих составили механизаторы до 35 лет. Косов порадовался, что интерес к рабочим профессиям возрождается, а трудная работа в поле перестает быть страшилкой для молодежи.

В Ленобласти завершился IX Открытый чемпионат России по пахоте. Фото: Администрация ЛО

ПОМОГЛА РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Победителем из аграрной гонки вышел Александр Дерюгин - механизатор племенного завода «Приневское» в деревне Новосаратовка. Тракторист уже выигрывал пахотные состязания в 2018 году, многократно становился лучшим пахарем на областных соревнованиях, а также брал главный приз «Трактор-шоу» в 2016 году. В этот раз в руки победителя легли почетный кубок и ключи от новенького «УАЗ Патриот».

Поздравляя чемпиона, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подчеркнул, что Дерюгину помогли родное поле, высокое мастерство и поддержка всего региона. Сам механизатор скромно заметил, что победить мог любой из его конкурентов.

- Каждый мог победить, это спорт, к такому результату надо идти. Я готовился - просто работал на своем тракторе. Техника здесь была совсем другая, но и с ней справился. И земля шикарная - русская, ленинградская, - поделился чемпион.

По словам Дерюгина, соревнования позволяют проверить свои возможности и перенять частичку мастерства от других участников.

КОНКРЕТНО

Призеры конкурса

II место - Ильдар Ишикаев, Башкортостан

III место - Сергей Захаров, Пензенская область

Спецприз за лучшее управление трактором - Евгений Журавлев, Рязанская область.

СКАЗАНО!

«Наше сельское хозяйство бьет рекорды!»

«Мы хотели, чтобы чемпионат не просто завершился удачно и красиво, но и чтобы жители области и Петербурга увидели сегодняшний российский агропром. Это и техника, и профессионалы-механизаторы, и достижения в производстве продуктов. Когда на западе говорят, что мы в трауре и простое, что голодаем, что нечем убирать поля, пусть приезжают и смотрят! Их вранье останется на их совести, а мы своими глазами видим, что такое сегодняшнее сельское хозяйство и как оно бьет рекорды по урожайности зерновых и овощных культур, производству молока».

(Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области)