Пьяного «ихтиандра» в ластах выловили в метро Петербурга

Ластоногого пассажира поймали в петербургском метро. Фото: СОЦСЕТИ

Необычного пассажира поймали на станции «Парнас» петербургского метрополитена. В вестибюле пассажиры и сотрудники подземки заметили нетрезвого мужчину...в ластах. Картину довершал арбуз, который «ихтиандр», забавно переваливаясь, нес в пакете.

- Да, был такой инцидент. Он произошел еще 7 августа. Сотрудники заметили пьяного мужчину и вызвали полицию. Пассажира увезли в отделение, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе метрополитена.

А дальше было комичное видео, опубликованное в соцсетях. На записи задержанный мужчина при помощи сотрудника Росгвардии неловко выгружается из служебного микроавтобуса. После чего, шлепая ластами по асфальту, бредет в здание отдела полиции. Все это под искренний смех сотрудников МВД.

- Арбуз не забудь, - советует один из голосов за кадром.

- Сам принесу, - отвечает гвардеец, выгружавший «водоплавающего».

Чем закончилась история, осталось неизвестным.

Но так получилось, что в тот же день, как в Сети появился ролик с ластоногим пассажиром, было опубликовано и видео с полностью обнаженной девушкой, выходящей из воды залива на Васильевском острове. Ее тут же нарекли русалкой.

А на Васильевском острове заметили русалку. Фото: t.me/nocommentsrussia1703

Тут, где-то в России, улыбнулся один Игорь Николаев: «Дельфин и русалка, они если честно, не пара, не пара не пара...».