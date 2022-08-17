Из Мурино во Владивосток за 14 часов: Первый в России «летающий поезд» сможет разгоняться до 600 км/ч

Маглев удерживается над рельсами и управляется силой магнитного поля. Фото: Московский институт теплотехники

В 2025 году жители и гости Ленинградской области смогут взлететь над рельсами. К этому времени в регионе планируют реализовать первую в России трассу с поездом на магнитной подушке. Разбираемся в нюансах амбициозного проекта.

Разгон до 600 км/ч

Состав еще называют магнитопланом или маглевом. Он относится к монорельсовому транспорту, удерживается над рельсами и управляется силой магнитного поля – отсюда и название. В отличие от традиционного поезда, маглев не касается полотна дороги, а его тормозящей силой является аэродинамическое сопротивление.

У маглева самая высокая скорость из всех видов общественного наземного транспорта. И при этом – электроэнергия расходуется в три раза эффективнее, чем у автомобиля, а рельсы стоят в шесть раз меньше, чем в метро.

В России такого транспорта еще не было. Над технологий маглева трудились в СССР с 1970-х годов. Специалисты хотели показать, как он будет перевозить пассажиров из Ереван в Абовян. Но в 1988 году в Армении произошло катастрофическое землетрясения, и проект закрыли. Тогда было решено развивать метро.

А в Китае и Южной Кореи маглев успешно используют. К примеру, в Шанхае он курсирует между аэропортом и метро, пролетая 30 километров за 10 минут.

Скорости у поезда на магнитной подушке, и правда, фантастические. Трассу из Петербурга во Владивосток через Петрозаводск, Ханты-Мансийск и Челябинск длиной более 12 тысяч километров он мог бы преодолевать за 14 часов.

Инновационные технологии в условиях санкций

В комитете Ленинградской области по транспорту «Комсомолке» рассказали, что все оборудование для проекта будет изготовлено на Московском институте теплотехники корпорации Роскосмос. Тот самый, что изготавливает межконтинентальные баллистические ракеты. Предприятие разработало «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булаву», а теперь занимается «летающими» поездами.

Ленобласть выбрали для пилотного проекта из-за договоренности, которую удалось между ООО «Национальные скоростные дороги», губернатором Александром Дрозденко и генеральным конструктором Московского института теплотехники Юрием Соломоновым.

- По результатам договоренности в апреле 2022 года было заключено рамочное соглашение о намерениях и сотрудничестве по созданию пассажирского монорельсового эстакадного транспорта, – сообщили «КП-Петербург» в областном комтрансе.

Документацию для проекта монорельсового транспорта собираются разработать уже к концу 2022 года, тогда же – начать ходовые испытания, а запустить систему в эксплуатацию – в 2025-м. Кроме того, в будущем маглев планируют тестировать в беспилотном режиме.

Девяткино и Парнас – на пике новых технологий

«Комсомолке» удалось выяснить, где именно будут проходить рельсы для поезда на магнитной подушке. Пилотный проект планируют реализовать на участке от ТЦ «Мега Парнас» до Девяткино. К тому времени в Мурино должен появиться транспортно-пересадочный узел, который объединит метро, железную дорогу, автобусные вокзалы, паркинг и коммерческие объекты. Туда и пойдет маглев.