Эксперт назвал смертельную дозу мухомора вонючего

Ядовитые грибы оплошностей не прощают - могут довести и до летального исхода. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тихая охота – одно из самых безобидных летних занятий. Надел резиновые сапоги, обрызгался спреем от комаров, прихватил корзинку с ножичком и – вперед, в чащу! Главное, не идти в лес на авось и не прибирать к рукам все грибы на пути. Ядовитые товарищи такой беззаботности могут и не простить. Как молодой петербурженке, которая умерла, отравившись грибами в лесу Ленобласти. За жизнь девушки семь часов боролись врачи НИИ им. Джанелидзе, но, увы, спасти ее не удалось.

ВОНЮЧИЙ И ЖЕСТОКИЙ

Как рассказал грибной гид Антон Трофимов в эфире «Радио КП» (92.0 FM), умершая от отравления грибами петербурженка могла по незнанию съесть мухомор вонючий. В лесах Ленобласти роль злодея играет только он. Гриб с противным названием соответствующе пахнет – тяжело и неприятно, как будто хлором. Мухомор ужасен и по характеру – убить человека он может буквально кусочком своей шляпки.

Мухоморы и бледные поганки - главные враги грибников. В Ленобласти тихим охотникам попадаются, в основном, мухоморы вонючие. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Четверть шляпки мухомора – смертельная доза. Даже если человек по незнанию или случайно взял этот мухомор, потом вытащил из корзинки, но в ней остался кусочек шляпки от гриба, который потом попал в общую кучу грибов – все, это смертельное отравление. Симптомы у отравления мухомором коварные, они проявляются спустя несколько часов. Сначала как небольшое пищевое отравление, а через несколько дней добавляются температура и другие симптомы. Человека уже не спасти, – предупредил грибник со стажем.

Обеспечить себе вечер возле унитаза (или на нем) можно, даже просто подержав гриб-вонючку в ладонях. Достаточно не помыть руки после контакта с ядовитой шляпкой и взять другой гриб, пирожок или конфетку.

Словом, запомните врага в лицо: этот стройный белый гриб с глянцевой шляпкой растет в ельниках, по молодости держит шляпку свернутой конусом, а потом раскрывает «тарелочкой». На ножке может быть остаток юбочки. Похож на бледную поганку и немного на колпак кольчатый, который активно собирают грибники.

Напоследок Антон Трофимов дал важный совет начинающим тихим охотникам:

- Каждый гриб необходимо знать. Есть сомнение, не знаешь гриб – не прикасайся.

ВРЕМЯ РАВНО ЖИЗНЬ

Совет бывалого грибника действительно может сберечь жизнь. Но руки – то ли от скуки, то ли из-за чрезмерного любопытства – нет-нет да дотянутся до ядовитого грибочка. Как организм будет сигнализировать о том, что в начинку для грибного пирога затесалось что-то опасное?

Главный совет грибникам: не знаешь гриб - не бери его! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Какие симптомы у отравления грибами?

Как рассказал «Комсомолке» Алексей Лодягин, главный внештатный специалист-токсиколог Минздрава по СЗФО, руководитель отдела клинической токсикологии НИИ им. Джанелидзе, главные спутники отравления – тошнота, рвота, жидкий стул. Куда серьезнее симптомы отравления бледной поганкой или мухомором вонючим.

- Через некоторое время после их употребления разовьются симптомы печеночной недостаточности. Алкалоиды, которые есть в этих грибах, оказывают разрушающее воздействие на печень и вызывают тяжелейшее отравление. Оно часто заканчивается летально. Бывает, что грибы вызывают неврологические нарушения и нарушения свертываемости крови, - заметил врач.

Как помочь человеку, отравившемуся грибами?

Главное – не ждать, предупредил Алексей Лодягин. Каждый час после яркого проявления симптомов будет на вес золота. Помочь здесь могут только врачи, в идеале – сотрудники отделений токсикологии или реанимации. Прикладывать к желудку подорожник и шептать заговор против ядов – крайне неудачная идея. Бегом в больницу!

После отравления грибами главное - не медлить. Скорее к врачам! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А если ядовитый гриб только-только съели?

Значит, в ход нужно срочно пустить известные житейские способы. Стакан воды, два пальца на корень языка – и повторить схему несколько раз.

– Если прошло не более 4 часов с момента употребления гриба, есть вероятность, что он еще остался в желудке и его можно удалить промыванием. Потом нужно принять энтеросорбент, например, 50-100 таблеток активированного угля в половине стакана воды. Впоследствии пить больше жидкости и обязательно сходить к врачу, – разъяснил токсиколог.

КОНКРЕТНО

В 2021 году в НИИ им. Джанелидзе лечили 37 пациентов, отравившихся грибами. Обошлось без смертей.

В 2022 году только в августе спасали двух грибников. Увы, та самая девушка не пережила поражения печени ядами. С начала года, по словам Алексея Лодягина, случаев отравления было совсем немного, все не смертельны.