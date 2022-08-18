Чиновник администрации Курортного района арестован за участие в схеме перепродажи «угнанных» иномарок

В отстойнике нашли с десяток номеров, кучу документов и несколько дорогих машин, в том числе красный Corvette. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Оперативники угонного отдела петербургского Главка вместе с коллегами из Курортного района и сыщиками Главного управления угрозыска МВД России раскрыли преступную схему легализации якобы украденных иномарок. Она была простой: владелец дорогой машины заявлял об угоне, а сам передавал машину злоумышленникам. Те перебивали номера и продавали автомобиль новому хозяину. А прежний владелец шел за получением выплат в страховую компани.

- Другая категория клиентов – владельцы обремененных автомобилей, которые в силу долговых или иных обязательств не могли свободно ими распоряжаться. Такие машины также оформлялись под «липовые» документы и продавались, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Но самое интересное, что вся схема вскрылась после обращения в полицию жителя Сестрорецка, работающего, по данным МВД, одним из руководителей администрации Курортного района. В марте 2022 года он написал заявление об угоне его BMW X5. Машина стоимостью около трех миллионов рублей, 2,5 из которых были кредитными, якобы была похищена от дома по улице Токарева.

Следователи местного ОВД завели уголовное дело о краже и попросили помощи коллег из угонного отдела Главка.

- Это обернулось большой неудачей для «потерпевшего». Сыщики выяснили, что на самом деле иномарку никто не угонял, точнее угонял, но с согласия хозяина, - отмечает пресс-служба полиции.

Машину «перебили» под документы такого же разбитого в ДТП автомобиля и благополучно продали жителю Москвы. Оперативники установили всех участников схемы и провели серию обысков. В ходе одного из них был найден отстойник с такими же сомнительными машинами.

Среди них оказались элитные внедорожники Cadillac, Mercedes, огненно-красный спорткар Chevrolet Corvette и другие дорогие машины. На все автомобили были сделаны новые документы с таких же сгоревших либо разбитых иномарок.

После вскрытия схемы, уголовное дело о краже чиновника Курортной администрации было прекращено, а Следственный комитет завел новое, о мошенничестве в сфере страхования. Сам мужчина арестован.