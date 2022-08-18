Вход на пляж Петропавловской крепости закроют на два года

Позагорать на пляже у Петропавловки следующим летом уже не получится. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге одна из главных достопримечательностей – Петропавловская крепость – закроется на реставрацию. Правда, частично. В порядок будут приводить гранитные фасады ограды. До конца августа выберут подрядчика, который и приступит к работам уже в октябре. «КП-Петербург» узнала подробности.

По словам директора государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимира Кириллова, с момента создания гранитного фасада крепости прошло более двух с половиной веков. За весь этот срок только в 1951 году проводились работы, связанные с восстановлением гранитной облицовки стен. Тогда поверхность плит очистили от копоти пескоструйными аппаратами. Но использование пескоструев приводило к изменению фактуры камня, вместе с загрязнениями снимался и защитный слой гранита толщиною до 4 миллиметров.

- Опыт показал малоэффективность такого метода, - объяснил «КП-Петербург» Кириллов. - Несмотря на это, пескоструй продолжали использовать до 1964 года, поскольку промывка стен не давала необходимого результата, а других методов расчистки на тот период не было. В 2006 году мы проводили работы по восстановлению угловой башни-турели Государева бастиона и реставрации кирпичной облицовки левого фасада. А в 2019 году очистили весь гранитный фасад от грязи, граффити, наслоений и растительности методом сухой воздушно-абразивной обработки.

Ограду не ремонтировали с 1951 году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вместе с подрядчиком, который возьмется за реставрацию Петропавловки, в работу включатся ученые и историки. Они будут следить, чтобы объект культурного наследия был сохранен в первозданном виде. Реставраторы приложат руку к ограде крепости, которые выходят на Неву. За два года приведут в порядок фасады Иоанновской равелины, Государева бастиона, Невской куртинц, Нарышкина бастион, Екатерининской куртины, Трубецкого бастиона. На все это потратят полтора миллиарда рублей. Туристам и горожанам придется потерпеть некоторые неудобства, ведь часть крепости завесят лесами и перекроют проход.

- Проход для посетителей по пляжу и набережной будет закрыт. Реставрация возможно повлияет на работу музейных объектов Петропавловской крепости, находящихся вблизи выполнения реставрационных работ. Будут изменены туристические маршруты, возможно временное закрытие части экспозиций, - уточнили нам в пресс-службе музея.

Закончить реставрацию стен Петропавловской крепости обещают к 10 декабря 2024 года.