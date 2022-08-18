На водном пути из Санкт-Петербурга в Кижи теперь есть бесперебойная мобильная связь

МегаФон охватил сетью 4G судовой ход в музей-заповедник «Кижи». Фото предоставлено пресс-службой Мегафона.

МегаФон предоставил на воде доступ к цифровым услугам связи для 200 тысяч гостей, ежегодно посещающих объект культурного наследия ЮНЕСКО на территории Карелии. Больше всего этот маршрут популярен у жителей Петербурга.

Специалисты оператора расширили диапазон LTE на существующих объектах связи в районе Большого Климецкого острова. В результате проведенных работ увеличилась скорость передачи данных и зона покрытия сети LTE – впервые услуги высокоскоростного мобильного интернета от МегаФона стали доступны населению прибрежных деревень: Потаневщина, Телятниково, Лонгасы, Голиково, Сенная Губа, Петры, Первые Гарницы, Леликово. Теперь не только гости региона могут выкладывать в сеть красивые виды по маршруту следования в музей-заповедник, но и жители малонаселенных пунктов, где суммарно проживает не более 100 человек, могут в полном объеме пользоваться современными онлайн-сервисами. Средняя скорость мобильного интернета в зоне покрытия достигла 35 Мбит/с.

«Значительная часть пути круизных судов и скоростных комет на Кижи проходит через лабиринт из пяти сотен больших и малых островов. Ежегодно по этому 20-километровому маршруту отправляются более 200 тысяч туристов. Организовать связь на воде в удалении от берега – непростая задача. И мы с ней успешно справились, ведь в современном цифровом мире важно оставаться всегда на связи: в круизе, в центре города или в лесной глуши, на даче или дома. Тем более, что потребности пользователя из года в год растут. Сейчас в среднем абонент скачивает до 1000 Мегабайт в месяц, тогда как годом ранее цифра была почти на треть ниже», — комментирует Роман Куликов, директор МегаФона в Республике Карелии.

По данным МегаФона, за последние два года туристический поток в Кижи увеличился в 2 раза, а мобильный трафик российских путешественников вырос практически в 3 раза. Наибольшей популярностью отдых пользуется у петербуржцев: они лидируют и по числу визитов, и по объему передачи данных (на них приходится 20% от общего трафика). В топе регионов, жители которых чаще всего приезжают в республику, Москва, Нижний Новгород, Тверь, Смоленск и Казань.

Работа оператора по улучшению качества связи не раз отмечалась независимым исследованием международной компании Ookla. В этом году лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета подтверждено и в Петрозаводске. Во 2 квартале 2022 года оператор увеличил медианную скорость скачивания в регионе на 18% – до 32,64 Мбит/с по сравнению со 2 кварталом прошлого года. МегаФон продемонстрировал лучший показатель по результатам около 3 тыс. тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в городе.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.