Дырка в качестве. «Общественный контроль» назвал несъедобные марки сыров

На большинстве упаковках не было срока годности. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пока одни едут за санкционным сыром в Финляндию, другие довольствуются тем, что есть на прилавках российских магазинов. Однако найти качественный товар все сложнее. Петербургская организация «Общественный контроль» проверили в лаборатории десять сыров популярных производителей в ценовом диапазоне от 450 до 800 рублей за килограмм. Испытание не прошли семь образцов, а три из них оказались несъедобной подделкой.

ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ

«Общественный контроль» проверяет сыры уже не в первый раз. И если раньше, отмечают специалисты, фальсификат находили в фасованной продукции, которую продавали в пищевой пленке, теперь его обнаружили даже в заводской упаковке. На этот раз лабораторную проверку на качество не выдержали три образца под названием сыр «Российский».

В черный список попал сыр «Российкии» от ООО «Брасовские сыры» (производитель торговой марки «Моя цена»). Доля молочного жира в нем составила 4,2% вместо положенных 100%.

- При этом образец содержал в своем составе запрещенные Техническим регламентом растительные жиры, - объясняют в «Общественном контроле».

Еще меньше молочного жира - менее 3% вместо 100% - оказалось в сыре «Российский» под частной маркой «Первым делом», производитель ООО «Версия». Образец покупали по 450 рублей за килограмм. Информацию о псевдосыре передали в Россельхознадзор, позже там установили, что изготовитель в документах на продукцию указывал недостоверные данные.

Третьим провальным образцом стал сыр от московского изготовителя ООО «Бабушкино». Молочного жира там оказалось менее 3%, остальные 97% - растительные жиры. Кроме того, массовая доля жира в пересчете на сухое вещество была ниже значения, указанного на этикетке: 44,8% вместо 50%.

По данным «Общественного контроля», все эти производители используют самое дешевое сырье для изготовления сыра. В итоге экономия отражается на конечной цене. Так что специалисты рекомендуют избегать дешевок.

Результаты лабораторной проверки. Фото: "Общественный контроль"

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Другая беда проверяемых образцов в сроке годности. Несколько производителей не указали на этикетках, когда продукт был изготовлен. Такое нарушение обнаружили у расфасованного в стрейч-пленку куска сыра «Голландскии» от ООО «Экопродукт». Кроме этого, в составе массовая доля жира в пересчете на сухое вещество оказалась 43,2% вместо 45%.

Напарником по нарушению вышеупомянутого производителя оказался другой сыровар – ЗАО «Каменский маслосыркомбинат». Сыр «Российский» был упакован в пищевую пленку, на этикетке не было ни срока годности, ни информации о массовой доле жира. «Тильзитэр-НТ» под торговой маркой «Сыр Стародубский» удивил специалистов тем, что массовая доля жира в сухом веществе оказалась 52,2% вместо 45%, указанных на этикетке.

- Причина этого несоответствия возможна в том, что из-за недостаточного контроля при фасовке сыра произошла ошибка. Преднамеренность такого действия экономически не оправдана, - считают в «Общественном контроле».

Нарушение нашли и в сыре «Гауда» от ОАО «Азнакаевский маслодельный завод» (филиал ОАО «Вамин»). Адрес изготовителя на упаковке не соответствовал действительности, но к качеству продукта у сотрудников лаборатории вопросов не было.

На проверку взяли десять образцов разных производителей. Фото: "Общественный контроль"

РЕЙТИНГ

Какие сыры можно покупать

Лабораторная проверка показала, что из 10 образцов полностью соответствуют стандартам качества лишь три:

- Сыр «Эдам» торговой марки Aventino, цена - 650 рублей за кг.

- Сыр полутвердый сыра «Эдамский», производитель ООО «Бобровский сырзавод», цена - 660 рублей за кг.

- Сыр «Топленое молочко» от торговой марки «Радость вкуса», цена - 800 рублей за кг.