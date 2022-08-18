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Дом. Семья18 августа 2022 16:01

Дырка в качестве. «Общественный контроль» назвал несъедобные марки сыров

Семь из десяти образцов не прошли лабораторную проверку
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
На большинстве упаковках не было срока годности.

На большинстве упаковках не было срока годности.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пока одни едут за санкционным сыром в Финляндию, другие довольствуются тем, что есть на прилавках российских магазинов. Однако найти качественный товар все сложнее. Петербургская организация «Общественный контроль» проверили в лаборатории десять сыров популярных производителей в ценовом диапазоне от 450 до 800 рублей за килограмм. Испытание не прошли семь образцов, а три из них оказались несъедобной подделкой.

ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ

«Общественный контроль» проверяет сыры уже не в первый раз. И если раньше, отмечают специалисты, фальсификат находили в фасованной продукции, которую продавали в пищевой пленке, теперь его обнаружили даже в заводской упаковке. На этот раз лабораторную проверку на качество не выдержали три образца под названием сыр «Российский».

В черный список попал сыр «Российкии» от ООО «Брасовские сыры» (производитель торговой марки «Моя цена»). Доля молочного жира в нем составила 4,2% вместо положенных 100%.

- При этом образец содержал в своем составе запрещенные Техническим регламентом растительные жиры, - объясняют в «Общественном контроле».

Еще меньше молочного жира - менее 3% вместо 100% - оказалось в сыре «Российский» под частной маркой «Первым делом», производитель ООО «Версия». Образец покупали по 450 рублей за килограмм. Информацию о псевдосыре передали в Россельхознадзор, позже там установили, что изготовитель в документах на продукцию указывал недостоверные данные.

Третьим провальным образцом стал сыр от московского изготовителя ООО «Бабушкино». Молочного жира там оказалось менее 3%, остальные 97% - растительные жиры. Кроме того, массовая доля жира в пересчете на сухое вещество была ниже значения, указанного на этикетке: 44,8% вместо 50%.

По данным «Общественного контроля», все эти производители используют самое дешевое сырье для изготовления сыра. В итоге экономия отражается на конечной цене. Так что специалисты рекомендуют избегать дешевок.

Результаты лабораторной проверки. Фото: "Общественный контроль"

Результаты лабораторной проверки. Фото: "Общественный контроль"

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Другая беда проверяемых образцов в сроке годности. Несколько производителей не указали на этикетках, когда продукт был изготовлен. Такое нарушение обнаружили у расфасованного в стрейч-пленку куска сыра «Голландскии» от ООО «Экопродукт». Кроме этого, в составе массовая доля жира в пересчете на сухое вещество оказалась 43,2% вместо 45%.

Напарником по нарушению вышеупомянутого производителя оказался другой сыровар – ЗАО «Каменский маслосыркомбинат». Сыр «Российский» был упакован в пищевую пленку, на этикетке не было ни срока годности, ни информации о массовой доле жира. «Тильзитэр-НТ» под торговой маркой «Сыр Стародубский» удивил специалистов тем, что массовая доля жира в сухом веществе оказалась 52,2% вместо 45%, указанных на этикетке.

- Причина этого несоответствия возможна в том, что из-за недостаточного контроля при фасовке сыра произошла ошибка. Преднамеренность такого действия экономически не оправдана, - считают в «Общественном контроле».

Нарушение нашли и в сыре «Гауда» от ОАО «Азнакаевский маслодельный завод» (филиал ОАО «Вамин»). Адрес изготовителя на упаковке не соответствовал действительности, но к качеству продукта у сотрудников лаборатории вопросов не было.

На проверку взяли десять образцов разных производителей. Фото: "Общественный контроль"

На проверку взяли десять образцов разных производителей. Фото: "Общественный контроль"

РЕЙТИНГ

Какие сыры можно покупать

Лабораторная проверка показала, что из 10 образцов полностью соответствуют стандартам качества лишь три:

- Сыр «Эдам» торговой марки Aventino, цена - 650 рублей за кг.

- Сыр полутвердый сыра «Эдамский», производитель ООО «Бобровский сырзавод», цена - 660 рублей за кг.

- Сыр «Топленое молочко» от торговой марки «Радость вкуса», цена - 800 рублей за кг.

Приятного аппетитаПРИЯТНОГО АППЕТИТА!