Артем Дзюба подтвердил свой переход в турецкий футбольный клуб Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Теперь уже точно. Знаменитый форвард Артем Дзюба подтвердил свой переход в футбольный клуб "Адана Демирспор". Бывший "зенитовец" уехал в Европу, чтобы играть в составе турецкой команды. Спортсмен 18 августа 2022 года опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию в новой форме и отметил, что рад стать частью новой команды.

- Наконец-то! Рад присоединиться к "Адана Демирспор". Готов к новым вызовам, - отметил Дзюба.

Артем будет теперь играть под номером 24 Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Теперь Дзюба будет носиться по полю под номером 24. Свой старый номер 22 он сохранить не смог, так как под ним уже играет норвежец по имени Юнас Свенссон. За клуба также выступают итальянец Марио Балотелли и бывший одноклубник россиянина по "Зениту" украинец Ярослав Ракицкий.

Бывший капитан сборной России по футболу и игрок "Зенита" покинул петербургский клуб летом этого года. Но о своем уходе сообщил еще в мае, записав видео для поклонников в образе Дэдпула. За "Зенит" Дзюба выступал с 2015 года.

Фанаты клуба "Адана Демирспор" активно встретили нового игрока и написали ему много хороших пожеланий в социальной сети. Российские болельщики также пожелали успехов любимому форварду.

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