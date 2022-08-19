В поселке таунхаусов «Невская усадьба» действует выгодная акция. Фото предоставлено пресс-службой компании «Меткем».

Часто у людей возникает проблема: уже давно хочется заселиться в новенькую квартиру, но не хватает всей суммы на оплату. А ведь время часто не терпит – скоро родится ребенок, родители просят съехать или заканчивается договор об аренде снимаемого жилья. Для таких случаев в поселке таунхаусов «Невская усадьба» до 30 сентября 2022 года есть решение - «Заплати 30% и заселяйся». На этих условиях можно стать счастливым обладателем одной из просторных квартир площадью 166 или 211 квадратных метров при оплате 30% первоначального взноса.

Остальную часть надо будет внести в течение года с момента заключения договора – как раз успеете обжиться!

Такой вариант куда удобнее: можно жить или делать ремонт в новой квартире и попутно заниматься продажей старой – времени хватит. Компания «Меткем» дает покупателям прекрасную возможность не мучиться томительным ожиданием и не откладывать покупку. Программа «Заплати 30% и заселяйся» позволяет уже сейчас обустраивайтесь в новом доме.